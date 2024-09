Szörnyű tragédia: halálra gázoltak egy biciklist Baranyában

Halálra gázoltak egy kerékpározó férfit a Baranya vármegyei Királyegyházánál csütörtök este.

A Tények.hu megjegyzi: az áldozat több mint húsz métert repült és már nem lehetett megmenteni az életét. Hozzáteszik: a gázoló autósnak ismerőse volt a férfi. A Tények videót is készített a helyszínen, ezen az összeroncsolódott kerékpár, illetve a behorpadt autó is jól látszik. Utóbbinak behorpadt a motorházteteje (a kerékpáros erre is ráesett), illetve beszakadt a szélvédője.

Az első vizsgálatok szerint a sofőr gyorsan hajtott, a kerékpáros pedig figyelmetlenül ment le a kerékpárútról, amikor a halálos baleset történt. A környékbeliek és a mentők sokáig küzdöttek a fiatal biciklis életéért.

