Ez szörnyű hír: tömeges halpusztulást észleltek a Béke-homokbánya tóban

Az Orosházi Béke Homokbánya horgásztóban több, nagytestű pontyot, valamint keszegeket találtak elpusztulva. DE vajon mi történt?

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) a víz kezelője. Az utóbbi hetekben többször is telepítettek a homokbányába. A KHESZ tájékoztatása szerint több okra is visszavezethető az esemény – írja az oroscafe.hu.

Az őszi időszakban a bányatavakban megkezdődik az egyes eltérő hőmérsékletű, sűrűségű és fajsúlyú vízrétegek hőmérsékletének kiegyenlítődése, horgász szóval a „víz megfordulása”, amely elhúzódóan már megfigyelhető most is, mivel váltakozik a hűvösebb és a melegebb környezeti hőmérséklet. Befolyásolják ezt az áthaladó frontok, széljárás, kihatással van rá továbbá a nyári aszály utáni az alacsonyabb vízszint, magasabb sótartalom és pH-érték, továbbá az utóbbi napokban hullott csapadék hatására a tó környezetéből bemosódott szerves anyagokkal terheltebb csurgalékvíz is. Ez a mélyebb, korban előrehaladottabb bányatavaknál általában évente kétszer, tavasszal és ősszel fordulhat elő

- az ügyvezető, Nemes Attila.

Az Orosházi Béke Homokbánya Horgásztó esetében az előzők elkerülése miatt rendszeresen vízforgató berendezést telepítenek.

Az elmúlt napokban a bányató nagyobb halainál tapasztalt rendellenes viselkedés a fent leírtak miatt, továbbá az eredeti nevelési- és tartási hely (halastó) után a kitelepítéskor jelentősen eltérő vízminőség okozhatott problémát.

A kisebb, szállításra érzékenyebb fajok egyedeinek alacsony mérvű halelhullásnál esetlegesen a lehalászásból adódó, továbbá a rakodási és szállítási sérülések is bejátszhattak. Ez a fokozott odafigyelés ellenére is bármikor előfordulhat

– közölte Nemes Attila.

A KHESZ hivatásos halőrei és a Tógazda Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület társadalmi aktivistái is folyamatosan figyelemmel kísérik a vízminőséget. Halelhullás esetén természetesen a haltetemeket eltávolítják.

Címlapkép: Getty Images