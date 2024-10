Így fogyasztunk mi magyarok: hiába nő a kávé ára, mi fittyet hányunk rá, sőt!

Nemcsak a kávé ára emelkedik, a fogyasztása is nő Coca-Cola HBC Magyarország friss adatai szerint.

A tavaly szeptembertől idén augusztus végéig tartó időszakban mintegy 1 százalékkal nőtt a magyarországi kiskereskedelmi kávépiac értéke, miközben a szegmensek között folytatódott az átrendeződés

- közölte Partali Anita a Coca-Cola HBC Magyarország kávé üzletágának marketingvezetője.

Hozzátette: az ebben az időszakban értékesített őrölt kávé mennyisége 3,7 százalékkal csökkent, míg a szemes kávé 1,9 százalékkal, a kapszulás kávék kategóriája pedig volumenben 5,1százalékkal nőtt.

Az adatok szerint az idén augusztusban zárult 12 hónap alatt a gyártók, forgalmazók összesen 14,3 ezer tonna szemes, őrölt és kapszulás kávét értékesítettek a hazai piacon. Ezen belül a társasághoz tartozó kávéüzletág értékesítése mintegy 17 százalékkal nőtt.

A Nilesen piackutató adataira hivatkozva a marketingvezető elmondta, hogy a magyarországi kiskereskedelmi kávépiac értéke - az instant kávétermékeket kivéve - 2023 szeptember elseje és 2024 augusztus vége között 77 milliárd forint volt, ami 0,9 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

Partali Anita a szektort érintő egyik legnagyobb kihívásnak a kávé nyersanyag-árának folyamatos növekedését nevezte meg, amihez minden piaci szereplőnek alkalmazkodnia kell megfelelő üzleti stratégiával: az arabica kávébab beszerzési ára 19 százaléka, a robustáé pedig 45 százalékkal drágult az idén január-augusztusban. (A világszintű kávétermelés 2023-2024-ben 178 millió zsák volt, szemben a 2022-2023-as 168,2 millió zsákkal - egy zsák tartalma 60 kilogramm.)

A Coca-Cola HBC Magyarország a teljes kiskereskedelmi kávépiac 9 százalékát lefedő prémium szegmensben van jelen, két kávémárkája a kiskereskedelemi piacon 2 százalékos részesedéssel rendelkezik. A szállodák, éttermek, kávéházak szektorban a prémium kávék esetében a társaság az első három szereplő egyike.

A marketingvezető a Costa Coffee üzletágukról elmondta, jóllehet a kiskereskedelmi piacon minden nagy kereskedelmi lánc kínálatában szerepelnek a márka termékei, és elérhetők a legnagyobb hazai fesztiválokon és rendezvényeken is, minden értékesítési csatorna esetében erősítik jelenlétüket, hogy a márka vendéglátó partnereinek száma is tovább nőjön. Ennek egy példájaként elmondta, hogy a Costa márka arculatváltásának támogatására meghirdetett 2,25 millió forint összdíjazású művészeti pályázatra háromszáz, a kávé vagy a kávézás által inspirált alkotás érkezett be. Hozzátette, a döntőbe jutott műveket a kávé világnapja alkalmából a nagyközönség csütörtöktől vasárnap estig díjmentesen tekintheti meg az óbudai Godot Galériában.

A Coca-Cola HBC Magyarország nyolc termékkategóriában mintegy 100 terméket kínál a magyar piacon. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a kft. tavaly 197,362 milliárd forint nettó árbevételt ért el, az egy évvel korábbi 166,255 milliárd forint után. Az adózott eredménye pedig mintegy 200 millió forinttal, 3,825 milliárd forintra nőtt.

Címlapkép: Getty Images