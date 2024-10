Garázsokba törtek be fiatal vandálok Veszprémben: ez volt a módszerük

Ismeretlen tettesek hat garázs ablakát és négy jármű szélvédőjét betörték, a kocsik gyújtáskapcsolóját miközben megpróbálták beindítani azokat.

Egy veszprémi lakótelepről érkezett több bejelentés október 5-én reggel a rendőrségre garázsok és személyautók feltörése, megrongálása miatt. Volt olyan autó, amelynek a szélvédőjét az utastérben található aprópénz miatt törték be, illetve egy garázsból babakocsit, gumiabroncsokat is elvittek. Két autót beindítottak és használtak is éjszaka a tettesek. A kárérték megközelíti a félmillió forintot - írja a vehir.hu.

A rendőrök azonosították a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható két veszprémi, egy csajági és egy szentkirályszabadjai férfit. A két fiatalkorú fiút és két felnőtt társukat a veszprémi rendőrök aznap délután elfogták és előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra. Őrizetbe vételük mellett rongálással és jármű önkényes elvételével gyanúsították meg őket.

