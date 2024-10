Újabb iskolai zaklatási botrány: diáklányokat molesztálhattak a szegedi tesitanárok

Újabb iskolai botrány: két testnevelőtanár is 14-15 éves diáklányokat zaklathatott Szegeden. Egyikük rendszeresen hívta vacsorázni a 14-15 éves lányokat.

Az RTL Híradója szerint két testnevelőtanár is zaklathatott diáklányokat az egyik szegedi középiskolában. Egyikük ellen állítólag már nyomozás is indult szeméremsértés gyanújával. Az egyik diák úgy tudja, a tanár fittségi felmérésen fogdosta diákjait – őt azonnal felfüggesztették. A másik, azóta elküldött tanár a diák szerint autókázni, kirándulni, vacsorázni hívta a 14-15 éves lányokat, valamint a melltartójukra is megjegyzéseket tett.

Az RTL Híradó által megszólaltatott diák szerint a tanár viselkedéséről tanárok és diákok egyaránt tudtak, de csak nemrégiben indult eljárás ellene – véleménye szerint az egyik lány most gyűjthette össze bátorságát, hogy lépéseket tegyen. A tévécsatorna tudomása szerint őt azonnali hatállyal elbocsátották.

A beszámoló szerint a másik tanár a fittségi felmérésen fogdosta diákjait – őt azonnal felfüggesztették.

A rendőrség egy ember ellen nyomoz szeméremsértésért, az RTL Híradó úgy tudja, esetében nem csak egyszeri zaklatásról lehet szó. A Szeged Televízió meg nem erősített információi szerint a szegedi Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban történtek az esetek.

Címlapkép: Getty Images