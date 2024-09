Döntött a bíróság: mégse épülhet meg a sokak által kifogásolt balatonparti kikötő

A Kúria megsemmisítette a balatonföldvári Nyugati-strandon épülő kikötő engedélyét. Mindez azt jelenti, hogy hiába épül jelenleg is gőzerővel a strand közepén a 175 férőhelyes kikötő, a létesítménynek jelenleg nincs semmilyen érvényes engedélye.

Helyt adott a Mosolygó Balatonföldvár egyesület kérelmének, és a Pécsi Törvényszék ítéletével ellentétben megsemmisítette a veszprémi kormányhivatalnak a balatonföldvári Nyugati-strandon épülő kikötőre kiadott engedélyét a Kúria - írja a Népszava.

A lap felidézi, két hete még úgy tűnt, a kikötőépítés ellen öt éve küzdő, a beruházás engedélyeit a bíróságon rendre megtámadó civil szervezet halasztást kér az eljárásban: az egyesület elnöke, Herényi Károly Facebook-posztjában bejelentette, megegyezett a kikötőt építő Balabo Kft.-vel, hogy bizonyos összegű alapítványi támogatásért cserébe visszavonják keresetüket, s míg az alku feltételeit tisztázzák, a per négyhónapos szüneteltetését kérik.

Herényi úgy érvelt, be kell látni, a kikötő olyan állapotban van, hogy a megépülését már nem tudják megakadályozni, maximum a befejezést tudják késleltetni, ezzel viszont az önkormányzatot fosztják meg majdani bevételeitől, illetve nagy eséllyel egy kártérítési pert is indíthat a Balabo, melynek vége akár százmilliókra is rúghat.

Az egyesület elnökének bejelentését sokan megalkuvásként, a szavazók arculcsapásaként értékelték, s az elégedetlenséget csak növelte, hogy egyes hírek szerint októbertől Herényi lesz Balatonföldvár alpolgármestere, vagyis többen úgy vélték, „megvette a rendszer”.

A bejegyzés megjelenése után több egyesületi tag is jelezte, ha megvalósul a megállapodás a Balabóval, kilépnek a szervezetből, ám a tagság néhány nappal később a per folytatása mellett döntött, s ezt elnök is elfogadta. Így a Kúria az eredeti időpontban tárgyalta az egyesület kérelmét, s a civileknek igazat adva ismét új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt. Az egyesület bizakodik, ugyanis az indoklásban elhangzottak alapján elvileg nem épülhet kikötő a strand területére.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)