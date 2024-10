Népbetegség Magyarországon: D-vitamin hiány veszélyei és védekezés az őszi hónapokban!

Az őszi-téli időszakban érdemes lehet fokozni a D-vitamin bevitelét, mert nagyobb szüksége van rá a szervezetünknek az immunrendszer támogatásához. A járványszezonon túl a terhesség és szoptatás ideje alatt vagy fokozott stresszel járó időszakokban is érdemes a szervezetünket plusz D-vitaminnal támogatni, ha a táplálkozás útján nem tudunk eleget bevinni. Viszont felmerülhet a kérdés, melyik terméket válasszuk a sok a közül. Megbízhatunk az olcsóbb, bolti tablettákban, vagy mindenképpen a márkás, drága vitamint válasszuk? Hogyan juthatunk kedvezőbb áron vitaminhoz? A Pénzcentrum cikkében erre kereste a választ!



Az őszi-téli időszakban különösen fontos az immunrendszer megerősítése a fertőzések, mint a COVID-19, influenza és szamárköhögés elleni védekezés érdekében. Az immunrendszer támogatásához elengedhetetlenek azonban a vitaminok (A-, B6-, B12-, C-, D-, E-vitamin) és az ásványi anyagok (cink, szelén), amelyek a szervezet "védelmi vonalait" erősítik - írta cikkében a Pénzcentrum.

A D-vitamin különösen fontos szerepet kap, hiszen a magyar lakosság jelentős része szenved D-vitamin-hiányban, amely az őszi-téli hónapokban fokozódik, amikor a napfény hiánya miatt a természetes D-vitamin-szintézis lecsökken. Általánosságban elmondható, hogy a felnőttek számára napi 2000 NE ajánlott, míg egyes esetekben (terhesség, idős kor, túlsúly) nagyobb dózisra lehet szükség.

A 2022-ben frissített magyar konszenzusajánlás szerint az októbertől márciusig tartó időszakban az ajánlott napi mennyiség Nemzetközi Egységben kifejezve:



- Gyermekeknek 6 éves korig: 400-500 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 1000 NE

- Gyermekeknek 6 éves kor felett: 1000 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 2000 NE

- Felnőtteknek: 2000 NE, a biztonságosan bevehető napi mennyiség 4000 NE

- Terhesség és szoptatás idején a kismamák számára mindenképpen a napi adagolás ajánlott legfeljebb 4000 NE mennyiségben.

Fontos azonban megbízható forrásból származó D-vitamin-készítményeket választani, különösen az interneten rendelt termékek kapcsán lehetnek problémák a feltüntetett hatóanyag mennyiségével. A szakértők olyan készítményeket javasolnak, amelyek C-vitamint, cinket vagy szelént is tartalmaznak, mert ezek együttesen támogatják az immunrendszert.

A Pénzcentrum listázta a legnépszerűbb készítményeket is, a hatóanyagtartalommal, kiszereléssel, árfekvéssel együtt. Kiszámolták az egyságárakat is: 1000NE hatóanyag hány forintba kerül. Amiből aztán világosan látszik, hogy ha kedvező áron szeretnénk D-vitamint venni, nem csak a tabletták számát kell nézni, hanem azt is, milyen a hatóanyagtartalom. Így az első pillantásra legdrágábbnak tűnő készítmény lehet a legolcsóbbak között:

