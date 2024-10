Furcsa, de trendi: Luka, Nármin és társai – mostantól anyakönyvezhetők ezek a nevek is

A szülők egyre különlegesebb nevek közül válogathatnak, ahogy a hazai anyakönyvezhető nevek listája rohamosan bővül – és most egy igazán gyönyörű újdonság került be közéjük. Minden hónapban új nevekkel gazdagodik a lista, és a Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet legfrissebb bejegyzése újra felkavarta az állóvizet – írta meg a veol. hu.

A névadás mindig izgalmas kihívás a szülők számára, hiszen egy név sokat elárulhat a személyiségről. Minden hónapban új nevekkel gazdagodik a hivatalos lista, és a Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet legfrissebb bejegyzése újra felkavarta az állóvizet: a Nármin név most már hivatalosan is adható kislányoknak Magyarországon.

A Nármin eredete mélyen gyökerezik a perzsa kultúrában, ahol a “narm” szó a puhaságot és tisztaságot jelenti.

A név finom, lágy hangzása és különleges jelentése miatt már eddig is sokak szívét elnyerte, ám most már hivatalosan is anyakönyvezhető formában választhatják a szülők. A hazai névlista bővülésével egyre több kisgyermek kaphat egyedi, különleges nevet, amely mögött mély jelentés és gazdag kulturális háttér áll.

A Nármin mellett más új nevek is helyet kaptak a listán, amelyek a Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet jóváhagyásával mostantól hivatalosan választhatók.

A Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet legutóbbi frissítései alapján az elmúlt hónapokban számos új fiú- és lánynevet engedélyeztek Magyarországon. Itt van néhány kiemelt név:



Lánynevek



Nármin - Perzsa eredetű, jelentése "tiszta, puha, finom"​ Ámándá - Latin eredetű név, amely "szeretetre méltó" jelentéssel bír​

Jasira - Arab eredetű név, amely a "megbocsátó" jelentését hordozza​



Fiúnevek



Az elmúlt hónapokban legutóbb Luka nevű fiúnevet is engedélyeztek, amely a "fény" jelentésével bír.

Címlapkép: Getty Images