Figyelem, hétvégén jön az óraátállítás: a hazai szakember szerint ideje lenne végre megszüntetni

Október 27-től megkeződik a téli időszámítás: az óra mutatóját vasárnap hajnali három órakor kell visszatekerni hajnali két órára, azaz egy órával korábbra.

Az óraátállításnak sokan örülhetnek a visszakapott hatvanpercnyi időért, azonban az elmúlt években egyre több ellenzője is akadt a gyakorlatnak, sőt többször felmerült, hogy örökre búcsút mondjunk annak. Ennek ellenére a mai napig a hétköznapjaink része az óraátállítás, amely sokak szervezetét megviseli, azt is tudni, hogy miért.

A Haon megkeresésére Kozák Norbert, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ neurológusa korábban elmondta:

Az orvosszervezetek álláspontja egyértelmű: meg kell szüntetni az óraátállítást. Az Európai Unión belül már évek óta vitás kérdés, hogy a nyári vagy a téli időszámítást töröljék el

– mondta az ideggyógyász.

Kozák Norbert rámutatott, a szervezetnek van egy „belső órája”, amely szabályozza a bioritmus működését. Ennek már egy egyórás változás is problémát tud okozni, de ha valaki repülővel utazik, akkor még intenzívebben lehet érzékelni az időeltolódást. A keringési és hormonális rendszernek is van napszaki szabályozása, és ha ez felborul, akkor fáradtabbak és ingerlékenyebbek lehetünk. Továbbá elmondta, hogy néhány napig a vérnyomás is ingadozhat, illetve statisztikai kimutatások alapján komolyabb keringési betegségekre is hajlamos lehet a szervezet.

A szakember rámutatott, aki érzékeny az egyórás változásra, annak érdemes tudatosan rákészülni néhány nappal előtte:

tíz perccel, félórával hamarabb érdemes lefeküdni a megszokotthoz képest. Két-három nap alatt viszont megszokja az immunrendszer az átállást.

Már százévnél is öregebb szokás

Első alkalommal 1916-ban vezették be a nyári időszámítás rendszerét az Egyesült Államokban, és még ugyanebben az évben hazánk is átvette a rendszert. Az óraátállítás kisebb-nagyobb kihagyásokkal működött hazánkban egészen 1954-ig, majd 1958 és 1979 között teljesen megszűnt. Ezután 1980-ban vezették be újra a gyakorlatot, és később, 1997-ben az Európai Unió is egységesítette a tagállamokban a használatát.

Minden alkalommal a villamosenergia-megtakarítás volt a célja a nyári időszámítás bevezetésének.

Az Európai Parlament aztán 2019-ben megszavazta, hogy töröljék el az óraátállítást, ezt 2021-re kellett volna megtenni, de egyelőre nem lett belőle semmi.

Címlapkép: Getty Images