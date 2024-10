A magyarok igazi csodaszere lehetne a homoktövis: szinte minden bajra gyógyír, mégis alig ismerjük

A gyógynövények királynőjeként is emlegetik, hiszen viszonylag kevés gondozást igényel, mégis számos betegségre jelent gyógyírt. Magyarországon évről-évre egyre többen termesztik, de fogyasztása még mindig nem igazán elterjedt. Hazai termelőket kérdeztünk arról, az idei év extrém időjárása milyen hatással volt a homoktövisre, hol lehet még Szedd magadban olcsóbban begyűjteni?

A Magyarországon méltatlanul alulértékelt homoktövis 10x annyi C-vitamint rejt magában, mint a citrom, és több mint 200, a szervezet számára hasznosítható értékes tápanyagot tartalmaz. Ez a természetben szabadon is előforduló, rendkívül egészséges növény eredetileg Ázsiából származik, és gyógyhatása, valamint „igénytelensége” miatt mára szinte az egész világon ismert. Hazánkban egyébként védett növény, sokan őshonosnak is tartják, de könnyen megél kopár, sziklás helyeken is. Különlegessége, hogy kétlaki növény: külön női és hím ivarú példányokkal rendelkezik, ami a termesztés szempontjából fontos kérdés. Az egészséges bogyókból főleg lekvárokat, ivóleveket készítenek, de fogyasztásának módja – erről később külön is szólunk - fokozatosan bővül. Az állattenyésztők pedig a feldolgozásból származó magot és maghéjat is értékesnek tartják a takarmányozásban.

Jelenleg közel 1000 hektáron termesztik Magyarországon a homoktövist, ennek 30–40 százaléka Bács-Kiskun megyében található. További jelentős termesztési területek Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben vannak. 2010 óta a termőterület folyamatosan bővül, és az előrejelzések szerint tovább növekszik. Arányaiban azonban még mindig kevesen foglalkoznak vele nagyban; csupán néhány termelő akad, aki jelentősebb mennyiségben termeszt homoktövist. A piac így is elég telített, aminek legfőbb oka, hogy hazánkban még nem igazán elterjedt, nem tömeges a fogyasztása.

Hazai termelőket kértünk arra, hogy értékeljék az idei, meglehetősen aszályos és rendkívül forró nyarat, és árulják el, milyen homoktövis-szezon az idei, hol és mennyiért lehet még olcsóbban Szedd magadban is ehhez a rendkívül egészséges bogyós gyümölcshöz hozzájutni.

Nehéz éven vannak túl… - Zsíros Tünde, az ESBANA Homoktövis tulajdonosa

Ahogy Zsíros Tünde a HelloVidéknek mesélte: Magyarországon homoktövissel nem sokan foglalkoznak nagyban, csak páran akadnak termelők. Ők Esztergom alatt, Pilisjászfalun élnek, az ültetvényük lakhelyüktől 100 kilométerre, Tápiószentmártonon található. A meglévő 6 hektárhoz tavalyelőtt még ültettek 4 hektárt, így a 10 hektárral már az élvonalban vannak.

Nálunk a homoktövis termesztése még újnak számít, de Németországban már régóta foglalkoznak vele. Főként mi is a német, Habego nevű fajtát ültettük. A Magyarországon megtermelt bogyók nagy részét is Németországban vásárolják fel

- közölte még.

Zsíros Tünde férjével, Kiss Attilával hét éve döntöttek úgy, hogy Tápiószentmárton határában egy hatalmas területen homoktövis termesztésbe kezdenek. Ha nem is ők a legnagyobbak, már ott vannak az ország 4-5 legnagyobb ültetvénye között. Nem elégedtek meg a gyümölcsvelő előállításával, gyermekeik - Eszter, Barnabás és Nándor - a nevét is adták a családi vállalkozás sikeréhez, vagyis az ESBANA márkanévhez. Nemcsak lekvárokat, hanem különleges ízvilágú homoktövises chutney-ket is készítenek.

Rekordévre számítottak, ehhez képest jött a fekete leves!

Mondani is kár, extrém aszályos évünk volt, szinte nulla csapadékkal. Első körben ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogyan vészeltétek át ezt a helyzetet, és milyen lett az idei homoktövis termés?

Az év eleje szépen indult, a bogyók berakódása is remekül sikerült. Tavasszal bőségesen esett az eső, utána pedig gyorsan jött a jó idő is, úgyhogy azt hittük, hogy rekordévre számíthatunk. De aztán két hónapig egy csepp eső sem esett. Bár csepegtető öntözéssel próbáltunk segíteni, a folyamatos 35 fok körüli hőség megviselte a növényeket. Az öntözés csak arra volt elég, hogy a növényeink ne haljanak meg, és ne égjenek meg teljesen, de sajnos a bogyók egy része megsínylette a meleget.

Nyár közepén még gyönyörű fotókat tudtam készíteni, annyira ígéretesnek tűnt a termés, de aztán a levelek elkezdtek száradni, a napsütés közvetlenül érte a bogyókat, és sajnos sok meg is égett. Már augusztus második felében el kellett kezdenünk a szüretet, még mielőtt igazán felkészülhettünk volna rá. Normál esetben szeptember végén, október elején szoktunk szüretelni, de idén augusztus közepére kényszerültünk.

