Kiderült a nagy sütőtök-titok: vigyázat, nem minden tök "nagydobosi", ami annak látszik

Sok jó dolog van az őszben, de az egyik legfantasztikusabb: nyakunkon a magyar sütőtök szezonja! A legtöbb töknek azonban nagyjából 3-5 hónap kell ahhoz, hogy mézédes legyen, a beérése azonban az éghajlattól, a fajtától és a növekedési feltételektől is függ. Októberben általában már jó sütőtökök kerülnek csak a zöldséges standokra, szeptemberben azonban még rányúlhatunk egy-egy éretlen példányra. Miből lehet tudni, hogy érett a tök? Erre is igyekszünk választ adni, de körképünkben arra is kíváncsiak voltunk, milyen szezonra számíthatunk 2024-ben, lesz-e drágulás?

Az idei rendkívüli aszály és a kíméletlen kánikula betett a szabadföldi zöldség- és gyümölcstermesztésnek. Az extrém időjárás nem segítette a sütőtökkel foglalkozó gazdákat, de még így is kiváló minőségű hazai terményre lehet számítani. Javában tart a legkedveltebb magyar fajtának, a nagydobosinak a betakarítása és feldolgozása is – mesélte a HelloVidéknek Filepné Pivoda Piroska termelő, aki férjével, Filep Lászlóval a szatmári síkság északi csücskében, Mátészalkán él.

Vigyázat: nem minden tök nagydobosi, amit annak látszik

Közel 30 éve termesztik ezt a közkedvelt magyar fajtát. Jelenleg mintegy 40 hektáron termelnek– és ahogy elmesélte lapunknak – az idők során egyedi, saját fajtát nemesítettek ki – ezért is, idén végleg szakítottak a nagydobosi névvel, és kiváló minőségű sütőtöküket "Téli Parázs" néven forgalmazzák.

Ennek az oka, hogy a nagydobosi sütőtök, mint márka, védhetetlen lett: gyakorlatilag bármelyik szürke tököt eladhatják nagydobosi sütőtökként, hiszen nincs hivatalos fajtavédő tulajdonosa, így bárki szabadon termesztheti. Ha valaki megvesz egy zacskó nagydobosi sütőtökmagot, joggal állíthatja, hogy azt termeszti, viszont senki sem ellenőrzi, hogy valóban azt a fajtát árulja-e a piacon. Rengeteg szürke sütőtök létezik, és mivel a nagydobosi név vonzó, sokan ezt használják marketingcélokra.

- közölte Filepné Pivoda Piroska termelő.

A termelők évek óta szelektálják a nagydobosi sütőtököt, különös figyelemmel az ízvilágára, hogy megőrizzék azt a kiváló minőséget, amely a 30-as, 40-es években jellemezte a fajtát.

Bár a mi változatunk kissé nagyobb lett, továbbra is azon dolgozunk, hogy elismert fajtaként jegyezze be a Nébih, és reméljük, hogy egy éven belül hivatalosan is fajta lesz. Jelenleg "Téli Parázs" néven fajtajelöltként szerepel, és ezt a szópárost le is védettük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál. Így kizárólag mi árusíthatjuk ezen a néven a termékünket – legyen az egész tök, tisztított vagy feldolgozott formában. A "Téli Parázs" márkanevet tavaly ősszel vezettük be az OMÉK kiállításon, ahol nagy sikert arattunk.

Kistermelők és az önkormányzat bevonásával is próbálkoznak

Mátészalkai termelők immár 3 éve - egy integráció keretében - együttműködnek Nyírparasznya önkormányzatával, amely során a község zöldségfeldolgozó komplexumában dolgozzák fel a tököt.

Ez a létesítmény minden szükséges infrastruktúrával rendelkezik – hűtőkamrák, sokkoló fagyasztó, manipuláló rész – így itt történik a teljes feldolgozás. Korábban házi kisüzemben dolgoztuk fel a tököt, de azt kinőttük, ezért volt szükség az új megoldásra. Emellett egy termelési integrációt is szerveztünk, ahol 2-5 hektáros gazdákkal szerződtünk, és az ő termelésüket is irányítjuk, felügyeljük. A betakarítást követően férjem, Laci személyesen válogatja ki az érett tököket, hogy biztosak legyünk a minőségben – a takarmánynak szánt tököt pedig külön kezeljük.

Az idei szezon rendkívül nehéz volt az aszály miatt

Ahogy Filepné Pivoda Piroska elmondta, 40 hektáros területen vártak 4000 tonna termést, de a hozam közel sem lett akkora. Olyan területeken, ahol nem volt eső májusban és júniusban, egyáltalán nem lett tök, másutt féltermés lett. Azoknál a gazdáknál, akik tudtak öntözni, valamennyi tök termett, de összességében – tette hozzá a mátészalkai termelő - 600 mázsa körüli mennyiséget várnak.

A sütőtök iránti kereslet már most jelentkezik, de a meleg idő miatt október elején kezdik a csomagküldést, hogy elkerüljék a szállítás közbeni minőségromlást:

A csomagküldési szolgáltatásunk továbbra is folyamatosan bővül, bár már nem olyan gyors ütemben, mint korábban. A vásárlók egyre inkább a nagyobb csomagokat keresik, mert azok a szállítási költségek miatt gazdaságosabbak. A 18 kilós csomag például 3000 forintba kerül, míg egy 4 kilós csomag szállítása 2400 forint.

Lesz áremelkedés a nagydobosi töknél?

