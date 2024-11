Ennél cukibbat ma nem láttál: így fürdőzött egy vaddisznó a Balatonban + Videó

Évek óta fokozódó vaddisznóprobléma a Balatonnál mostanra olyannyira súlyossá vált, hogy a hatóságok kénytelenek beavatkozni. Balatonfenyvesen, ahol már nem ritka látvány a vízparti területeken felbukkanó vaddisznó, kilövési engedélyt is kiadtak a túlszaporodott állomány kezelésére – írja a Pecaverzum.

Farkas Tamás, balatonfenyvesi polgármester pár hete arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz, miszerint a parti sávban egyre gyakrabban jelennek meg a vaddisznók. Volt, hogy a település nyugati részén lévő strandon túrták fel, de előfordult, hogy lakóingatlanok kerítését is megrongálták, illetve bemerészkedtek az udvarokba is.

A vadakat elvileg csak és kizárólag olyan vadászok lőhetik ki, akik rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és szakértelemmel.

A vaddisznók jelenlétéről most saját szemünkkel is megbizonyosodhatunk, ugyanis a dini84sailingbalaton TikTok-oldalán megosztottak egy videót, amelyben azt láthatjuk, hogy már nemcsak a parti részeken, hanem a vízben is jól érzik magukat az állatok, kiválóan úsznak:

Címlapkép: Getty Images