Botrány Vasban: hétvégén fogorvos nélkül maradnak a körmendiek, de Szombathely sem segít

Döbbenten értesültek róla a körmendiek, hogy péntek délelőtt és hétfő reggel között nincs ügyeletes fogorvos Körmenden, de Szombathely sem vállalja őket. Képtelenek lennének ennyi beteget ellátni - írta a Nyugat.hu.

Sürgősen fogászati beavatkozásra beavatkozásra szorultam, de Körmenden nincs hétvégén fogászati ügyelet

- írta levélben egy a Nyugat.hu olvasója, aki ezek után a város honlapján is megtalálható információk alapján a szombathelyi ügyeletet kereste fel.

A szombathelyi ügyeleten azt közölték vele, hogy körmendi lakosként nem tartozik az ügyelet hatáskörébe, mivel a város és a környező települések nem kötöttek velük szerződést. Ahogy írta,

péntek délelőtt és hétfő reggel között nincs ügyeletes fogorvosa ennek a területnek.

Körmend négy fogorvosi körzetre van osztva, ebből a negyedik a gyermek- és ifjúsági fogászat.

A maradék három körzet a felnőtt fogorvosi ellátásé, viszont mint az a fentebb belinkelt oldalon is látható:

ezek közül a harmadik körzetnek nincs saját fogorvosa, helyette a második körzetben dolgozó doktor látj el az ott élőket is saját rendelési idejében.

A városi fogorvosok viszont csak hétköznap rendelnek, így akinek hétvégén sürgős ellátásra van szüksége, annak az oldal szerint a szombathelyi fogászati ügyeletet kell felkeresnie.

Az önkormányzat már korábban foglalkozott az üggyel

Körmend aljegyzője szerint Szombathely önkormányzata köteles lenne ügyeletet szervezni, mivel a város megyeszékhely. Szombathely mellett jelenleg további harminc település számára biztosítja a város az ügyeleti ellátást.

Szombathely polgármestere, Nemény András szerint Körmend és környékének csatlakozásával jelentősen nőne az ügyeletet ellátó orvosok leterhelése és a várakozási idő is Szombathelyen. Ez pedig nem szolgálná a szombathelyi betegellátás érdekeit és érintené a város TOP-pályázatban vállalt kötelezettségét is, ráadásul a fogorvosokkal kötött megállapodások módosítását is magával vonná.

Előzőekre tekintettel a fogászati ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásra sajnos nincs lehetőség

- írja a szombathelyi polgármester.

A körmendi önkormányzat a lap kérdésére, hogy miként tervezik megoldani a helyiek számára a fogorvosi ügyeletet a hétvégére, azt a választ adta, hogy

nem látnak esélyt arra, hogy ennyi orvossal saját ügyeleti ellátást szervezzenek.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)