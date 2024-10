Háborog a gyomrod? 5 tuti tipp, ami biztosan segít!

Nincs rosszabb annál, amikor valaki gyomorrontástól szenved, maga a helyzet különösen kellemetlen lehet, akkor, ha éhesek is vagyunk. Szerencsére vannak olyan ételek (és italok), amelyek gyengédek ideálisak lehetnek a gyomorpanasz esetén.

A gyomorpanasz esetén a legjobb ételek a tünetektől és az egyéni szervezettől függően változhatnak – de gyakran az egyszerű ételek azok, amik a legjobban csillapítják a tüneteket. Maddie Pasquariello dietetikus szerint ezek többnyire az enyhe ízű, illatú és állagú (azaz nem túl zsíros vagy zsíros) ételek.

Az egyszerű szénhidrátok különösen előnyösek lehetnek, mivel keményítőt tartalmaznak - teszi hozzá Pasquariello. Ráadásul a szénhidrátok gyors energiaforrást jelentenek, amivel segíthetnek mozgásban tartani a testünket és kielégíteni az anyagcsere-szükségleteket is.

Bizonyos folyadékok is jelentősen csökkenthetik a gyomorrontást, ilyenek a meleg folyadékok (például a tea vagy a húsleves), amelyek jótékony hatással lehetnek a görcsökre, míg a szénsavas italok (például a gyömbéres sör) segíthetnek az emésztési zavarok enyhítésében. A gyomorrontás során a cél az, hogy biztosítsuk a megfelelő táplálékot a szervezetünknek, és csökkentsük az éhséget. A HelloVidék most csokorba szedte, hogy melyek a legjobb ételek a gyomorpanaszok ellen.

Banán

A banán óriási segítség lehet gyomorrontás során, azoknak, aki hasmenéssel küzd. A gyümölcsben rengeteg keményítő van, ami megkönnyítheti a kiürülést – mondja Johanna Salazar dietetikus. Emellett a banánban sok kálium is van, képes pótolni az elektrolitokat. Az elektrolitok a testfolyadékban található ásványi anyagok, amelyek elektromos töltéssel rendelkeznek és elengedhetetlenek a szív, az idegek és az izmok megfelelő működéséhez.

Pirítós

A gyomorrontás enyhítésére kiváló segítséget nyújthat a könnyen emészthető pirítós, ami a fontos szénhidrátforrás is egyben. Aki esetleg nem bírná, annak érdemes fontolja meg fehérje- vagy egészséges zsírforrás hozzáadását. Ilyen lehet például a mandulavaj lekvárral, hummusszal vagy túróval, és gyümölcsökkel. Ezek a kiegészítők a pirítóst teljes értékű étkezéssé tehetik, és segítenek növelni a kalóriabevitelt.

Zabpehely

A zabpehely nemcsak, hogy nyugtató hatású, de könnyen is fogyasztható – mondja Pasquariello. Nem okoz gondot, ha pusztán vízzel, vagy tejjel kerül fogyasztásra, sőt más, tápanyagban gazdag összetevőket is belekeverhetünk hozzá. Pasquariello azt javasolja, hogy lehetőség szerint banánnal, dióvajjal érdemes kiegészíteni, mivel ezek az összetevők nélkülözhetetlen tápanyagokat biztosítanak.

Borsmenta tea

A borsmenta tea segít a belek izmait megnyugtatni és ellazítani - mondja Salazar. Ennek eredményeként képes csökkenteni emésztési zavarokat, beleértve a hányingert, hányást, és gázképződést. Ráadásul melegen és hidegen is fogyasztható.

Csirke

A kímélő étrend mellett érdemes probiotikumokkal is segíteni a bélrendszerünket annak érdekében, hogy bélflóránk minél hamarabb helyreállhasson. A sima csirke az egyik legjobb étel gyomorrontás esetén. Nemcsak gyengéd a gyomor-bél számára, de fontos fehérjeforrás is, így segít növelni a jólakottság érzését is.

A csirkemell fogyasztása során érdemes kerülni az erős fűszereket, és ügyeljünk arra is, hogy mennyi zsírt (vagyis vajat vagy olajat) használunk. Mivel ha gyomorbetegséggel küzdünk, akkor hasznos lehet elkerülni ezeket az összetevőket, amíg a szervezet nem tudja újra megfelelően kezelni őket.

