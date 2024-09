Megéri a drága pirula? Inkább ezt edd vitaminok helyett

A múlt héten már ízelítőt kaphattunk az őszből, hamarosan pedig valóban beköszönt az esős, nedvesebb, borúsabb, kabátos idő. Ezzel együtt pedig nagyobb ütemben kezdenek majd el terjedni a felsőlégúti kórokozók. Egyúttal egyre kevesebb friss gyümölcsöt, zöldséget találunk majd a boltokban, fogyasztunk el, így vitaminbevitelünk csökken. Sokan ilyenkor már megelőzés céljából is szednek C-vitamint étrend-kiegészítő formájában, vagy akkor vásárolnak be, amikor már utólérte őket a fertőzéshullám. A magyarok gyógyszerkiadásai jelentősen növekedtek az elmúlt év során, érezhető drágulást zajlott le. A Pénzcentrum összeszedte, mire lehet számítani a patikákban, illetve hogy hogyan és mennyi C-vitamint érdemes igazából szedni, honnantól számít viszont már pénzkidobásnak.

A tavalyi évben a 37-38. héten indult jelentős emelkedésnek a koronavírusos betegek száma a szennyvízadatok alapján, így a következő időszakban arra lehet számítani, hogy egyre több lesz a felsőlégúti megbetegedés. Sokan már megelőzés céljából is szedik a C-vitamint ebben az időszakban, míg mások csak akkor rohannak a gyógyszertárba, amikor már utolérte őket a fertőzéshullám. Az akut légúti megbetegedések emelkedése jellemzően az őszi szünetig tart, ott megtörik, majd egészen karácsonyig meredeken nő az orvoshoz fordulók száma. A téli szünetig olyan magasra nőtt az esetszám az utóbbi években, mint a - korábban jellemzően vészesebb - tavaszi hullámok során. Idén is erre kell számítani.

Az aszkorbinsav, vagyis köznapi nevén a C-vitamin nem csak az őszi-téli időszakban nélkülözhetetlen a szervezet számára. Egész évben nagy szerepet tölt be a porcok, az izmok megfelelő működésében, a kollagéntermelésben és a szervezet védelmében a betegségekkel szemben, főként antioxidáns hatása miatt. Emellett a C-vitamin nagy szerepet játszik a betegségekből való felépülésében is. A számos természetes forrás - mint például a paprikafélék, citrusfélék, káposztafélék vagy karalábé, valamint a bogyós gyümölcsök - mellett rengeteg étrend-kiegészítőben, gyógyszerben és dúsított élelmiszerben - margarinokban, üdítőkben - megtalálható. Mivel a téli időszakban jellemzően kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, sokan részben étrend-kiegészítő formájában viszik be a szükséges mennyiséget, mások a rendszeresség miatt szedik a vitamint tabletta formájában. Az is jellemző, hogy betegség esetén pluszban viszünk be a pirulákkal magasabb mennyiséget.

Sem a szervezetünk, sem a pénztárcánk szempontjából nem biztos azonban, hogy jó ötlet marékszám szedni a C-vitamint. A gyógyszerek inflációja a KSH utolsó friss adatai szerint augusztusban 6,2 százalékos volt éves szinten - tehát magasabb, mint az általános infláció. Az egészségügyre fordított kiadások is átlagosan 6,8 százalékkal emelkedtek a múlt évi árak viszonylatában. Ezért érdemes lehet, mielőtt felesleges tablettákra szórjuk ki a pénzt, átgondolni, hogy mire is van szüksége a szervezetünknek.

