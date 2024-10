Rossz hírt közölt a Nébih: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét is elérte a gyilkos kór

Békés vármegyét követően Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is kimutatta a madárinfluenza jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A májhasznú lúdállomány felszámolása folyamatban van.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Öcsöd településen mutatta ki a magas patogenitású madárinfluenza vírusának H5N1 altípusát a Nébih laboratóriuma egy 2 500 példányt számláló májhasznú lúdállományban. A telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, valamint a gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet és a 10 km sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet.

A héten igazolt esetek is bizonyítják, hogy a magas patogenitású madárinfluenza vírusa bárhol megjelenhet az országban. Kiemelt fontossággal bír a járványvédelmi előírások szigorú betartása, valamint a vadon élő madarak elleni védekezés. Ennek érdekében minimalizálni kell a jármű-és személyi forgalmat, valamint a járványvédelmi előírásoknak nemcsak a feltételeit kell biztosítani, hanem azt folyamatosan működtetni is kell. A baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az alomanyagot is zárt helyen kell tárolni.

A madárinfluenzával kapcsolatban minden további információ elérhető a Nébih portál tematikus aloldalán: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza

Címlapkép: Getty Images

