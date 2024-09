Döbbenet, mi rejtőzhet a párnádon: ha nem vigyázol, alattomos fertőzések melegágya lehet

Életünk egyharmadát alvással töltjük, jórészt a hálószobánkban. Ezért is kiemelten fontos kérdés, milyen gyakran kell cserélni például a párnahuzatot? Meglepő lehet: de gyakrabban, mint elsőre gondolnánk! A szakemberek most el is magyarázzák, miért!

Az ágynemű cseréje sokunk számára – bármennyire is gyakorlott háziasszonyok vagyunk – fárasztó és "nemszeretem" feladatok közé tartozik. Ezért is hajlamosak vagyunk néha megfeledkezni róla, hetekig húzzuk-halasztjuk a cserét... Egy friss tanulmány szerint azonban már egy hét után több baktérium lehet a mosatlan párnahuzaton, mint például a WC-ülőkén – derült ki a realsimple.com cikkéből. Azért ez elgondolkodtató, nem? Dr. Sandra Lee, a SLMD Skincare alapítója szerint az elhanyagolt paplan a fertőzések melegágya lehet: Sokan nem is gondolnák, mennyi szennyeződés, baktérium és elhalt hámsejt halmozódik fel a párnahuzaton, amelyek mind bőrirritációhoz és akmés -pattanásos bőr kialakulásához is vezethetnek. Tisztázzuk akkor: milyen gyakran kellene cserélni a párnahuzatot? Dr. Lee azt javasolja, hogy a párnahuzatot – az ágyneművel és a törölközőkkel együtt – a bőr egészsége érdekében legalább hetente egyszer érdemes kicserélni. Ha azonban zsíros vagy pattanásokra hajlamos a bőrünk, vagy éjszaka sokat izzadunk, érdemes lehet még gyakrabban, akár két-három naponta is cserélni. - tette hozzá a szakértő. A párnahuzat cseréjének jelei Még ha heti vagy kétheti mosást is tervezünk, előfordulhat, hogy az ágyneműt gyakrabban kell áthuzatolni. Íme néhány jel, amire érdemes figyelni: Ha szagot, vagy bármilyen látható elszíneződést, foltot észlelünk, az biztos jel arra, hogy eljött a csere ideje - tette hozzá Mariana Salazar, a Revive Med Spa szakértője. Ha gyakran ébredsz zsíros párnahuzaton, Jennifer Yen, a Pūrlisse bőrápolási márka alapítója szerint érdemes átértékelni a bőrápolási rutinunkat is. Azt javasolja, hogy próbáljuk ki egy kevésbé olajos éjszakai hidratálókrémet. Ne feledjük, hogy a zsíros foltokat hajápoló termékek is okozhatják: Sokan nem is gondolnák, hogy a hajformázó termékek könnyen átkerülhetnek a bőrre a párnahuzaton keresztül. Az érzékeny bőrűeknél ez további irritációhoz vezethet, amit rendszeres párnahuzatcserével elkerülhetünk – magyarázza Salazar. Ha éppen betegségből, például megfázásból vagy influenzából lábadozunk, ne féljünk hamarabb cserélni a párnahuzatot, akár néhány naponta is. A jó egészség egyik titka: a tiszta ágynemű A szakértők egyetértenek abban, hogy érdemes inkább természetes anyagokból készült ágyneműt, például pamutból vagy lenből készültet választani. Ha allergiásak vagyunk vagy hajlamunk van rá, érdemes környezet- és bőrbarát természetes növényi alapanyagokból készült mosószereket is használni. Hogyan mosuk a párnahuzatot? Akár selyemből, textilből pamutból vagy más anyagból készült a párnahuzatod, fontos, hogy megfelelően tisztítsuk: Mindig kövessük a gyártó utasításait. Általában fordítsd ki a párnahuzatot, és használj enyhe, színezék- és illatmentes mosószert. Meleg vízzel mosd ki, hogy elpusztítsd a baktériumokat, és kerüld a szövetlágyítókat, amelyek maradványokat hagyhatnak. Mi a kímélő mosási ciklust javasoljuk, és inkább hagyjuk levegőn száradni a párnahuzatokat, hogy megőrizzük a finom szálakat” – tanácsolta Salazar. További tippek a mosáshoz: Sose mossátok az ágyneműt a ruhákkal együtt!

A huzatot mindig kifordítva és bezárva tisztítsátok: így csökken a mechanikai károsodás esélye, amit a gombok és zipzárak okozhatnak.

A mosáshoz használjatok közepes hőfokot; 60 Celsius fok már elegendő az összes kórokozó elpusztításához, de nem károsítja a textíliát.

Mindig kövessétek a bevarrt címkén lévő utasításokat; ha alacsonyabb hőfokot ajánl, akkor válasszatok előáztatás programot.

A fehér lepedőket soha ne mossátok együtt a színes ágyneművel.

A szennyezett, foltos ágyneműt áztassátok be, és használjatok kíméletes, de hatékony folttisztítót.

