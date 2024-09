Vészterhes figyelmeztetés jött: az árvíz miatt több településen is fertőzött az ivóvíz

Akár a Hepatitis A vírusával is megfertőződhetnek, akik belemennek a megáradt Dunába-erről beszélt az ATV híradónak a nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ szakértője. A Dunakanyar egyes településein az ivóvízzel is gondok vannak, baktériumokat találtak Dömös, Pilismarót és Dobogókő vezetékes ivóvizében.

A Duna menti regionális vízmű tájékoztatása szerint Dömös, Pilismarót és Dobogókő településeken baktériumokat találtak a vezetékes vízben, emiatt azonnal értesítették a lakosságot arról, hogy forralniuk kell a csapvizet.

Azt is írják, hogy mindhárom településen lajtkocsikat helyeztek ki. Mint írják, a többi településen az ivóvíz minősége minden határértéknek megfelel. A vízhigiéniai szakértő szerint a Duna vizével való érintkezés hányással- hasmenéssel járó fertőzéshez vezethet, rosszabb esetben akár Hepatitis-A is kialakulhat.

A gyenge immunstátuszú ember esetében akár nagyon súlyos, nagyon súlyos esetben akár végzetes kimeneti fertőzés is előfordulhat

– fogalmazott az ATV-nek a szakértő.

A legtöbb fertőzés az az árvizet követő takarításkor történik, sokan nem számolna azzal hogy az így lerakott iszap is fertőző, nagyon fontos ezeket a munkálatokat is megfelelő védőruházatban, csizmában, kesztyűben végezzük, különösen ha magasnyomású mosóval takarítjuk a felületeket, akkor a maszk viselése is mindenképpen javasolt.

Címlapkép: Getty Images