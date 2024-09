Filléres csodaszerek a konyhában: láz, köhögés? Ezt idd, hogy leküzd őket

A hűvös idővel a betegségek is megérkeztek: az elmúlt napokban a vírusok rendre döntik le lábukról a magyarokat, hiszen a munkahelyeken és iskolákban könnyen terjednek a betegségek. Éppen ezért érdemes már most elkezdeni a felkészülést a védekezésre, vagy épp a betegségek kezelésére. A gyógynövények sokkal többek, mint illatos díszei a kertnek vagy az otthonunknak. Rengeteg jótékony hatással rendelkeznek, amit bármikor igénybe vehetünk, szinte fillérekért. Legyen filteres vagy szálas tea, nagy segítségünkre lehetnek a hidegebb hónapokban, amikor könnyebben megbetegszünk. Mit érdemes fogyasztani megfázás idején? Milye tünetekre, milyen teát készítsünk? Ennek jártunk most utána.

Ahogy arról a szoljon.hu írt, láz, köhögés, orrfolyás, gyengeség – leginkább ilyen tünetekkel érkeznek a betegek a napokban a vármegye orvosi rendelőibe. A tömeges megbetegedés oka nem csak a covid és a szamárköhögés mostanság, de az ilyenkor szokásos őszi kórokozók is támadnak már.

Délelőtt már nagy számban jöttek páciensek, a délutáni időszakra pedig már elmondható, hogy tömegével érkeztek a betegek a rendelőnkbe. Az összlétszám körülbelül 80 fő volt, harmaduk légúti tünetekről panaszkodott

- mesélte friss tapasztalatait dr. Hoksári László szolnoki háziorvos a lapnak.

Mint elmondta, jelenleg nem csak légúti tünetekkel, vagy enterális, vagyis a gyomor-bélrendszert érintő betegségekkel forulnak hozzá, hanem előforul, hogy egyszerre mindkét nagy tünetcsoporttal küzd a páciens.

Emellett láz, fejfájás, torokfájás, orrfolyás és gyengeség a jellemző tünetek most. Nagyon sok betegünk még mindig tartva a fertőzéstől, elvégzi a covid-tesztet, ami számos esetben pozitívat mutat. Kiderült, hogy nagyon rövid idő alatt kiürülnek a védőanyagok a szervezetből, így akár három hónap múlva újra el lehet kapni. A fertőzöttek influenzaszerű tünetekkel, végtagfájdalmakkal, magas lázzal, köhögéssel küzdenek

- tette hozzá.

Most kell elkezdeni a védekezést a betegségek ellen!

Ősszel érdemes minél több vitamint bevinnünk szervezetünkbe, hogy megerősítsük immunrendszerünket, ezen kívül pedig ajánlott minél több teát fogyasztanunk. A tea jótékony hatásai közismertek, azonban, ha biztosra akarunk menni, nem elég, ha mézzel és gyömbérrel isszuk a filteres teát: jobban tesszük, ha gyógyteát fogyasztunk!

A gyógytea fogyasztásnál általános szabálynak számít, hogy ha a megelőzés a célunk, akkor heti 1-2 alkalommal kell innunk őket. Abban az esetben, ha már megbetegedünk, naponta egy csészével ajánlott a fogyasztásuk, addig, míg meg nem gyógyulunk.

De mit érdemes és mire fogyasztani?

1. Hársfavirág

A hársfavirág az egyik leggyakrabban használt gyógynövény megfázásra és influenzára. Izzasztó hatásánál fogva lerövidíti a gyógyulási időt. Csillapítja a lázat és a köhögést, valamint csökkenti az orrváladék mennyiségét és megszünteti a fejfájást is. Betegség esetén napi három csészével is fogyasztható, míg a panaszok nem enyhülnek.

Elkészítése: Egy evőkanálnyi mennyiséget 2 dl vízzel forrázunk le, majd 10 percig letakarva áztassuk. Az elkészítésnél fontos, hogy ne használjunk fémszűrőt. A teát melegen fogyasszuk el.

Figyelem: szívbetegeknek nem ajánlatos a fogyasztása!

