Hihetetlen, mekkora vargányát talált a mázlista gombász: azt is elárulta, hol nőnek ezek a csodák!

Varga Tamás szombathelyi gombásznak nem semmi mázlija volt, ahogy a HelloVidéknek elmesélte, soha ekkora vargányát nem talált még, mint a minap! Az utólagos mérés szerint a méretes kalapos közel 1 kg-ot nyomott. Jelenleg a hazai erdőkben még kitart a gombaszezon, bőséggel lehet szedni rizikét, lila és szürkéslila pereszkét, vargányát, fenyőtinórut, kései laskagombát és sötét trombitagombát is. Az őzláb viszont már lecsengőben van.

Míg október elején, amikor két lelkes szombathelyi gombásszal bevetettük magunkat a Vas megyei erdőkbe, még csak ímmel-ámmal találtunk vargányát és őzlábat. Az elmúlt hetekben viszont már a Dunántúlon is berobbant az igazi gombaszezon! A hétvégén kígyózott a sor a szombathelyi piacon is, mindenki a gombaszakértőre várt – jellemzően 6000 forintért árulják a gombák királyának kilóját.

Ezzel együtt, adta ki a figyelmeztetést a Nébih, drasztikusan megemelkedtek a gombamérgezések száma is az egész ország területén!

Érdemes hát odafigyelni, ha hétvégén még útnak indulunk, ugyanis nemcsak óriás vargányák nőnek a hazai erdőkben, hanem a gyilkos galócák és egyéb súlyos mérgezést okozó társaik is élvezik a szokatlanul meleg őszt. (De erről cikkünk végén külön is szólunk!)

Pár napja élete legnagyobb vargányáját szedte le a szombathelyi gombász

Varga Tamás, ahogy a HelloVidéknek elmesélte, soha ekkora vargányát nem talált, mint a minap, az utólagos mérés szerint a méretes kalap 93 dkg-ot nyomott. Ahogy az amatőr gombász lapunknak elmesélte, a hatalmas vargányát a Szombathelyhez közeli Nárai erdőben találta:

Fura mód most nem a tölgyben jött fel a vargánya, hanem fenyősben és a bükkben. Inkább a sűrűbb, kevésbé kiszáradó erdőkben van, A nagy vargányát leszárítottam, a kisebbek rántva haláloznak el.

– árulta el a gombász.

Ahogy Varga Tamás elmesélte. ami most nagyon pozitív, hogy semmi kukac nincs, se kicsi, se a nagyobb az erdei gombákban. A dunántúli erdőkben jelenleg még találni sok ízletes rizikét, lila és szürkéslila pereszkét, vargányát, fenyőtinórut, kései laskagombát és sötét trombitagombát. Az őzláb viszont már lecsengőben van. A gombász is kihangsúlyozta, hogy a szokottnál is jobban is kell vigyázni, sok a gyilkos, párduc- és légyölő galóca is, rengeteg a pókhálós gombafaj és még sok enyhén, illetve nagyon mérgező gomba.

Jelenleg ezek a legnépszerűbb gombafajták

Albert László, a Magyar Mikológiai Társaság elnöke a minap a Pénzcentrumnak nyilatkozva elmondta, hogy idei gombaszezon rendkívül jól indult:

Már május-júniusban bőségesen volt gomba, akkor igazán nagy sláger volt a rókagomba, amiből ilyen sok nagyon régen nem termett. Ez pedig az árakban is meglátszott, akkor ugyanis 6-7 ezer forintért már lehetett vásárolni a piacokon rókagombát, viszont miután beütött a nagy aszály, és szinte csak import rókagomba volt, akkor az ára felkúszott kilónként 15 ezer forintra is.

A gombaszakértő szerint hasonló helyzet volt a vargányával is, a magyarok másik nagy kedvencével. Abból is szinte egész tavasszal volt valamennyi, utána viszont a környező országokból is csak elvétve érkezett import. Ez odáig vezetett, hogy az őszi szezon elején egy kiló a fővárosi piacokon 15 ezer forintba került. Albert László szerint ez mostanra lement 7-8 ezer forintra, hiszen el kell adni a gombákat.

A legnagyobb kedvenceken túl ősszel van még bizonyos tinóruknak is szezonja, de ilyenkor a piacokon nagy mennyiségben jelennek meg tuskógombák is. Utóbbiak relatíve olcsók, 4-5 ezer forintos kilós áron mennek. Úgyhogy az érdeklődők viszonylag kisebb ráfordítással ki tudják próbálni ezeket is. De keresettek még a szegfűgomba, bizonyos pereszkefélék, és a rizike is, ami külföldön igazán jó csemegének számít, itthon viszont kevesebben ismerik, pedig a kilós ára olcsóbb, 3-4 ezer forint között mozog.

