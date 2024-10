Rossz hírt közölt a Nébih: a nyári ludak után a házi baromfiban is megjelent a gyilkos kór

Alig néhány nappal az első vadmadár esetek igazolása után házi baromfiállományban is kimutatta a madárinfluenza jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A Békés vármegyei 25 ezres pecsenyekacsa állomány felszámolása folyamatban van. Az, hogy milyen súlyossá válik a járvány, jelentős mértékben függ az állattartói fegyelmezettségtől, a járványvédelmi előírások folyamatos és következetes betartásától.

A Békés vármegyei Füzesgyarmaton mutatta ki a madárinfluenza vírusának H5N1 altípusát a Nébih laboratóriuma. A mintegy 25 000 példányt számláló pecsenyekacsa telepen a takarmány- és a vízfogyasztás csökkenése, az idegrendszeri tünetek és a megemelkedett elhullás ébresztett gyanút az állattartókban.

Az érintett állomány felszámolása folyamatban van. A teleppel járványügyi kapcsolatban álló további két gazdaság pecsenyekacsa állományát szintén leölik. A hatóság a gazdaság körül kijelölte a 3 km sugarú védőkörzetet és a 10 km sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet.

Ahogy a fenti eset is bizonyítja, a magas patogenitású madárinfluenza vírusa bármikor újra megjelenhet. Az ágazat, a fogyasztók és a hatóság közös érdeke, hogy ne terjedjen tovább a betegség. Az állattartói fegyelmezettség nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen súlyossá válik a járvány. Éppen ezért a Nébih továbbra is arra kéri az állattartókat, hogy következetesen és szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat.

A madárinfluenzával kapcsolatban minden további információ elérhető a Nébih portál tematikus aloldalán - ITT.

Címlapkép: Getty Images

