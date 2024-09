Forráshiány miatt megszűnt a helyi iskolabusz Délegyházán: így tudnak csak iskolába jutni a tanulók

Sok gyereknek másfél órát kell sétálnia az otthonától az iskoláig, majd onnan vissza, mivel megszűnt az iskolabusz Délegyházán.

Augusztus 13-án a Facebookon és levélben is tájékoztatta a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola igazgatója az odajáró diákok szüleit, hogy megszűnik az iskolabusz-szolgáltatás, ami az elmúlt években számos családnak megkönnyítette az életét - írja a 24.hu.

A váratlan helyzethez hirtelen – alig két hét alatt – kellett alkalmazkodniuk az érintetteknek, ami sok nehézséget és kellemetlenséget szült, ráadásul egyelőre még csak nem is körvonalazódik egy mindenki számára elfogadható megoldás a településen.

A közösségi médiában közzétett hivatalos indoklás szerint az intézményt fenntartó Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ más, kötelező feladat ellátására fordítja a 2024–2025-ös tanévben azt a forrást, amivel eddig a busz működését biztosította, az önkormányzat pedig nem tudja a továbbiakban saját erőből üzemeltetni a járatot.

A fejlemény a település földrajzi adottságai miatt fájóan érintette a szülőket. Délegyháza a tavak községe, emiatt gyalogosan, kerékpárral vagy autóval is nagy kerülőket kell megtenni, hogy a kertvárosi területekről a központba lehessen jutni, ahol az iskola is található. Egy kisebb gyaloghidat ugyan létesítettek, de gyalogosan így is 40–50, kerékpárral pedig 20–25 perc az út az iskolába.

Mivel a település kiemelten természetbarát, és sok az erdős rész, a közvilágítás nincs kiépítve, sőt járda sincs a központon kívül. A gyerekeknek tehát télen sötétben, közúton kellene biciklizniük, amennyiben a szállításukat nem oldják meg.

A 24.hu megkereste a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot, hogy mi indokolta az iskolabuszra szánt összeg megvonását. Válaszukban kifejtették: a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2019-től támogatta a busz fenntartását, noha a jogszabályok nem kötelezik erre.

A támogatást minden évben felülvizsgálták a mindenkori költségvetésük függvényében, azonban a továbbiakban nem tudják vállalni, erről tájékoztatták az önkormányzatot is még júliusban, ezt követően döntött úgy a képviselő-testület, hogy megszünteti a járatot.

A hozzájárulás költségeit működtetési költségekre fordítjuk

– jelezték.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2023-ban a tankerület négymillió forintot viselt a körülbelül 20 millió forintos költségből.

Ez év nyarán kaptuk az értesítést a tankerülettől, hogy a továbbiakban semmilyen módon nem vállalnak részt a költségekből, így a buszjárat fenntartásával járó költségek immár kizárólag az önkormányzatunkat terhelné. Könnyen belátható, hogy az önkormányzatok jelen anyagi körülményei nem teszik lehetővé ilyen feltételek mellett a járat további finanszírozását

– írták a lapnak a községházáról.

A tankerület információja szerint megközelítőleg 50 tanuló vette igénybe a szolgáltatást, az önkormányzat viszont azt írta, hogy számításaik szerint körülbelül 40 tanulót, 20–30 családot érint az intézkedés.

A helyi közösség összetartó, a szülők segítik egymást, akit tudnak, elvisznek magukkal, de hosszú távon ez sem jelent megoldást. Az iskola ügyeletet biztosít reggel 7 és 18 óra között, viszont ez az idő sokszor kevésnek bizonyul azoknak, akik kötött munkaidőben dolgoznak.

Mivel jelenleg vasút sincs, a helyi munkalehetőségek száma pedig csekély, a legtöbb szülő Budapesten dolgozik. Amennyiben 8 órára kell beérnie valakinek a munkahelyére, bőven 7 óra előtt el kell indulnia busszal vagy autóval. Akkor pedig még nincs ügyelet az iskolában.

Címlapkép: Getty Images