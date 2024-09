Elkobozták a Rókales Alapítvány mentett rókáit: mi lesz így a magukra maradt állatokkal?

A kormányhivatal elrendelte, hogy 21 rókát szabadon kell engedni, köztük vak és sérült állatokat.

Egy ország fogott össze, hogy megmentsenek egy vak és egy sérült rókát a kivégzéstől. Martina, a Martonvásár közelében megmentett rókalánynak lett volna esélye, hogy egyszer újra lásson. A balatonőszödi Rókales alapítvány vette gondozásba, épp egy MRI vizsgálatra készült, amikor kedden váratlanul rendőrautók, vadászok és a kormányhivatal munkatársai rajtaütöttek a közismert állatvédő szervezet telephelyén - írja a Blikk.

A hivatalnokok papírokat lobogtatva közölték: azonnal szabadon kell engedni 21 rókát. Köztük mentett, elárvult kölyköket is, amelyek még nem biztos, hogy egyedül megállják a helyüket a vadonban.A hivatal nem kegyelmezett a vak Martinának és a szintén sérült, ember által nevelt Blue nevű rókának sem.

Úgy jöttek, mint amikor a kommandó rajtaüt a drogkartellen, mintha egy körözött drogcsempész lennék. Hiába mondtam nekik, hogy van itt olyan róka is, amelyik nem lát, a másik pedig szintén kezelésre vár, és ha elengedik, a biztos, kegyetlen halálba küldik őket, amivel megvalósítják az állatkínzás bűncselekményét. Közöltem a rendőrökkel, hogy ellenállást fogok tanúsítani. Ekkor kaptam két nap haladékot, hogy elengedem a beteg rókákat vagy hatósági állatorvossal elaltassam őket. Két nap múlva visszajönnek ellenőrizni

– számolt be feldúltan a történtekről a lapnak Kurunczi Norbert, a Rókales alapítvány vezetője.

A Somogy vármegyei kormányhivatal a Blikk-kel azt közölte, hogy lakossági bejelentések alapján indítottak eljárást, mert az alapítvány engedély nélkül tartotta a rókákat, és a hatóság korábbi felszólítása ellenére is folytatta tevékenységét, illetve az állatok zárt ketrecekben való tömeges tartása is kifogásolható volt.

A hatóság kizárólag egészséges állatokat engedett szabadon, a vak és egyéb beteg állatokat lehetőség van átadni arra jogosult befogadó létesítménynek, de ettől a Rókales Alapítvány korábban is és most is elzárkózott

– tudatta a hivatal.

A HelloVidéknek korábban Kurunczi Norbert, a Rókales alapítvány vezetője is mesélt a rókák iránti szenvedélyéről, mindennapjairől, valamint arról is, hogy miért van még mindig rengeteg előítélet és fals információ a rókák kapcsán a köztudatban.

