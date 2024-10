Nem semmi attrakcióval dobták fel az alföldi turizmust: így pörög fel a vadállat-nézegető autós szafari!

2024.10.29.

Felkerestük Ifj. Richter Józsefet, a Richter Safari Park alapító-tulajdonosát, akit megkérdeztük a park létrejöttének inspirációjáról, Nagykőrös kiválasztásának okairól, és arról, hogyan vált valóra gyerekkori álma egy Magyarországon egyedülálló autós szafari park formájában. Szó esik arról, hogyan biztosítanak különleges élményeket a látogatóknak, akik a parkban nemcsak kisvonattal vagy autóval barangolhatnak, hanem közelről is találkozhatnak egzotikus állatokkal, például zsiráfokkal és elefántokkal. Bemutatja a ragadozó szafarit is, amely egyedülálló látványosság Magyarországon, és ahol a látogatók rácsos járművekkel közelíthetik meg a nagymacskákat. Emellett beszélgettünk arról is, hogyan gondoskodnak a parkban élő több mint 300 állatról, és milyen nehézségekkel kell szembenézniük az üzemeltetés során. Richter József megosztotta velünk jövőbeli terveiket, amelyek között szerepel új állatfajok bemutatása és további attrakciók létrehozása, valamint a helyi turizmus fellendítésében betöltött szerepük is. A park nemcsak a látogatóknak nyújt maradandó élményeket, de a város életében is fontos szerepet játszik.

A szafari park létrehozása egy gyerekkori álom megvalósulása volt ifj. Richter József számára. Eredetileg úgy gondolta, hogy csak idősebb korában, az artistaművészi karrierje után lesz lehetősége megvalósítani ezt az álmot. Szerencsére tíz évvel ezelőtt Németországban megvásárolta az első zsiráfját, és ekkor megismerkedett a szafari parkok világával. Elhatározta, hogy Magyarországon is létrehoz egy hasonló parkot. A park először Szadán indult a pandémia idején, de az első év után már kinőtték az ottani területet, és új helyszínt kerestek. Nagykőrösre esett a választás, mivel a terület 32 hektáros, erdős résszel és tóval rendelkezik, amely ideális az állatok számára. Emellett Nagykőrös Önkormányzata is nagyon támogató volt, emiatt döntött úgy, hogy a településen hosszú távra tervez. Kikapcsolódás az egész családnak A Richter Safari Park egész napos kikapcsolódást kínál az egész család számára, amiért érdemes beülni az autóba, mert mindössze 50 percre található Budapesttől. A park nem csupán egy állatkert, hanem egy komplex élménypark, ahol a látogatók kisvonattal és autóval is bejárhatják a területet a szafari útvonalon, ahol kézből etethetőek az állatok. A látogatók testközelből találkozhatnak egzotikus állatokkal, mint az elefántok, zsiráfok és zebrák, a szerencsések, pedig kézből is etethetik ezeket az állatokat, ami különleges élményt nyújt. Emellett három ingyenes programmal is készülnek: elefánttréninggel, cirkuszi előadással és kültéri lengőtrapéz show-val. Magyarországon csak náluk elérhető az ún. ragadozó szafari, amely során rácsok járművekkel lehet behajtani a nagymacskák közé. A park többi részén állatsimogató, dínópark, vidámpark, vízibicikli elérhető, tehát egy igazi élménypark várja a közönséget Nagykőrösön. Az idei évtől akár egy teljes hétvégét is lehet náluk tölteni, a szafari tó partján elhelyezkedő tóparti házakban - osztotta meg ifj. Richter József. A parkban több mint 300 állat él, köztük tigrisek, oroszlánok, zsiráfok, elefántok, víziló, zebrák, lámák és púpostevék. Minden évben bővíteni szeretnék az állatállományt. Minél különlegesebb állatokról van szó, annál összetettebb a gondozásuk. Az állatok ellátása rengeteg húst, szénát, lucernát és gyümölcsöt igényel, valamint a vízfogyasztásuk is magas. Nagyon sokan dolgoznak a parkban azon, hogy az állatoknak egy nagyon élhető és élvezhető otthont biztosítsanak. Turisztikai szerepe a térségben A Richter Safari Park hatalmas turisztikai szerepet játszik a környéken, és a második leglátogatottabb turisztikai attrakció a régióban. Ifj. Richter József a közelmúltban Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat vehetett át a turisztikai területen elért kimagasló eredményeiért és Nagykőrös város iránti elkötelezettségéért. Az elismerést a nagykőrösi Arany-napokon dr. Czira Szabolcs polgármester adta át, ami különleges és megtisztelő volt számára, hiszen ez volt az első díj, amelyet nem artistaművészként kapott. A jövőre vonatkozóan rengeteg tervünk van, új állatfajokkal bővítjük a parkot, és újabb attrakciókkal készülünk az élménypark területén. Azonban ezekről a tervekről egyelőre többet nem árulok el - tette hozzá ifj. Richter József. A park folyamatos fejlesztése és bővítése mellett nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy a látogatók számára mindig új és izgalmas élményeket nyújtsanak. Az új attrakciók és programok bevezetése mellett fontosnak tartják a meglévő létesítmények karbantartását és fejlesztését is, hogy a látogatók mindig a legjobb élményben részesüljenek. Az autós szafari park üzemeltetése hatalmas kihívásokkal jár Napi szinten kell ellátni ennyi állatot, új munkatársakat betanítani, összehangolni a csapatmunkát és fejleszteni a park infrastruktúráját. Szerencsére minden jól működik, és a legfontosabb számukra, hogy a látogatókat évről évre vissza tudják vonzani, és minden alkalommal maradandó élménnyel távozzanak. Nagy figyelmet fordítanak a közösségi média használatára és az aktív kommunikációra is. A park üzemeltetése során különös figyelmet fordítanak az állatok jólétére és a látogatók biztonságára, ami szintén komoly kihívást jelent.