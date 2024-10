Medveriadó Esztergom közelében: egy autós percekig farkasszemet nézett a vadállattal

Hétfőn többen is medvét láttak Bajót határában. Tóth Zoltán polgármester azt mondta az InfoRádióban, hogy hétfőn pirkadatkor pillantották meg először az állatot a helyi pataknál, ahová valószínűleg inni ment, majd a délutáni órákban mások is észlelték.

A Komárom-Esztergom vármegyei község határában többen is medvét láttak. A polgármester, Tóth Zoltán értesítette a hatóságokat, és mivel ő maga is vadász, szemlét tartott a terepen. A településvezető azt mondta az InfoRádióban, hogy jó néhány helyi lakos felfigyelt egy nagy termetű állatra, de csak az egyikük volt benne biztos, hogy medvét látott. Hétfőn pirkadatkor pillantották meg először a helyi pataknál, ahová valószínűleg inni ment az állat, majd a délutáni órákban mások is észlelték, vagyis Tóth Zoltán többektől is kapott értesítést, hogy medvének tűnő állatot láttak Péliföldszentkereszt közelében.

Egy ember arról tájékoztatta a polgármestert, hogy éjszaka találkozott a medvével, és az autójában ülve 4-5 percen keresztül nézett szembe vele, mások pedig medvehangra lettek figyelmesek a környéken. Tóth Zoltán a rendőrség mellett értesítette a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot is a történtekről, majd megkérte a helyi vadászt, hogy járja be Bajót környékét.

A megfelelő médiafelületeinken tájékoztattuk a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járják az erdőt, mert előfordulhat, hogy medve van a területünkön. Az okozhat gondot, ha esetleg hirtelen történik a találkozás, mert akkor sarokba szorítva érezheti magát az állat, vagy érdekesnek tűnhet neki az ember, de alapvetően a medve nem tekint táplálékként az emberre

– jegyezte meg a bajóti polgármester.

Miután májusban medvét láttak a Pest vármegyei Aszód környékén is, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója azt mondta az InfoRádióban, hogy ismét meghonosodtak Magyarországon a barnamedvék.

