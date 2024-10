Gyilkos galócából sütött rántottát egy nógrádi asszony: házalótól vette a halálos gombát

Gyilkos galócából készített rántottát, a mérgezés miatt májátültetést kell végezni egy ipolyvecei asszonyon. Most donorra vár - számolt be róla az RTL Híradója.

A nógrádi Ipolybecén most senki pénzért nem ennének gombát, egy helyibéli asszonynak ugyanis múlt héten gyomorgörcse egy gombás rántottától. Később kiderült, gyilkos galóca került a gombák közé, amit egy házalótól vásárolt. A helyiek szerint néhány nappal ezelőtt annyira rosszul lett, hogy mentő vitte kórházba, most májdonorra vár. A pórul járt nógrádi asszony szomszédja szerint csak pár fej gombát vett, a helyi dohányboltba kínálta eladásra neki egy fiatalember. A rendőrség is vizsgálja az esetet.

A NÉBIH-nél azt mondják, megtízszereződött a gombamérgezések száma idén októberben.

A gyilkos galóca (Amanita phalloides) rendkívül mérgező gomba, amely súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat. A fogyasztása után fellépő tünetek több fázisra oszthatók, mivel a gomba mérgező anyagai (főként az amatoxinok) lassan, fokozatosan fejtik ki hatásukat a szervezetben. Íme a főbb szakaszok és tünetek: 1. Lappangási időszak (6-12 óra, de akár 24 óra is lehet) Ez az időszak különösen veszélyes, mivel nincsenek tünetek, így a mérgezés felismerése késlekedik. A gyilkos galóca méreganyagai azonban már a májra és a vesére káros hatást fejtenek ki.

2. Emésztőrendszeri tünetek (6-24 óra elteltével)



A mérgezés első észlelhető tünetei ebben a szakaszban jelentkeznek:



- Erős hasi görcsök

- Hányinger és súlyos hányás

- Heves hasmenés, amely vízszerű vagy véres is lehet

- Erős kiszáradás a folyadékvesztés miatt, amely szédülést és gyengeséget okoz



3. Látszólagos javulás (24-36 óra)



Ebben a fázisban a tünetek enyhülhetnek vagy akár megszűnhetnek is, de ez megtévesztő lehet. A beteg sokszor jobban érzi magát, pedig a méreg ekkor már komoly károsodást okozott a májban és a vesékben. A kezelés nélküli állapot súlyosbodik a háttérben. 4. Máj- és veseelégtelenség (2-6 nap)



A méreganyagok miatt kialakuló szervkárosodás súlyos tüneteket okoz:



- Sárgaság a májkárosodás miatt (a bőr és a szemek sárgulása)

- Májmegnagyobbodás és fájdalom a jobb bordaív alatt

- Véres hányás és véres széklet

- Zavartság, kóma, amely végül halálhoz vezethet



Kezelés



A gyilkos galóca mérgezés esetén azonnali orvosi ellátás szükséges! A kezelés során gyomormosás, intravénás folyadékpótlás, valamint esetenként májátültetés válhat szükségessé.

Címlapkép: Getty Images