Íme, az őszi szezon leggyakoribb gombái Fotó: Varga Tamás

Ezek az igazi luxusgombák

Ha gombák, természetesen itt sem maradhatnak el a legek. De mielőtt a szarvasgombáról beszélnénk, a mikológustól a Pénzcentrum megtudta azt is, hogy a kucsmagombák is igen értékesek. Ennek egyik oka, hogy nagyon szűk a szezonja 1-1,5, maximum két hónap, és igazi tavaszi gombafajtáról van szól. Külföldön ráadásul óriási népszerűségnek örvend, a kilós árak 25-30 ezer forint környékén is mozoghatnak.

Albert László az idei évi szarvasgomba termésről nem volt jó véleménnyel, azt mondja a 2024-es év ilyen tekintetben „felejtős”. A szezon persze itt is jól indult, de utána az aszály keményen legyalulta a dolgokat, és ez még az ültetvényekre is igaz. „Nem azt mondom, hogy katasztrófa helyzet van, de az augusztusi aszály tönkretette a termést” - fogalmazott. Nyár elején egyébként a kevésbé jó minőségű szarvasgombát 10-20 forintos kilós áron már meg lehetett venni, viszont mostanra a komolyabb, jó minőségű szarvasgomba kilójának az ára 200-300 ezer forint között mozog.

Nem meglepő, de az itthon szarvasgombák 80-90 százaléka külföldre vándorol, és az export legnagyobb mozgatója a friss export, és leginkább Olaszország. A szakértőtől azt is megtudtuk, hogy lényegében mindegy, egy szarvasgomba hol terem meg, a paraméterei alapján ugyanolyan az ízük. Tehát egy jó minőségű bolgár, török, afganisztáni vagy magyar szarvasgomba között igazából nincs különbség.

Csak óvatosan a gombászással! Drasztikusan megemelkedett a mérgezések száma az egész ország területén!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is felhívja a gombagyűjtők figyelmet arra, hogy az általuk gyűjtött gombát minden esetben mutassák be gombaszakértőnek. Ugyanis a gombaszezon kezdetével megnövekedtek a gombafogyasztás utáni megbetegedések is, jelenleg a gombamérgezési események száma a tízszeresére emelkedett az átlagos eseményszámhoz képest. A gombaszezonban nem csak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is.

Itt egymás mellett egy vargánya és egy légyölő galóca (Fotó: Varga Tamás)

A réteken és legelőkön az első nagy tömegben megjelenő gomba a karbolszagú csiperke, amely mérgező gombafaj, a mostani szezonban is számos mérgezést okozott. Az idő lehűlésével először csökken, majd teljesen eltűnik a mezei szegfűgomba, amit szinte a legtöbben keresnek és gyűjtenek az országban. Átveszi a helyét több apró méretű mérgező, réten és legelőn növekvő tölcsérgombafaj, amelyek miatt minden évben több megbetegedés fordul elő.

Az ország teljes területén nagy tömegben van jelen a gyilkos galóca, ami a gombavizsgálati helyeken minden évben jelentős mennyiségben megtalálható, a gombafajokat nem ismerő gyűjtők bemutatásra kerülő kosaraiban.

Ő itt a gyilkos galóca Amanita phalloides).

A legtöbb mérgezési esetért felelős két faj jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba. A galócák közül szinte minden faj megtalálható: a gyilkos galóca, a légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca, de más mérgező nemzetségek fajai is nagy számban fordulnak elő az erdőkben: például a susulykák vagy a fakógombák.

Gyönyörűséges légyölők - csak csodálni szabad őket! (Fotó: Varga Tamás)

Az se mindegy, hogyan készítjük el a gombákat!

Fontos tudni még, hogy a szezon során a mérgező fajok mellett, a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is kiválthatnak megbetegedéseket. Itt van végezetül az ehető csoportos tuskógomba, ami akár családi házak kertjében, egy kivágott fa törzsén is tömegével megjelenhet. Ez a gomba mérgező, de ehető. Az ellentmondás csak látszólagos, mert nyersen tilos fogyasztani, de 20-30 perc hőkezelés után az egyik legistenibb gombapörkölt készíthető belőle.

A gombaszakellenőri vizsgálat ugyanis életeket menthet! Kulcsfontosságú, hogy laikusként se fogyasszunk, és ne is ajándékozzunk ellenőrizetlen gombát!

Címlapfotó: Varga Tamás

Címlapkép: Getty Images