Nem dőlhetünk hátra: a kullancsok még ősszel is nagy veszélyt jelentenek

Az októberi-novemberi hosszúhétvégékre tervezett kirándulások, a temetőkben és a kertekben végzett évvégi munkálatok, mint a levelek, ágak, gallyak elhordása, és a vadászidény megindulásával a gyakoribb erdőjárások is mind több és több alkalmat kínálnak a kullancsoknak a csípésre, ezzel pedig olyan betegségek átadására, mint a Lyme-kór. Sokan azt gondolják, hogy a kullancsszezon nyárral véget ér, azonban ez egy tévhit - ezek az apró, de potenciálisan nagyon ártalmas élősködők pár hét kivételével, amikor erős fagy van, gyakorlatilag egész évben aktívak maradnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatója alapján 2024-ben eddig 1783 Lyme-kóros esetet jelentettek, ami közel 400-zal több a tavalyi év megegyező időszakához képest (1410). A tényleges esetek száma általában a jelentett esetek tízszerese, tehát az éves becsült esetszám meghaladhatja a húszezret.

Miért aktívak a kullancsok ősszel is?

A hűvösebb idő beköszöntével ugyan mérséklődik a kullancsok aktivitása, de nem tűnnek el teljesen, különösen, ha az időjárás enyhe marad. A kullancsok hőmérsékletfüggő élőlények, és amíg a nappali hőmérséklet nem csökken tartósan 7 °C alá, továbbra is aktívak maradnak. A melegebb őszi időjárás, amelyet az elmúlt években tapasztalhattunk, kedvező feltételeket biztosít számukra. Sőt, a nyirkosabb környezetet kifejezetten szeretik, mivel lehetővé teszi, hogy könnyebben találjanak gazdatestet.

Hogyan védekezhetünk ősszel a kullancsok ellen?

A kullancsok számára különösen az erdős, bokros területek, magas fűvel borított rétek, illetve nedvesebb, árnyékos helyek – például egy levélkupac - nyújtanak ideális élőhelyet. Emellett a kertünk is veszélyforrást jelenthet, ha a növényzet nem megfelelően karbantartott. Bár az ősz egyre közelebb hozza a hidegebb napokat, az elővigyázatosság továbbra is elengedhetetlen a kullancsok elleni védekezésben.

Az alábbi lépésekkel csökkenthetjük a fertőzés esélyét, ha kültéri programunk van:

1. Megfelelő ruházat: Viseljünk hosszú ujjú felsőt, hosszúnadrágot, és ha lehet, a nadrágot tűrjük be a zokninkba. Ezáltal csökkenthetjük annak esélyét, hogy a kullancsok a bőrünkre kerüljenek. Ha világos alsóruházatot hordunk, akkor könnyebb észrevenni az apró fekete vérszívókat, amik az aljnövényzetről ránk sodródnak.

2. Kullancsriasztók használata: Az erre a célra kifejlesztett kullancsriasztó szerek alkalmazása segít távol tartani ezeket az élősködőket. Érdemes mind a bőrre, mind a ruházatra fújni a terméket a maximális védelem érdekében.

3. Testellenőrzés: Minden szabadtéri tevékenység után alaposan vizsgáljuk át a testünket, a hajlatokat, különösen gyermekeknél a nyakat és a fülek mögötti részeket. Minél előbb észleljük a kullancsot, annál kisebb a fertőzés kockázata.

4. Háziállatok védelme: A kutyák és macskák is könnyen "összeszedhetnek" kullancsokat, ezért fontos, hogy ők is megfelelő védelmet kapjanak. Kérjük állatorvosunk tanácsát a megfelelő kullancsriasztó szerekkel és eszközökkel kapcsolatban.

A kullancsok tehát ősszel, sőt, akár télen is aktívak maradnak, és komoly veszélyt jelenthetnek ránk, valamint háziállatainkra is. Ha kullancs csíp meg minket, és fertőzésre utaló tüneteket tapasztalunk, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz, aki az esetleges diagnózis felállításához Lyme-kór teszt elvégeztetését kérheti. Lyme-kórra utaló tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a kezeletlen betegség súlyos szövődményeket okozhat: idegrendszeri, szív és ízületi problémákat is kiválthat, amelyek hónapokkal vagy akár évekkel a fertőzés után is jelentkezhetnek.

