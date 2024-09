Rejtett gyilkos otthonainkban: évente több ezer magyar életét követeli ez a veszély

2023-ban összesen 1548 halálos otthoni baleset történt Magyarországon, kevesebb mint az elmúlt években bármikor. Az esetszámok azonban még így is azt jelentik, hogy naponta átlagosan 4 ember veszíti életét odahaza. A legtöbb áldozatot, az esés, csúszás, botlás követeli, de sokan halnak meg tűztől, fulladástól, és 2022-höz képest jócskán megnövekedett a mérgezéses halálesetek száma is - írta cikkében a Pénzcentrum.

2023-ban összesen 1548 halálos otthoni baleset történt Magyarországon – derült ki a KSH legfrissebb közléséből. A tavalyi adat így 63 halálesettel kedvezőbb, mint az azt megelőző 2022-es volt. És egyébként összességében is az elmúlt 5 év legjobb száma. A vezető halálok azonban semmit sem változott az elmúlt években, továbbra is az esés, csúszás, botlás a leghalálosabb otthoni balesettípus. Messze előzve ezzel olyan rettegett félnivalókat, mint a fulladás, áramütés vagy éppen tűz okozta égési sérülések - közölte cikkében a Pénzcentrum.

Jó hír tovább az is, hogy a legfrissebb adat, nem csak az elmúlt 5, de az elmúlt 10 év legjobb számadata is, és bár kisebb megbicsaklásokkal, de általánosságban azt lehet mondani, folyamatosan csökken az otthoni halálos balesetek száma. 2010-ben például 2051 volt ez a szám, 2011-ben 1838, most pedig az elmúlt 13 évben másodjára kúszik be a szám 1600 alá. Érdekes megfigyelni azt is, hogy az otthoni halálos balesetek száma továbbra is a sokszorosa a halálos munkabaleseteknek. 2023-ban a munkahelyükön ugyanis 62-en haltak meg, ennél tehát majd 25-ször többen veszítik életüket otthonukban.

Így kerüljük el a leghalálosabb otthoni rémet Az otthoni esések és csúszások elkerülése érdekében fontos néhány alapvető megelőző lépést megtenni. Íme néhány szakértői javaslat:

- Csúszásmentes burkolatok használata: A fürdőszobában, konyhában és egyéb nedves helyiségekben csúszásgátló szőnyegek és padlóburkolatok elhelyezése jelentősen csökkenti a csúszásveszélyt.

- Lépcsők és korlátok megfelelő karbantartása: Gondoskodjunk arról, hogy a lépcsőházak jól megvilágítottak legyenek, és minden lépcsőfok stabil legyen. Korlátok használata segíthet megelőzni az eséseket.

- Tárgyak eltávolítása a járófelületekről: Az otthoni járófelületeket tartsuk szabadon, hogy ne legyenek olyan akadályok, mint játékok, elhagyott holmik, amelyekbe belebotolhatunk.

- Megfelelő lábbeli viselése: Otthon is viseljünk stabil, csúszásgátló talpú lábbelit, különösen sima vagy kemény padlófelületeken.

- Fürdőszobai biztonság: A zuhanyzók és kádak esetében célszerű kapaszkodókat és csúszásgátló matricákat elhelyezni, hogy elkerüljük az eséseket a nedves környezetben.

- Megfelelő világítás: Gondoskodjunk arról, hogy az otthonunkban minden helyiség megfelelően megvilágított legyen, különösen a folyosók, lépcsők és más átjáróterek.

- Szőnyegek rögzítése: Ha szőnyegeket használunk, győződjünk meg arról, hogy stabilan vannak rögzítve, és nem csúsznak el a padlón.

Ezek az egyszerű óvintézkedések nagyban hozzájárulhatnak az otthoni esések és csúszások megelőzéséhez, ezáltal csökkentve a súlyos vagy halálos balesetek kockázatát.

