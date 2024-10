Sokkoló fordulat: botrányos részletek kerültek napvilágra az eltűnt polgármester ügyében

Az eltűnt fideszes polgármestert állítólag hiányos öltözetben, közszereplőhöz méltatlan módon találták meg egy szegedi szállodában, és búcsúlevelet is találtak nála.

Ahogy a HelloVidék mi is beszámolt róla , megtalálták azt a polgármestert, aki még múlt szombaton tűnt el, és a rendőrség is kereste. A Délmagyar (részben az Index cikke alapján - ami azóta elérhetetlen) arról értesült, hogy a polgármestert hiányos öltözetben, közszereplőhöz méltatlan módon találták meg egy szegedi szállodában, és búcsúlevelet is találtak nála.

A Blikk is azt írta, hogy a polgármester mobiltelefonja a cellainformációk szerint Szeged mellett, az M5-ös autópályán volt utoljára bemérhető. Innen az M43-as autópályán mehetett tovább Románia felé, vagy az M5-ösön, Röszkén átkelve, Szerbia felé. Ismerősei szerint az 50 éves nő rendszeresen járt Erdélybe, de ez az út nem volt betervezve. Az is meglepte az őt keresőket, hogy a polgármester a cellainformációk szerint szeptember végén néhány napra Londonba is kiruccant. A politikus erről az útjáról sem a családtagjainak, sem a közeli munkatársainak nem szólt.

Közben az Index arról számolt be, hogy a polgármester búcsúlevelet hagyott maga után. A lap azt írta, hogy az asszonyra hiányos öltözékben találtak, akkor került elő a búcsúlevél.

Hozzátették, hogy egy korábbi uniós pályázat elszámolása miatt indult nyomozás Jenő település újraválasztott fideszes polgármestere ellen.

Kerekes Ildikó egy másik önkormányzatnál volt pénzügyi vezető, ahol az uniós pályázatokat kezelte. Helyi forrásainktól úgy tudjuk, hogy egy vállalkozó jelentette fel az 50 éves hölgyet

– olvasható a portálon. Információik szerint egy vállalkozó jelentette fel Kerekest.

