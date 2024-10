Fekete pont a hazai oktatásnak: döbbenet, ezek a gyerekek miként vesznek el a rendszerben

Az oktatásban egyre több kihívással szembesül minden diák, ám még egy ilyen embert (és gyereket) próbáló környezetben is különösen nehéz helyzetben vannak a sajátos nevelési igényű (SNI-s) diákok. Hogyan boldogulnak ők a jelenlegi rendszerben, amely az oktatás minden területén kihívásokkal küzd? Milyen megoldások segíthetnék az ő fejlődésüket? A Pénzcentrum többek között ezekről a kérdésekről beszélgetett Schinné Szekeres Csillával, gyógypedagógus diagnosztával, a nyíregyházi szakszolgálat dolgozójával, valamint Sárga Noémi, pszichológussal.

Elkezdődött a tanév, és az iskolákban tapasztalható problémák nem csökkentek: a tanárok túlterheltek, a bérek alacsonyak, egyre nagyobb a pedagógus- és igazgatóhiány, ráadásul a tanári támogatások kifizetése is akadozik. Mindezek mellett azonban van egy olyan diákcsoport, akiknek már a normál körülmények között is nehézségekkel kell szembenézniük: a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek. A szakemberek szerint SNI diákok száma sok helyen túllépi a megengedett határértéket, és az oktatási rendszer gyakran nem tud megfelelően reagálni az ő szükségleteikre. A pedagógusok nincsenek megfelelően felkészítve az SNI diákok integrációjára, továbbá a leterheltség és a nagy létszámú osztályok is akadályozzák a megfelelő figyelem biztosítását.

A Pénzcentrum cikkében különböző SNI-kategóriákat említ, például a kevert specifikus fejlődési zavart és az autizmus spektrumzavart. A megkérdezett szakemberek szerint az integráció sikeressége nagyban függ az adott zavar súlyosságától; az enyhébb eseteknél lehetséges, de súlyosabb viselkedési problémák esetén gyakran szegregált intézményekbe kerülnek a gyerekek. Emellett az is kiderült, hogy

sokszor a szülők is nehéz helyzetben vannak, és előfordul, hogy eltitkolják a diagnózist, hogy a gyerek bejuthasson olyan intézménybe, amely nem fogad SNI-s diákokat.

Az SNI-s diákok fejlesztését az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet (EGYMI) látja el, az „utazó” gyógypedagógusi hálózat keretében, ami országos szinten működik.

