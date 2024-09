Idén is megtalálták a magyar pornófővárost: ezen az eldugott településen nézik a legtöbb pornófilmet

A Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár és Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét a nyilvánosság elé tárják a kutatás eredményeit: mutatjuk, tavaly nyár óta mely városokban mozdult rá igazán a lakosság az erotikus tartalmakra, hol kerestek rá a legtöbben a „szex” szóra.

Tavaly Kelet-Magyarország tartolt az interneten a szexuális témák iránti érdeklődésben és úgy tűnik ez idén tovább erősödött.

Számít a méret, avagy hogyan állunk?

Mielőtt rátérnénk a szexéhes városokra, ejtsünk pár szót az önerőről is. Nemrég egy brit férfi azzal rukkolt elő, hogy ő a tulajdonosa a legnagyobb méretű pénisznek, ezért egy brit székhelyű, gyógyszereket forgalmazó cég kutatói utánajártak, hogy a világ férfi populációja milyen átlagos péniszmérettel rendelkezik. A kutatók a Google adatait használták fel az országok rangsorolásához, azonban ehhez hozzá kell tennünk, az adatok a férfiak saját bevallásán alapultak. Az első tíz helyezettben főleg Dél-Amerikai és Afrikai országok szerepelnek, 15-17 cm körüli átlaggal. A lista élén Ecuador áll 17,61 cm-es mérettel, míg sereghajtóként Kambodzsa zárja a sort 10,04 cm-es átlagával.

Ezen a listán Magyarország a 14,99 cm mérettel az elég jónak számító 28. helyezést érte el.

Mit mértek a magyarok?

A társkereső munkatársai az adatokon felbuzdulva a magyar felhasználók méretei után érdeklődtek: a kérdőívet közel 1500 szexpartnerkereső töltötte ki, ami már eleve egy szép szám, azonban a magyar felhasználók úgy tűnik, 2 centivel überelik még az országos átlagot is, 17,09 centiméteres péniszátlagukkal. Nem annyira meglepő, de érdekes eredménye még a kérdőívnek, hogy az életkor előrehaladtával csökken az erekció mérete.

Íme, a legszexéhesebb városok

A tavalyi első helyezett a Békés vármegyei Kondoros lett, azonban az idei a listára már nem tudott felkapaszkodni. Az idény pornófővárosa egy Zala vármegyei község, Nemesrádó lett, tavaly nyár óta ugyanis itt mozgatta meg a lakosságot legjobban a szex iránti érdeklődés a neten. Az első három pornófogyasztó helyezett közé még két Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település, Tiszaszentimre és Fegyvernek került be.

A legszexéhesebb városok listájára még további három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település, Csenger, Piricse és Nagyhalász is felkerült. Érdekesség, hogy Nagyhalász tavalyhoz képest javított a helyezésén és a 9.-ről a 7. helyre ugrott. Nyugat-Magyarországot még két település képviseli a listán, Regöly Tolnából és Kiskorpád Somogyból. Budapest továbbra is messziről lemarad a listáról, itt továbbra is más módon próbálják inkább kielégíteni a szenvedélyüket a lakosok.

Nemesrádó – Zala vm. Tiszaszentimre – Jász-Nagykun-Szolnok vm. Fegyvernek – Jász-Nagykun-Szolnok vm. Csenger – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Pétervására – Heves vm. Regöly – Tolna vm. Nagyhalász – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Kiskorpád – Somogy vm. Piricse – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Tiszaföldvár – Jász-Nagykun-Szolnok vm.

Címlapkép: Getty Images