2. Mezei kakukkfű

Ebből a gyógynövényből nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, és erősíti immunrendszert. Vérbőséget fokozó hatásának köszönhetően javítja a vérkeringést, kiváló vérszegénység esetén is. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és a szájüregi gyulladások többsége. A kakukkfűből készült gyógyteát lehetőleg ízesítés nélkül fogyasszuk. Ha még nem betegedtünk meg, és célunk immunrendszerünk erősítése, akkor napi egy csészével fogyasszunk belőle. A teával szájüregi gyulladás, vagy torokfájás esetén gargarizálni, öblögetni kell, majd a teát ki kell köpni. Köhögés, torokfájás esetén napi 3 csésze tea elfogyasztása ajánlott étkezés előtt. Emésztésre, puffadásra esetenként étkezés után 15 perccel kell inni egy csészével. Napi egy-három csészével korlátlan ideig iható. Egyéb felhasználás: orrdugulás esetén inhalálni is lehet vele. Fogyasztása vírusos betegségekre is ajánlott nyálkaoldó és köptető hatása miatt.

Elkészítése: Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forrázzuk le, 15 perc után szűrjük le, de ne használjunk fémszűrőt.

Figyelem: 2 éves kortól hígítva teaként adható (egy teáskanál teafű 2,5 dl vízhez).

3. Szurokfű

A szurokfű többek közt köhögéscsillapításra, hörgő- és hangszálgyulladásra, rekedtségre is igen hatásos. Ezen kívül görcsoldó, emésztést könnyítő és köptető hatása is ismert, valamint izzasztásra és migrénes fejfájás csillapítására is alkalmas. Fontos, hogy torokgyulladás esetén nem szabad melegen meginni a teát, még 10-15 percig hagyjuk hűlni, és amikor már langyos, akkor mélyen hátrahajolva gargarizálni kell vele, csak azután ajánlott lenyelni. Napi egy-három csészével kúraszerűen, a panaszok megszűnéséig iható.

Elkészítése: Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forrázzon le, 15 perc után szűrje le. Az elkészítésnél fontos, hogy ne használjunk fémszűrőt.

Figyelem: várandósság idején kerülni kell a fogyasztását! Túlzott használata izgatja a bőrt, a nyálkahártyát, az egész szervezetet, ezért gyermekeknek 3 éves korig nem ajánlatos a fogyasztása. Gyermekeknek 3 éves kortól hígítva adható (egy teáskanál teafű 2,5 dl vízhez).

4. Bodzavirág

A bodzavirágot megfázásra, hörghurutra, izzasztószerként és immunrendszeri serkentőként is felhasználhatjuk. Fogyasztása ajánlott lázcsillapításra is, valamint bőséges izzadás idézhető elő vele kiütéses láz (kanyaró, skarlát) esetén, valamint hurutos fertőzésnél (hörgőgyulladás, influenza). A bodzateát étkezés előtt fogyasszuk, lehetőleg ízesítés nélkül. Nátha esetén napi 2-3 csészével is ihatunk belőle, amilyen forrón csak bírjuk. Hatékonyságát növeli, ha forró lábfürdőt veszünk és közben forró bodzateát iszunk, majd azonnal ágyba bújunk, ugyanis ilyen módon erős izzadást érhetünk el, ezzel méregtelenítjük szervezetünket, és meggyorsítjuk a gyógyulást. Napi egy-három csészével korlátlan ideig iható. Egyéb felhasználás: a teával orrdugulás, köhögés esetén inhalálni is lehet, kiválóan tisztítja a légutakat, oldja a lerakódást, és köptető hatása is van.

Elkészítése: Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forrázzunk le, 15 perc után szűrje le. Ne használjunk fémszűrőt.

Figyelem: gyermekeknek 6 éves kortól hígítva adható (egy teáskanál teafű 2,5 dl vízhez). A tea fogyasztásánál érdemes figyelembe venni az erőteljes vizelethajtó hatást.

5. Fürtös menta

A fürtös menta kiváló immunerősítő: nélkülözhetetlen a megfázásos betegségek kezelésénél. Nagyon hatásos görcsoldó és emésztésjavító, valamint jól használható köhögésre, baktériumölő hatásának köszönhetően pedig légúti és húgyúti fertőzésekre, gyulladásokra, lázcsillapításra is alkalmas. Megfázásra, köhögésre, légúti gyulladásra napi 3 csészével kell inni bármikor napközben, és emellett inhalálni is lehet vele akár naponta többször is. Emésztésjavításra étkezés után 15 perccel kell inni egy csészével. Egyéb felhasználás: orrdugulás, hörgőgyulladás esetén inhalálásra is felhasználhatjuk.

Elkészítése: Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forrázzunk le, 15 perc után pedig szűrjük le. Fontos, hogy ne használjunk fémszűrőt.

Figyelem: gyermekeknek 2 éves kortól hígítva adható (egy teáskanál teafű, 2,5 dl vízhez). Kismamák esetében a terhesség utolsó harmadában nem szabad alkalmazni, ugyanis idő előtt elindíthatja a szülést!

