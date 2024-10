Nyugtalanul alszol, ellep a stressz? Íme, dédanyáink titkos fegyvere: a máktej

Éjszakánként gyakran felébredsz, álmatlanul forgolódsz, nehezen alszol el? Ahelyett, hogy drága gyógyszerek után rohangálsz, lehet, hogy van egy sokkal olcsóbb és jobb megoldás: a máktej. Nem, ez nem drog, viszont úgy alszol tőle, mint a bunda, de reggeli kávéba, zabpehelyhez is remek lehet…Lássuk is, hogyan készítsd el!

Sokan küzdünk nyugtalan éjszakákkal, amikor az álmatlan forgolódás, a napközbeni stressz és a hajnali ébredések megnehezítik a pihentető alvást. Ahelyett, hogy egyből gyógyszerekhez nyúlnánk, miért is ne próbálnánk ki valami természeteset és olcsóbbat? A máktej nemcsak olcsó és könnyen elkészíthető, hanem teljesen természetes is.

Nem kell aggódni a mellékhatások vagy a függőség miatt

Nem, nem kell megijedni sem, a máktej nem drog, és semmi köze az ópiátokhoz: az étkezési mákszemeknek nincs tudatmódosító hatásuk! Ennyi erővel mákos bejglit sem lehetne venni, csak pult alól! Egyszerűen egy olyan természetes ital, amelyről sokan úgy tartják, hogy segíti a mély, nyugodt alvást. Az alapanyagok könnyen beszerezhetők, és a recept is pofonegyszerű.

A mákszemek számos jótékony hatással bírnak

Felsorolni is hosszú lenne a mák jótékony hatásait. A népi gyógyászatban régen gyakran ajánlották csontpanaszokra, emésztési bántalmakra, idegerősítőként és az erek őreként is. Gyakori, de még inkább minden napi fogyasztását faluhelyen kifejezetten javasolták.

Gazdagok magnéziumban, kalciumban, és tartalmaznak olyan ásványi anyagokat is, amelyek elősegítik a relaxációt és az izmok ellazulását. Ráadásul, a benne található természetes összetevők hatással vannak az idegrendszerre, enyhítik a feszültséget, ezáltal segíthetnek az elalvásban.

Fontos hangsúlyozni, hogy az étkezési mákszemek nem tartalmaznak tudatmódosító hatású anyagokat. Az ópiátokat a mák növényének nyers, zöld gubójából nyerik, míg a mákszemeket csak a növény teljes kiszáradása után szüretelik. Tehát nyugodtan fogyaszthatod a máktejet, nem kell tartanod semmilyen káros hatástól!

Így készítsd el a máktejet:

Hozzávalók:

100 gramm étkezési mák

500 ml víz

Ízlés szerint édesítés (méz, juharszirup, agávészirup)

Opcióként: egy csipet fahéj vagy vanília a jobb ízért

Elkészítés:

Áztasd be a mákot: Tedd a mákszemeket egy tálba, és önts rá annyi vizet, hogy ellepje. Hagyd ázni legalább 4-5 órán át, de ha van időd, akár egy éjszakára is.

Turmixold le: Miután a mák megszívta magát, öntsd le róla a vizet, és tedd egy turmixgépbe. Add hozzá a fél liter friss vizet, majd turmixold addig, amíg fehér, tejszerű folyadékot nem kapsz.

Szűrd le: A kapott folyadékot öntsd át egy finom szűrőn vagy gézdarabon, hogy megszabadulj a mákszemek maradékától. A cél egy sima, krémes állagú ital elérése.

Édesítsd és ízesítsd: Ha szeretnéd, adj hozzá egy kevés mézet vagy juharszirupot, esetleg egy csipet fahéjat vagy vaníliát, hogy még ízletesebb legyen.

Fogyaszd lefekvés előtt: A legjobb hatás érdekében lefekvés előtt egy órával kortyolgass el egy pohár máktejet.

Laktózmentes, úgyhogy tehéntej helyett is bátran fogyaszthatod!

Ízesíthetjük vele a kávénkat is, turmixolhatunk vele gyümölcsöket, készíthetünk vele zöldséges smoothikat. A visszamaradt mákdarát sem érdemes kidobni, felhasználhatjuk sütemények, muffinok alapanyagaként is, de sokáig semmiképen ne tároljuk, vagy ha igen, inkább gyors dobjuk be a fagyasztóba!

Ha elakadsz a máktej készítésében, az alábbi Tiktok-videóból mindjárt megtudhatod a lényeget, hogyan is állj neki:

Címlapkép: Getty Images