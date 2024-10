Ez a filléres csodagabona az új slágerélelmiszer: szuperegészséges, gluténérzékenyek is ehetik

Az amaránt egyike azoknak az ősi gabonaféléknek, amelyeket az emberiség évezredek óta fogyaszt, és bár Magyarországon eddig mellőzték, mint konyhai alapanyagot, az elmúlt évek során a robbanás erejével tört be a köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend az egészségtudatos táplálkozás híveinek a körében – írta meg a Healthline.

Bármilyen furcsán is hangzik, de az amarántot csak az utóbbi időben fedezte fel újra az emberiség, azonban a gabonaféle kiváló adottságainak, hasznos tápanyagtartalmának és az egészségre gyakorolt jótékony hatásainak köszönhetően gyorsan nagy népszerűséget szerzett. Amellett, hogy az amaránt gluténmentes, magas fehérjetartalma miatt számos más előnnyel is kecsegtet – máris eláruljuk, hogy miért jó rendszeresen fogyasztani!

Több ezer éve fogyasztja az emberiség

Az amaránt története több ezer évre nyúlik vissza: történelmi emlékeink szerint ezt a különös megjelenésű gabonafélét már az inka, a maja és az azték civilizációk is alapvető élelmiszerükként fogyasztották. Bár technikai értelemben az amaránt nem tartozik a gabonafélék közé – az amaránt ugyanis egy úgynevezett pszeudogabona, avagy „álgabona”, aminek a tápanyagtartalma és felhasználási módja hasonló a hagyományos gabonafélékhez -, nyugodtan egy kalap alá vehetjük a gluténmentes gabonákkal, hiszen azokkal megegyező módon fogyaszthatjuk ezt is.

Tápanyagokban gazdag növény

Az amaránt rendkívül gazdag tápanyagokban: egy csésze főtt amaránt többek között 9,3 gramm fehérjét, 46 gramm szénhidrátot és 5,2 gramm zsírt tartalmaz, ráadásul kiemelkedően magas a mangán-, magnézium-, foszfor- és vastartalma is, emellett antioxidánsokban is bővelkedik. A mangán például fontos szerepet játszik az agyműködésben és védelmet nyújthat bizonyos neurológiai eredetű megbetegedésekkel szemben.

Az amarántban található antioxidánsok közé tartozik a galluszsav, a p-hidroxi-benzoesav és a vanillinsav is, amelyek mind védelmet nyújthatnak az olyan súlyos betegségek kialakulásával szemben, mint a szív- és érrendszeri vagy a daganatos megbetegedések. Az amaránt fenolsavtartalma is különösen magas, ami egyike a legfontosabb, antioxidánsként ható növényi vegyületeknek

- részletezte az amaránt jótékony egészségügyi hatásait a lap szakértője.

Hasznos természetes gyulladáscsökkentő

Az amarántfogyasztást vizsgáló klinikai kutatások eredményeiből kiderült, hogy az amaránt rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a szervezetünkben lezajló gyulladásos folyamatokat. Állatkísérletek arra is rávilágítottak, hogy az amaránt fogyasztása segíthet a koleszterinszint csökkentésében: egy hörcsögökön végzett vizsgálat például kimutatta, hogy az amarántolaj 15%-kal csökkentette az állatok összkoleszterinszintjét és 22%-kal mérsékelte az LDL-koleszterinszintjüket is.

Az amaránt a fogyókúrázók számára is előnyös lehet magas fehérje- és rosttartalma miatt, ezek az összetevők ugyanis étvágycsökkentő és a teltségérzetet fokozó hatással bírhatnak.

Sokoldalú konyhai alapanyag

Az amaránt egy igazán „színes” konyhai alapanyag: tipikusan főzve fogyasztjuk (a köleshez, quinoához hasonló módon készítjük), azonban főzés előtt érdemes lehet ki is csíráztatni, ami javítja az amaránt emészthetőséget és segíti a benne lévő hasznos ásványianyagok felszívódását. Főzve használható rizs vagy tészta helyettesítésére, de akár smoothie-kba, levesekbe, zöldségragukba és salátákba keverve is kiváló energiaforrás lehet, mindemellett reggeli zabkását is készíthetünk belőle gyümölcsökkel és magvakkal felturbózva.

Érdemes tudunk mindemellett azt is, hogy az amaránt a természetesen gluténmentes álgabonafélék közé tartozik, így a cöliákiában szenvedők és a gluténérzékenységgel élők is teljes nyugalommal elfogyaszthatják.

Címlapkép: Getty Images