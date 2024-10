Ezzel a nyugdíjtrükkel most rengeteget kaszálhatsz: totál legális, ennyit kell tenni érte

Egyre népszerűbbek Magyarországon az euróalapú nyugdíjbiztosítások is, az öngondoskodási hajlandóság pedig minimálisan javulást mutat az élekor és a nemek tekintetében is - derül ki a Pénzcentrum körképéből.

Mint ahogy a lap emlékeztet rá, a kormány legújabb tervei szerint lehetővé tenné, hogy 2025-ben az nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra sarcmentesen fel lehessen használni. A jelenlegi tervezet szerint a nyugdíjbiztosításokat ez nem érintené, és még bizonyos mértékű kamatadó is terheli ezt a megtakarítást. Magyarországon rengetegen rendelkeznek ilyen szerződéssel és az utóbbi években a biztosító társaságok jelentős bővülést is tapasztaltak.

Az egyes biztosítók termékei eltérőek lehetnek, ezért annak, aki szerződéskötésen gondolkodik - esetleg újrakötésen a megtakarítás lakáscélú felhasználása után -, érdemes összehasonlítania a biztosítók ajánlatait.

Az Alfa Biztosító a Pénzcentrum kérdésére elmondta, a piachoz hasonlóan náluk is folyamatos növekedés tapasztalható a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek számában. "Nagy lendületet adott az értékesítésnek, hogy ebben az évben 4 új devizás nyugdíjbiztosítással jelent meg az Alfa Biztosító. Ez azon ügyfelek számára is vonzó, akik a hosszú távú megtakarítást egy értékálló devizában képzelik el" - írták.

Az Allianz is úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt 5 év adatait megnézve, a saját állományukban körülbelül 30%-os bővülést látnak, ami nagyságrendileg megfelel a piaci növekedés ütemének.

A Generali Biztosítónál folyamatosan növekszik az Szja-törvénynek megfelelő élő nyugdíjbiztosítási szerződések száma. Az elmúlt 5 évben átlagosan 10% felett volt a növekedés mértéke. A szerződések darabszámának növekedése a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek (akár biztosított, akár szerződő) számának növekedését is jelenti.

A Generali tavaly őszi, nyugdíj-témájú kutatásából az is kiderült, hogy a magyarok nagyon is tisztában vannak az öngondoskodás fontosságával, a megkérdezettek 39 százaléka saját bevallása szerint odafigyel, hogy havi rendszerességgel tegyen félre valamennyit nyugdíjas éveire. Emellett az edukációt is szem előtt tartják a szülők, 30 százalékuk ugyanis a gyermekük figyelmét is igyekszik felhívni a nyugdíjtakarékosságra már egészen korán, a jövőtudatos felnőttek pedig szinte azonos arányban vélekednek így, akármekkora félretehető összegből is gazdálkodnak - válaszolták lapunknak.

A MetLife-nál ugyancsak nőtt a szerződők száma. 2014. január 1-től lehet nyugdíjbiztosítást értékesíteni, onnantól számolva átlagosan évente 7%-kal több új ügyfél kötött szerződést a céggel, az utóbbi 3 évben ez az arány átlagosan 18% felett volt - válaszolták.

Mezei György az Union egyéni személybiztosítási termékmenedzsment vezetője pedig azt nyilatkozta, hogy a nyugdíjbiztosítási állomány dinamikus, kétszámjegyű növekedését két fő tényező segíti.

Az egyik oldalon az új ügyfelek számának növekedését támogatja, hogy az új ügyfelek az öngondoskodás szükségességét megértik és könnyen elfogadják, továbbá a nyugdíjcélú megtakarításokat az állam adójóváírással támogatja, és az elmúlt években elérhető magasabb hozamok is segítik a megtakarítások növekedését. A másik oldalon pedig a meglévő ügyfelek igyekeznek megtartani a meglévő szerződésüket, és ebből adódóan a nyugdíjbiztosítás megszűnési aránya nagyon alacsony

- mondta el a lapnak szakértő.

Az Uniqánál az elmúlt években szintén folyamatos növekedést tapasztaltak a nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfelek számában. Az ügyfélszám évről évre átlagosan 5-10%-os bővülést mutat, ami stabil növekedési tendenciát jelez - válaszolták.

A Signal Iduna a lappal azt közölte, hogy a nyugdíjbiztosítások számában 2023-ban mutatkozik egy jelentősebb, kb. 60%-os ugrásszerű növekedés a 2022-es évhez képest, köszönhetően a szociális hozzájárulási adó változásának 2023. július 1-je után.

Ugyanis 2023. július 1-től a megtakarításos élet- és nyugdíjbiztosításokat már 13% szociális hozzájárulás (szocho) is terheli az eddigi 15% személyi jövedelemadón (kamatadó) túl. Ez egy úgynevezett kamatadó, amelyet a hozam után fizethetnek a szerződéssel rendelkezők.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)