Európa legnagyobb rágcsálói már a Balatont ostromolják: óriási pusztítást végeznek

HelloVidék 2024.10.22. 10:02 Megosztom

Már a Balatonhoz is eljutottak a hódok. A szorgalmas rágcsálók komoly veszét jelentenek, ugyanis nemcsak a fákat döntik ki, hanem befúrják magukat a töltésekbe, ami veszélyes lehet áradások idején, mivel meggyengítik azokat. Emellett termést is pusztítanak, amint azt a helyi gazdák is észrevették - írta a likebalaton.hu.

Az eurázsiai hódokat 2007-ben kezdték el visszatelepíteni a Drávába és mellékágaiba, ahonnan azóta már egész Somogy vármegyét meghódították, és már a Balatonhoz is eljutottak. A szorgalmas rágcsálók komoly veszét jelentenek, ugyanis nemcsak a fákat döntik ki, hanem befúrják magukat a töltésekbe, ami veszélyes lehet áradások idején, mivel meggyengítik azokat.A hódok gyorsan szaporodnak, ennek eredményeként egyre több helyen lehet találkozni a nyomaikkal, például vízbe döntött fákkal, vízpartokon kiépített hódvárakkal - írja a likebalaton.hu. Ugyan védett állatok, és fontos szerepük van az ökoszisztémában, viszont időről időre szükség lehet a számuk korlátozására; engedéllyel vadászható, ha semmilyen más védekezési módszer nem hatékony. Mint írják, Czabán Dávid ökológus korábban azt nyilatkozta az eurázsiai hód elterjedésével kapcsolatban, hogy mintegy tízezerre tették a hódok egyedszámát hazánkban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hód ugyanúgy védett állat maradt, mint eddig. Csak az elháríthatatlan károk esetében kerülhet puskavégre, de szerinte előtte más védekezési formákat is ki kell próbálni ellene. Viszont haszna is van a hódoknak: a gátépítés növeli a vízvisszatartást, ami jól jön aszályos időszakban. A vadállomány szempontjából is jótékony lehet a hatásuk, hiszen a többi vad vizet talál a hódvárak mellett, a kis tavakban pedig megtelepednek a rovarok és az ebihalak. Tehát a Balatonnál kettős a hódok jelenléte, kárt is okoznak, de hasznuk is van - jegyezték meg. Azok számára, akik szeretnék megóvni a természetet, fontos megérteni a hódok szerepét az ökoszisztémában. A Balaton környékén élőknek és a természetvédőknek egyaránt oda kell figyelniük a hódok jelenlétére, és meg kell találniuk az egyensúlyt a hódok védelme és a károk megelőzése között. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!