Óriási a veszély Tihanynál: továbbra is rejtély, hogyan került szennyvíz a Balatonba

Az idei strandszezon végén zárták be Tihany somosi szabadstrandját a vízben található magas számú E. coli (Escherichia coli) miatt, aminek a jelenléte szennyvíz vagy szennyezett talajvíz megjelenésére utal. Azóta egyre rejtélyesebb a tihanyi nyári vízszennyezés. Az észleléstől számítva két hónap után kicseréltek egy eltört csövet, csakhogy a közműszolgáltató a 24.hu kérdésére azt is közölte: az ominózus csőcserének nem lehetett köze a nyári szennyezéshez. De akkor mi törthetett?

A HelloVidék is cikkezett róla, hogy még nyáron a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) szennyvízfőnyomó csöve sérült meg Tihanyban a volt MÚOSZ-üdülő melletti ingatlanon, ahol a Kastélyszálló is található. A területen a leggazdagabb magyar üzletemberek közül többen is tulajdonossá váltak az elmúlt években. A Kastélyszálló Csányi Sándor, Garancsi István és Hernádi Zsolt közös szerzeménye, az említett MÚOSZ-üdülőt pedig ifjabb Mudura Sándor erdélyi milliárdos vette meg néhány évvel ezelőtt.

A nyár második felében észleltük, hogy a Tihanyi-félsziget keleti oldalán a vízben magasabb az Escherichia coli (coli bacilus) szám, ami fekáliaszennyezésre utal. Felvettük a kapcsolatot az illetékes hatósággal, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatallal, amelynek feladata az ügy kivizsgálása

– idézte fel a lap kérdésére a kezdeteket Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője. Ezen kívül a kutatóintézet szerepe annyi volt, hogy mérésekkel, mintavételezéssel segítette a vizsgálatot.

Vasas szeptember 20-án a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén jelezte, hogy nagy a baj, és ekkor lett országos hír a tihanyi szennyeződésből.

Azért szólaltam fel, hogy figyelmeztessek: ha nem történik gyors és hathatós intézkedés, akkor a szennyezés súlyos következményekkel járhat a Balatonra nézve

- közölte.

Úgy érzékelte ugyanis, hogy a szennyezés megszüntetése, illetve a kárelhárítás két hónap elteltével sem történt meg. A helyzet nyilvánvalóan súlyos volt, hiszen a Somosi szabadstrandot le is zárták – magyarázta.

Az észleléstől számítva két hónap után végre kicseréltek egy eltört csövet, utána rögvest csökkent is a fekáliaszennyeződésre utaló baktériumszám. A kormányhivatal is azt válaszolta a 24.hu-nak, hogy

a szennyezést egy szennyvízcső törése okozta, amely egy évek óta használaton kívüli ingatlan növényzettel benőtt területén helyezkedett el. Az ingatlan gondnoka – amint tudomást szerzett a szennyezésről – értesítette a DRV-t, amely azonnal megkezdte a hiba elhárítását, és kicserélte a szennyeződést okozó törött szennyvízelvezető csövet.

Ez látszólag megnyugtató hír, csakhogy a közműszolgáltató a 24.hu kérdésére azt is közölte:

az ominózus csőcserének nem lehetett köze a nyári szennyezéshez.

