Ingyen készíthetsz idén mosószert: ezért megéri most az erdőbe, parkokba menni

Ősszel gesztenyét sokan szeretünk gyűjteni. De dekoráció mellett számos más dolog miatt érdemes gyűjteni belőle néhány kilót. Hasznosíthatjuk úgy, hogy a háztartásunk vegyszermentesebb legyen: készíthetünk belőle környezetbarát folyékony mosószert házilag.

A mosószer készítéséhet nem kell sok hozzávaló, csupán csak gesztenye és víz. A frissen szedett gesztenyéket feldaraboljuk, megfőzzük, leszűrjük és már kész is a házi mósószerünk. De nézzük is a részleteket, miért érdemes gesztenyés mosószerrel mosni a ruháinkat.

Mire használható még a gesztenye?

Ahogy arról korábban írtunk is, a mosódiót mindenki ismeri, de a vadgesztenyének is ugyanaz a hatóanyaga. Csak ki kell sétálni valamelyik közeli parkba, és összegyűjteni egy kosárra valót. Nemcsak tökéletes mosópor készíthető belőle, de még sok -sok praktika létezik erre a mindennapinak gondolt, bárhol ingyen összeszedhető őszi termésre.

A gesztenye mint gyógyszer

A vadgesztenye visszérgyulladások, visszértágulatok, aranyér kezelésében is ismeretes. Hatóanyagai azonban pattanásos és rosaceás bőr ápolására is kiválóak. Napvédő szerekben is előszeretettel alkalmazzák, hiszen elnyeli az ártalmas ultraviola sugarakat.

Belsőleg és külsőleg is hatékonyan alkalmazható. Belsőleges fogyasztásával azonban legyünk nagyon óvatosak, mert magas szaponin tartalma az ember számára mérgező. Ezért ha belsőleg szeretnéd alkalmazni, inkább vásárolj drogériákban vagy bioboltokban kapható vadgesztenye kapszulát.

Külsőleg számos módon felhasználható: bedörzsölő szerként alkoholos kivonata, bőrápoló szerként olajos kivonata, pakolásként pép vagy gél formában, ülőfürdőként és lábfürdőként pedig főzete használatos.

Mi mindenre használható még?

Gyógyászati célokra: a növény magját, virágját, kérgét és levelét használják. Gyűjtési ideje április-május; június-július.

Mag: Körülbelül 3% eszcint, kvercetin és kempferol glikozidokat tartalmaz.

Levél: Kumarin glikozidokat (eszkulint), flavonol-glikozidokat, cserzőanyagokat, szterolokat tartalmaz.

Kéreg: Kumarin glikozidokat (eszkulint), eszkuletint, szterolokat tartalmaz. Az eszcin jótékony hatással van az erekre, különösen a vénákra, éppen ezért gyakran alkalmazzák visszérbántalmak, lábszárfekély és vérkeringési zavarok esetén. A kéregből nyert eszkulin fényvédő krémek gyakori alkotórésze. A leveleket hagyományosan ízületi bántalmak enyhítésére használják.Külsőleg régóta használják fekélyek és bőrbetegségek kezelésére, aranyér ellen pedig ülőfürdőként.

Vadgesztenyelevél Tea: 3 dl forró vízzel forrázunk le 1 teáskanálnyi szárított vadgesztenyelevelet, majd 8-10 perc elteltével szűrjük le. Mézzel édesíthető.

Tinktúra: 100 ml 38%-os pálinkához keverjünk 2 evőkanálnyi szárított és porított vadgesztenyelevelet és 2 evőkanálnyi vadgesztenye-lisztet, majd légmentesen zárjuk le, és hagyjuk állni 10 napig. Ezt követően szűrjük le, és sötét üvegben tároljuk. Fájó, sajgó ízületekre alkalmazzuk bedörzsölő-szerként.

Pép: 2 evőkanálnyi vadgesztenyelisztet keverjünk össze 2 evőkanálnyi búzaliszttel, és adjunk hozzá annyi 10%-os étkezési ecetet, hogy kenhető péppé váljon. Fájó, sajgó ízületekre adható.

Fürdő: 2 evőkanálnyi szárított és porított vadgesztenye-levelet és 2 evőkanálnyi vadgesztenye-lisztet forrázzunk le 3 dl forrásban lévő vízzel, majd 8-10 perc után szűrjük le, a főzetet öntsük a fürdővízhez. Visszér, aranyér esetén jótékony kúra. Terméséből a vénákat erősítő, visszérbántalmak ellen alkalmazott gyógyszereket állít elő a gyógyszeripar, a drogkivonat (eszcin) homeopátiás gyógyszerkészítményekben is megtalálható.

Tea: A vadgesztenyelevélből készült teát vese- és májbetegségek esetén, valamint várandósság és szoptatás ideje alatt viszont ne fogyasszuk! A plazmaproteinhez kötődő eszcin más gyógyszerek megkötését akadályozhatja.

Címlapkép: Getty Images