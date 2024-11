Brutálisan elszálltak a temetési árak: mit tehet az, akinek nincs pénze elhantolni szeretteit?

A magyarországi temettetők országos átlagban megközelítőleg 70 százalékban a hamvasztást és az ehhez kapcsolódó temetkezési szolgáltatásokat választják. Ez az arány a főváros és a nagyvárosok tekintetében sok helyen viszont már megközelíti a 90–95 százalékot - írta az Economx.

Uniós szinten meglehetősen olcsón tudunk temetkezni Magyarországon, ám hazai viszonylatban még ez is sok, hiszen több százezer forintba kerül, hogy végső nyughelyére helyezzük szerettünket - közölte Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének (MATESZSZ) elnöke, aki Economx-nek azt is elmondta, hogy értelemszerűen a hagyományos, koporsós temetés a legköltségesebb, már csak azért is, mert ott a temetést követően is lehetnek a későbbiekben díjak, amivel számolni kell. Ilyen például a későbbi sírhely-újraváltás díja, a sírhely gondozása, síremlék állítása. Mindezen költségek nem terhelik a hozzátartozókat egy urnás elhelyezésnél vagy a hamvak elszórásakor.

A sírhelyváltás árait egyébként minden esetben a temető tulajdonosa (önkormányzat vagy egyházi felekezet) határozza meg. Ezen a területen rendkívül jelentős árkülönbségek érzékelhetők: 5 ezer forinttól szinte a milliós tételig.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2024-ben publikált adatai szerint:

a hamvasztásos temetés átlagosan 314 420 forintba került átlagosan,

míg az egyéni, koporsós végső tiszteletadás ára 434 ezer forint.

Ezek az árak minden olyan alapszolgáltatást tartalmaznak, amelyek feltétlenül szükségesek egy temetés lebonyolításához, ugyanakkor nem tartalmazzák a koszorúk, a hirdetések, a sírkővel kapcsolatos munkálatok, a szónok, a sírhely és egy esetleges családi tor árát – miközben épp ezek a szolgáltatások azok, amelyek jelentősen emelhetik a temetés költségeit.

Mi lesz azokkal, akiket nincs pénz a hozzátartozóknak eltemetni?

Magyarországon egy középkategóriás temetés ára 500 ezer és 800 ezer forint közé tehető- de mit tehet az, akinek nincs pénze eltemetni a szeretteit?

Nagyon sok lehetőség közül választhat ma már egy temettető. Létezik egy finanszírozási szolgáltatás is, amely kifejezetten kegyeleti célra használható kölcsön/hitel formájában, viszont számos olyan termék van a pénzügyi piacon, amely az öngondoskodáshoz köthető, mint például biztosítás, előtakarékosság. Léteznek olyan temetkezési szolgáltató cégek is, amelyek maguk kínálnak előtakarékossági megoldást vagy részletfizetést. Érdemes előre tájékozódni, mert nagyon széles a paletta

– hívta fel a figyelmet a lehetőségekre Palkovics Katalin.

Hozzátette, hogy a települési önkormányzatok lehetőséget biztosítanak a köztemetésre, hiszen a méltó végtisztességhez mindenkinek joga van Magyarországon. Ezt jövedelmi viszonyok alapján lehet igénybe venni az adott településen, melyet később az elhunyt hagyatékára terhel az önkormányzat, amennyiben rendelkezett terhelhető ingatlannal. Ha nem, akkor az önkormányzat biztosít erre fedezetet.