- mesélte a HelloVidéknek Zsíros Tünde, aki még hozzátette, ha augusztusban nem kezdték volna el a szüretet, szinte semmit sem tudtak volna begyűjteni.

Még így is csak az ültetvényünk kétharmadát tudtuk leszedni, vagy talán még ennél is kevesebbet. A meleg miatt sok bogyó összeaszalódott, és néhány bokron szinte teljesen megfőttek. Eléggé szomorúak vagyunk emiatt. Nem tudjuk, hogy jövőre mire számíthatunk. Minden évben tanulunk valami újat, és megpróbáljuk másképp csinálni, de az időjárást nem lehet teljesen előre látni. Júliusban már figyeljük az előrejelzéseket, folyamatosan mértük a bogyók cukor- és víztartalmát, de éretlen bogyót nem lehet szüretelni, meg kellett várni, hogy besárguljanak! A tavalyihoz képest sokkal kisebb bogyókat szüreteltünk, és sajnos még nem tudjuk, milyen lesz a termésátlag, de nem túl biztató.

Zsíros Tünde tud olyan ültetvényesekről is, akik egyáltalán nem tudtak szüretelni, mert náluk öntözés híján a teljes termés tönkrement. Olyan gyorsan jött a meleg, hogy szinte naponta lehetett érezni a romlást.

Így is tartottak élményszüreteket

Mivel két fajtával dolgoznak, így a Habego-t ugyan kényszerből augusztusban két hét alatt leszüretelték, de van egy másik fajta, az ’Askola’, ami későbbi érésű. Ez lehetővé tette, hogy az élményszüretet is megtarthassák. Ezeket a bokrokat szeptember végén, októberben, sőt, néhányan novemberben szüretelik, így ezek még jó állapotban vannak.

Pár száz forinttal drágultak a termékek árai is

Minimális emelést muszáj volt tavaly óta végrehajtaniuk, hiszen az ő költségeik is folyamatosan nőnek, elég csak a csomagolóanyagok árának folyamatos emelkedésére gondolni. Ahogy Zsíros Tünde elárulta, nálunk a sima homoktövisvelő 2024 októberében (250 ml-es kiszerelésben) 1900 forintba kerül, míg a fél literes 3200 forintba. Az ízesített velőiket, például a mézes-gyömbéres, 1990 forintért kínálják. A chutney-k 1980 forintba, a lekvárok pedig 1520 forintba kerülnek. Van bio változat is, például az alma-homoktövis hársmézzel, ez kicsit drágább, mivel a bio alapanyagok is költségesebbek.

Homoktövis major, Csákvár - Molnár Réka őstermelő

Csákváron 2009 óta foglalkoznak homoktövissel. Ahogy Molnár Réka őstermelő a Hellovidéknek elmesélte, csak egy kis ültetvényük, az is mindössze fél hektáros. Nem is főállásban; munka mellett, őstermelői igazolvánnyal foglalkozik vele. Gyümölcsösük és szőlőültetvényük is van, a homoktövissel főként azért kezdett el foglalkozni, mert ahogy fogalmazott, nagy a család, ez a bogyós gyümölcs rendkívül hasznos gyógyír lehet mindenkinek, hiszen egy természetes antibiotikum, nagyon magas a C-vitamin tartalma, így egy rendkívül értékes növény. A homoktövisnek másik előnye az is, hogy nem igényel permetezést, hiszen nincsenek természetes ellenségei ezen az éghajlaton.

Az elmúlt 15 évben felemás tapasztalatai vannak, jelenleg a legnagyobb problémája az értékesítéssel van:

Azt tapasztalom, hogy az emberek nem nagyon akarnak érte fizetni, pedig nagyon nehéz termeszteni. Inkább boltban vásárolnak vitaminokat, mert az sokkal egyszerűbb. Évek óta azt érzem, hogy az árakat nem akarják megfizetni, és kevesebben keresnek meg. Ha jönnek, próbálnak alkudozni, ami kellemetlen.

Az árai évek óta változatlanok: 2024-ben egy fél liter homoktövis levet 3000 forintért árul. Az igazán olcsó lehetőség viszont, emelte ki Molnár Réka, ha valaki saját magának szedi, akkor 1000 forintba kerül egy kiló.

A klímaváltozás is egyre nagyobb kihívásokat hoz

Mostanra annyira eltolódott a szüret időpontja, hogy míg 2010-2015 között augusztusban lehetett szüretelni, mostanra már szeptemberben is apró és száraz bogyók vannak. A legutóbbi két évben a szüretet szeptember közepére kellett halasztanunk. Az ültetvényem már beállt, és most már nem öntözzük. Voltak olyan évek, amikor a fiatal ültetvények ledobták a bogyóikat, de az én növényeim megtartották őket. Minden évben szép termésem van, sok a bogyó, de ha annyira száraz, akkor nem tudunk augusztusban kezdeni, hanem csak szeptemberben. Idén is októberben is megyünk szüretelni!

