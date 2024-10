Óva intenek a magyar orvosok: ezeket a vizsgálatokat érdemes minden ősszel elvégeztetni

Nyáron minden adott ahhoz, hogy egészségesebbek legyünk: több időt töltünk szabad levegőn, többet mozgunk, több szezonális gyümölcsöt és zöldséget fogyaszthatunk, és az egészséges mértékű napfény is segíti az immunrendszerünket. Az ősz beköszöntével, a munkahelyi és iskolai visszatérés stressze mellett viszont hajlamosak vagyunk felhagyni nyári diétánkkal és rossz szokásokat felvenni. Érdemes őszre időzíteni bizonyos vizsgálatokat, hogy képet kapjunk szervezetünk állapotáról, jobban bírjuk az év végi munkahelyi kihívásokat és később az ünnepek is jó egészségben találjanak bennünket.

Nyáron a napfény hatására D-vitamin szintünk megnő, számos további vitamint és nyomelemet viszünk be szervezetünkbe a szezonális zöldségekkel, gyümölcsökkel és a kisebb munkahelyi terhelés is jó hatással van a szervezetünkre. Ezzel párhuzamosan azonban az esti grillezéseknek, strandételeknek, esetleg a fagyizásoknak köszönhetően akár több kilós súlygyarapodást is megfigyelhetünk magunkon. Őszre ezért a szénhidrát-és zsíranyagcserénk egészségét mutató paraméterek is negatív irányban változhatnak. Erre az állapotra érkezik a megnövekedett stressz szint és az évvégi hajtás.

Mit érdemes vizsgáltatni ebben az időszakban?

Az általános laborvizsgálaton túl érdemes elmenni melanoma szűrésre, fogászati, szájüregi szűrésre, a magas vérnyomás, szénhidrátanyagcsere-zavar és lipidanyagcsere-zavar szűrésére, valamint szív-érrendszeri rizikóbecslésre. Ezeket a vizsgálatokat bármely évszakban el lehet végezni, csupán az a fontos, hogy meghatározott időközönként történjenek. A laborvizsgálatokat évente, ugyanabban az időszakban javasolt elvégezni

– mondja Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.

Egy általános állapotfelméréssel a máj- és vesefunkciókról, illetve a pajzsmirigy állapotáról is képet kaphatunk, valamint rejtett vérszegénység és gyulladásokra utaló jelek is kiderülhetnek. A laborvizsgálati eredmények részletes elemzésén túl ajánlást kaphatunk, hogy fennálló panaszaink, tüneteink és leletünk alapján további kivizsgálás, szakorvosi konzultáció szükséges-e, illetve esetlegesen milyen további laboratóriumi vizsgálatra lehet szükségünk.

A laborvizsgálatokon kívül egyéb vizsgálatok is javasoltak lehetnek, ilyen például a hasi ultrahang, hölgyek esetén pedig a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat és mammográfia. Emellett rendelkezésre áll már olyan DNS-vizsgálat alapú teszt is, mely a vastagbélrák jelenlétének rizikóbecslésére alkalmazható, egyetlen vérvétel segítségével. Az ötven éven felülieknek legfeljebb tízévente vastagbél tükrözésre is ajánlott elmenni, egyéb rizikófaktor jelenléte esetén pedig gyakrabban – teszi hozzá a doktornő.

Így tudjuk megőrizni a nyári egészségi állapotunkat

Az őszi hónapok beköszöntével fontos, hogy tudatosan folytassuk azokat az egészséges szokásokat, amelyeket nyáron beépítettünk a napirendünkbe, hogy megőrizzük egészségünket, testi-lelki jóllétünket. Ennek egyik kulcsa a rendszeres, napi testmozgás, melyet hűvösebb idő esetén is végezhetünk szabadtéren, emellett a beltéri edzések számát is növelhetjük. Szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel szeptembertől novemberig is javíthatjuk egészségünk állapotát. Törekedjünk minél színesebb ételek fogyasztására, melyeknek magas a vitamin- és polifenol tartalma. Ilyen szezonális étel ősszel a sütőtök, édesburgonya, cékla, lilakáposzta, vörös szőlő, alma és a diófélék is.

Címlapkép: Getty Images