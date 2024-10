Itt a hivatalos bejelentés: nem lesz több Balaton Sound Zamárdiban

A Balaton Sounddal sokkal több probléma volt, mint a Strand Fesztivállal, ezért az utóbbi maradhat a településen, a Soundnak viszont mennie kell- közölte Csákovics Gyula polgármester.

Annyit eddig is tudni lehetett, hogy lejárt a Balaton Sound fesztivál szerződése Zamárdi önkormányzatával, de eddig sehol nem jelent meg hivatalos hír vagy bejelentés arról, hogy egyáltalán terveznek-e szerződéshosszabbítást.

A Zamárdi Hírmondó októberi számában most Csákovics Gyula polgármester közölte, hogy hamarosan bejelentik, hogy a Balaton Sound fesztivált 2025-ben már nem Zamárdiban rendezik meg – de ez még nem jelenti azt, hogy meg is szűnik a fesztivál. A polgármester azzal indokolta a döntést, hogy a Strand Fesztivál elfogadottabb, és kevesebb vele a probléma. Azt is előrevetítette, hogy a Sound helyére jelenleg nem terveznek más fesztivált befogadni, írja az Index.

Nem a népszerűséggel volt a baj

A 2024-es Balaton Sound látogatóinak száma átlépte a százezret, és bár ez a szervezőknek jó hír, az önkormányzat már nem volt annyira elragadtatva a fesztivál látogatóitól.

Korábban már pletykálták, hogy más Balaton-parti városok felajánlották, hogy befogadnák a rendezvényt – például Balatonvilágos és Balatonboglár – de egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni.

Címlapkép: Getty Images