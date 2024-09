Ebből van most pénze rengeteg magyarnak: mégis működik a legális hiteltrükk, nem is akárhogyan

Pénzcentrum 2024.09.12. 08:32 Megosztom

A magyarok továbbra is keresik a különféle megtakarítási lehetőségeket, az önkéntes pénztárak taglétszáma egyre emelkedik és a befizetett összegek is évről évre nőnek. A Pénzcentrum friss körképében a hazai egészségpénztárak számoltak be az utóbbi évek tapasztalatairól: a befizetések összetételének változásáról, a legnépszerűbb és az egyre inkább felkapottá váló szolgáltatásokról.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) friss elemzéséből az derül ki, hogy az egészségpénztárak továbbra is mágnesként vonzzák az új tagokat. Az önkéntes egészségkasszák tagsága továbbra is kitartó növekedést mutat, az idei év második negyedévének végén már több mint 1,06 millióan választották ezt az öngondoskodási formát, vagyis egy év alatt több mint 53 ezerrel bővült a létszám. Az egészségpénztárakban kezelt összesített megtakarítás az időszak végére meghaladta a 87 milliárd forintot, ami az egy esztendővel korábbinál 15 százalékkal magasabb értéket jelent. A munkáltatók éves összevetésben közel 14 százalékkal utaltak többet pénztártag munkavállalóiknak, akik pedig ennek majdnem kétszeresével, 26 százalékkal növelték befizetéseiket. A Pénzcentrum egészségpénztári körképéből az kiderült, hogy hogyan változott a befizetések összetétele az egyes egészségpénztárak tapasztalatai szerint, melyek a legnépszerűbb szolgáltatások. A válaszokból az derült ki, hogy bár a munkáltatói befizetések növekedése látható, az egyéni befizetésekhez képest arányaiban még mindig kis szeletet képvisel, amely egyes pénztáraknál még zsugorodik is. Vagyis hiába fizet egyre több munkáltató és egyre nagyobb összegeket, a dolgozók saját befizetései így is sokkal nagyobb részt képviselnek, és dinamikusabban nőnek. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható, ITT! Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!