A válasz egyértelmű igen, az árainkat kénytelenek voltak emelni:

a 4 kilós csomag most 6400 forint lesz, a 8 kilós 10 400 forint, míg a 18 kilós csomag 20 100 forint. Ez összhangban van az alapanyag és a szállítási költségek növekedésével.

Évről-évre, ha lassan is, de egyre több sütőtököt eszünk

A területalapú támogatások adatai szerint 2023-ban Magyarországon mintegy 1626 hektáron termesztenek sütőtököt, ami enyhe növekedést jelent az előző évihez képest. A legnagyobb terület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összpontosul, ahol mintegy 336 hektáron termesztenek sütőtököt, Csongrád-Csanád vármegyében 223 hektáron, Bács-Kiskun vármegyében pedig csaknem 192 hektáron foglalkoznak sütőtökkel a gazdálkodók. A hazai termelés éves szinten 35-40 ezer tonna között mozog, ami fedezi a belső fogyasztást. Így az import mennyisége elenyésző, az elmúlt években ezer tonna alatt volt a külföldről beérkezett sütőtök mennyisége.

A kínálatban jellemzően idehaza két tökfajjal találkozhatunk:

hosszú tenyészidejű, úgynevezett téli tök, színe változatos, alakja lehet hosszúkás henger, ovális, lapított, gömbölyded, szív alakú. A hús színe és vastagsága is változó. Ebbe a fajba tartozik a fent említett Nagydobosi, a Muscade de Provance (muskotályos sütőtök), illetve az óriástökök egyik változata, a hokkaidó tök is, amely egyre több bolt, zöldségárus kínálatát színesíti. A pézsmatökök szintén népszerűek, ide tartozik többek között a hosszúkás formájú, narancssárga színű kanadai sütőtök. Bár ennek húsa édesebb, ám a Nagydobosi sütőtökkel ellentétben rövidebb ideig eltartható.

Lássuk is, hogyan alakul a kanadai sonkatök ára

A nagydobosihoz képest a kanadai (baba-, sonka- vagy Orange) töknek sokkal rövidebb a tenyészideje, abból idén is sokkal több termett az országban. Ez a sütőtök a magyarok kedvenc fajtája, ebből vásárolnak a legtöbbet – egyrészt jobb a termésátlaga, ennek következtében jóval olcsóbb is. Héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tartható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel. A Szarvasi Öntözési Kutatóintézet (ma Szarvasi Halászati Kutatóintézet) nemesítette ki, s 1989-ben került a magyarországi fajtajegyzékbe.

Az I. osztályú kanadai sütőtök kilóját most online is elérhető áruházi katalógusok árai alapján – 300 forint körül mozog (Lidlben akciósan most 230 FT/kg is beszerezhető), de áruházanként eltérő lehet. Ára tavaly óta nem sokat változott - egyenlőre!

Milyen a jó sütőtök, hogyan szúrom ki, mikor érett?

Az érett sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú. Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya – figyelmeztet a NAK is közleményében.

A kanadai sonkatöknél csupán arra kell figyelni, hogy ne legyenek rajta zöld csíkok, akkor nem érett még. Ha egyenletes narancssárga a külseje, akkor már bátran fogyaszthatjuk, érett.

csupán arra kell figyelni, hogy ne legyenek rajta zöld csíkok, akkor nem érett még. Ha egyenletes narancssárga a külseje, akkor már bátran fogyaszthatjuk, érett. A nagydobosinál azonban - figyelmeztet a szakember - jóval nehezebb megállapítani az érettségét. A vásárlásnál arra érdemes figyelni, hogy a kocsánya teljesen száraz, morzsolható legyen: akkor biztos, hogy éretten szüretelték le. Másrészt érdemes a köröm próbát is elvégezni: ha bele tudjuk mélyeszteni, akkor éretlen. Harmadrészt a sütőtök fényes külseje is az éretlenség jele, ezért is érdemes matt színűt keresni.

A sütőtök nem csak sütve jó!

Fogyaszthatjuk például sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret. (A HelloVidék remek sütőtökös recepteket hoz itt!) Mindezeken túl a sütőtök rendkívül jó antioxidáns, és kutatások bebizonyították, hogy véd a tüdőrák kialakulása ellen; a számos jótékony hatással rendelkező élelmiszert az indiánok még kígyómarás ellen is alkalmazták.

Figyelem, a Halloween-tök más műfaj - Ne edd meg! A sütőtök ugyanakkor nem összekeverendő a lámpások készítéséhez használt tökökkel, az úgynevezett Halloween-tökkel. Bár sokan úgy gondolják, hogy sütőtököt használnak díszítésre, ez azonban egy tévhit. A sütőtök íze édes, textúrája kellemes, ugyanakkor amit a zöldségesek, áruházak általában (de nem minden esetben!) Halloween-tök néven árulnak, az biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Utóbbiakat étkezési célra még zsengén szedik le, de termésük éretten – ahogy a Halloween-tököt is leszedik – már kemény és ehetetlen. Miközben a nagy, narancssárga tököt Amerikában étkezésre is termesztik, hazánkban egy díszfajtája terjedt el, ezért a boltokban, piacokon kapható Halloween-tök étkezésre nem alkalmas. Igaz ez a kisebb dísztökökre is. Az egyre népszerűbb, leginkább csak díszítésre használható, virágboltban kapható dísztökök étkezésre alkalmatlanok. Ezek a fajták sok keserű anyagot (Cucurbitacin) tartalmaznak, nagy mennyiségben elfogyasztva pedig mérgezőek lehetnek.

Címlapkép: Pivoda Piroska tulajdonával és engedélyével