Molnár Réka csak bogyót árusít, feldolgozáshoz nincs jogosítványa. Viszont – teszi hozzá, így minden évben marad leszedetlen termés is a bokrokon. Így a csákvári homoktövis majorban most is van lehetőség Szedd magadra is, folyamatosan várják az érdeklődőket!

Végezetül az is megtudtuk, hogy a csákvári majorban kézzel szedik a bogyókat, ágvágással és egy kicsit átalakított villával:

Valójában én magam is kézzel szedem, így néha tele van a kezem tüskékkel, de már nem zavar.

Jó termés ígérkezik viszont a Borbás kertben

A Sárvíz völgyében, a Velencei-tó déli részén és Somogyban már 30 éve foglalkozik biológiai alapú és konvencionális gyümölcstermesztéssel Borbás Edit. Az 80 hektáros családi gazdaságukban szamócát, cseresznyét, sárgabarackot, őszibarackot, meggyet, szilvát, datolyaszilvát, almát, körtét, birsalmát és közel tíz éve, több mint fél hektáron homoktövist is termesztenek.

A Borbás kertben – ahogy múlt héten, a birstermés kapcsán megtudtuk - sem alakult könnyen az idei év: a fagykárokon túl júliusban jégverés is sújtotta őket. Ezt viszonylag könnyen kiheverték a homoktövis-bokrok, és a gyümölcsök sem károsodtak:

Az idei évben nagyon jó termést sikerült elérnünk, így kimondottan elégedettek vagyunk. Elég jó vízgazdálkodású talajon vagyunk, így az aszályos nyár ellenére sem kellett öntöznünk, de így is elég szép termésünk lett. Tudok olyan termelőket, akik öntöznek, és folyamatosan adják neki a műtrágyát, mi csak szerves trágyával gazdagítjuk a talaját. Annak idején kukorica után ültettük, szerette, évekig nem is kellett biotrágyát adni neki.

- közölte a HelloVidékkel a termelő.

A Borbás kertben bioként termesztik a homoktövist, semmiféle növényvédőszert nem használnak. Egyetlen ellensége van– jegyezte meg Borbás Edit, a kasza:

Mi a területet befüvesítettük, amit rendszeresen nyírunk. Ha viszont véletlenül a fűkassza egy kicsit is megvágja a homoktövis törzsét, az a következő évben kiszárad. Tehát erre figyelni kell!

Ahogy Borbás Edittől megtudtuk, elsősorban gyümölcslevek gyártásával foglalkoznak, amikor belevágtak a homoktövis termesztésébe, akkor is arra gondoltak, hogy valami különlegessel szeretnénk feldobni az alapleveiket. A választásuk így esett a homoktövisre, mivel ez egy természetes, magas C-vitamin tartalmú alapanyag. Leggyakrabban almaleveket ízesítenek vele, de kísérleteznek más gyümölcslevekkel is:

Az egyik keverékünk íze például nagyon hasonlít a narancslére, amit a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvelnek.

- tette hozzá.

A homoktövis betakarítása elég munkaigényes feladat

Ahogy Borbás Edittől megtudtuk, a homoktövis betakarítása elég bonyolult folyamat:

A bokrokat 70 centiméter magasságban kell metszeni, majd a körülbelül 30 centiméteres ágakat egy feldolgozóba szállítjuk, ahol sokkolással, azaz hirtelen fagyasztással kezelik. Ezután rázógéppel lerázzák a bogyókat, majd megtisztítják, hogy csak a tiszta bogyók maradjanak. Innen vesszük át az alapanyagot, amiből gyümölcsleveket készítünk, legyen az akár 100%-os homoktövislé, akár különféle gyümölcslevekkel ízesített változat.

Bár 100%-os homoktövislevet is értékesítenek, azt önmagában fogyasztva szinte ihatatlannak, annyira savanyú, szinte égeti az ember a torkát. Viszont hihetetlen magas a C-vitamin tartalma, ettől is számít szinte a legegészségesebb gyümölcsnek.

Savanyú íze miatt a vásárlóknak azt szoktam még javasolni, hogy reggelente egy teáskanálnyi mennyiséget teába vagy gyümölcslébe keverve fogyasszanak, ne tisztán!

közölte Borbás Edit, aki még megjegyezte, hogy a legnagyobb problémájuk jelenleg, hogy kevesen ismerik és fogyasztják a homoktövist Magyarországon, pedig egyre többen foglalkoznak már vele.

Héjából még chipset is készítenek!

Ahogy a termelőtől még megtudtuk, a homoktövisnek nem csak a húsa hasznosítható, magjából homoktövisolaj is készíthető, ami remek gyulladáscsökkentő, antioxidáns és immunerősítő hatású. Szárítva és porrá őrölve kiváló hatóanyaga már kapszulás formában is kapható. Emellett a héjából még chipset is készítenek! A homoktövis levélből készült tea is egyre népszerűbb a természetgyógyászatban.

A Borbás kertben is van lehetőség Szedd magadba gyűjteni, így 1200 Ft/Kg-os áron tudunk friss és bio homoktövishez jutni.

Címlapkép: Getty Images