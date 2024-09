Ezt idd lefekvés előtt! 6 remek ital a pihentető alvásért

A megfelelő alvás kulcsfontosságú az egészséges életmód fenntartása szempontjából, ennek ellenére rengeteg magyar küzd még mindig alvásproblémákkal. Egy év eleji felmérés szerint 46 százalék azoknak az aránya Magyarországon, akik nehezebben alszanak el, de több a fáradtabban ébredők is, 47 százalékról 60 százalékra nőtt az arányuk. Ahhoz, hogy megfelelően kipihenjük magunkat kulcsfontosságú lehet az életmódváltás. Mint ahogy arról már korábban írtunk nagyon sok olyan étel, és ital van, amit jobb, ha elkerülünk lefekvés előtt. Ezzel szemben számos olyan nedű van, aminek a fogyasztása jótékonyan hathat szervezetünkre lefekvés előtt. Na de melyek ezek, most kiderül!

Nagyon sok ember számára komoly gondot okoz az, hogy rendesen kipihenjék magunkat. Míg egyesek számára a kedvenc hálósapkájuk lehet a mentsvár sokan, altatóhoz, vagy, ami még rosszabb alkoholhoz nyúlnak lefekvés előtt, megfeledkezve arról, hogy az alkohol többet árt, mint használ az alvás során.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan italok, amelyeket nyugodtan fogyaszthatnánk. Számos olyan ital létezik, amelyek nemcsak ízletesek és nyugtatóak, de elősegítik a jó éjszakai pihenést is. A HelloVidék most összeszedte melyek ezek. Lássuk őket!

Cseresznyelé

Ha szeretnénk tápanyagokban gazdag italt szürcsölni lefekvés előtt, akkor az egyik legjobb választás lehet számunkra a zamatos cseresznyelé. Az ital nemcsak magnéziumban és melatoninban gazdag, hanem kis mennyiségű triptofánt is tartalmaz. Ráadásul egy 2018-as kis felmérés alapján ez az édes-savanyú ital növelheti az alvási időt és az alvás hatékonyságát is.

Kamilla tea

A kamillatea rendkívül nagy népszerűségnek örvend, ami nem is csoda, mivel rengeteg mindenre gyógyír: gyulladáscsökkentő, görcsoldó, szélhajtó, gyomorerősítő, fertőtlenítő hatású. Ugyanakkor sokan használják arra is, hogy elősegítsék a megfelelő éjszakai alvást. Pihentető és nyugtató hatása mellett segít enyhíteni a feszültséget és a szorongást is.

Tej

Mindannyiunknak szép gyerekkori emlékei lehetnek a forró meleg tejről, amit lefekvés előtt kortyolgatunk még az ágyban. A tehéntej gazdag triptofánban, magnéziumban, valamint A-, B12- és néha D-vitaminban. A forró italok fogyasztása ráadásul nyugtató hatást fejt ki, ami ugyancsak fontos a pihentető alvás szempontjából.

Citromfű tea

Ha még soha nem kóstoltad a citromfű teát, akkor épp itt az ideje új vizekre evezni, ugyanis ez az elalvást serkentő ital rendkívül pihentető és jó a tökéletes alváshoz. Egy 2011-es nemzetközi kutatás szerint citromfű tea 42 százalékkal csökkentette az álmatlanság tüneteit a felmérésben résztvevők körében.

Zöld tea

A kávé mellett a koffeintartalmú teákat is érdemes kerülni lefekvés előtt. Viszont jó, hír, hogy vannak teljesen koffeinmentes teák is, mint például a zöld tea, amely remek alternatíva lehet e célból. A zöld, fekete és fehér teában egyaránt megtalálható az L-teanin, amely elősegítheti az egészséges alvást. Ez részben annak köszönhető, hogy az L-teanin elősegíti az agy relaxációját. A zöld teában található növényi vegyületek, például a kvercetin, a kaempferol, a katechinek és az epigallocatechin-gallát (EGCG) gyulladáscsökkentő hatásai is fontosak, a pihentető alvás kapcsán.

Kiwi-banán turmix

Ha valami tartalmasabbat szeretsz lefekvés előtt, egy kivi banán turmix lehet a megfelelő. És bár ez a kombináció kissé furcsának tűnik, a banán gazdag triptofánban, magnéziumban, melatoninban, rostokban, valamint B6- és C-vitaminban, míg a kivi szerotoninban és rostban gazdag. A 2023-as kutatások még a kivifogyasztást is összefüggésbe hozták a sportolók jobb alvásával.

Forrás: Realsimple.com

Címlapkép: Getty Images