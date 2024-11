Óvatosan a fűszerekkel? Kiváló immunerősítők lehetnek, de nem mindegy, hogy használjuk őket

Világszerte az emberek évszázadok óta ismerik a gyógynövények és fűszerek gyógyító erejét. Most annak jártunk utána, miért érdemes őket fogyasztani, illetve melyek a legegészségesebb fűszerek, melyeknek mindenki konyhájában ott kellene lenniük. Lássuk is őket!

Mi a helyzet a fűszernövénypiacon?

A klímaváltozás mindenkit érint, ez alól a fűszeripar sem kivétel. Ahogy a világ időjárása melegebb lesz, és az időjárási minták változnak, a fűszerek termesztése egyre nehezebbé válik. A Majestic Spice cikke szerint az Egyesült Államok változatos éghajlatával változatos tájat teremt a mezőgazdaság számára, beleértve a fűszertermesztést is. Ezek a regionális éghajlati különbségek azt jelentik, hogy az éghajlatváltozás minden fűszertermő területet különböző módon érint, és sajátos kihívásokat jelent az egyes régiók számára.

Az éghajlatváltozás hatása:

Kalifornia: A kiváló minőségű fokhagyma és chili előállításáról ismert Kalifornia hosszan tartó aszályokkal néz szembe, ami befolyásolja az öntözéshez szükséges víz rendelkezésre állását, és egyre nagyobb mértékben függ a talajvíztől, ami hosszú távon nem fenntartható.

Importfüggőség: Az USA jelentős mennyiségű fűszert importál. A globális fűszertermelés zavarai, mint például Indiában és Indonéziában, közvetlen hatással vannak a fűszerek elérhetőségére és árakra az Egyesült Államok piacán.

Alkalmazkodási stratégiák: Az amerikai fűszertermelők és cégek egyre inkább a technológia és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok felé fordulnak, mint például a csepegtető öntözés, a napenergiával működő üvegházak és a biogazdálkodás, hogy mérsékeljék az éghajlatváltozás hatásait és biztosítsák a stabil termelési szintet.

India: A monszunszezon megzavarása

Indiában a monszun időszak kritikus időszak a mezőgazdaság számára, mivel az esők nélkülözhetetlenek a növények, köztük a fűszerek öntözéséhez. Az országban sokféle fűszert termelnek, mint például a fekete bors, a kurkuma és a kardamom, amelyek nagymértékben függnek az időben érkező monszun esőktől és az állandó mértéktől.

Az éghajlatváltozás hatása:

Szabálytalan monszunok: Az éghajlatváltozás változékonyabb monszunmintákat eredményezett, az esőzések a szokásosnál később érkeznek, vagy egyenetlenül oszlanak el a régiók között. Ez a kiszámíthatatlanság megnehezíti a gazdálkodók számára a vetési és betakarítási tevékenységek megtervezését, amelyek a monszunok köré időzíthetők.

Vízhiány: A nem megfelelő monszun esők vízhiányhoz vezetnek, ami kihat a speciális vízviszonyokat igénylő fűszernövények egészségére. Ezzel szemben a váratlan heves esőzések árvízhez vezethetnek, ami károsítja a termést és a talajszerkezetet.

Gazdasági hatás: A fűszertermelésben a monszunok miatti ingadozások instabil piaci kínálathoz vezetnek, ami jelentős áringadozást okozhat. Ez nemcsak a mezőgazdaságtól függő helyi gazdaságokat érinti, hanem a fűszerek exportjára szolgáló globális fűszerpiacokat is.

Csak óvatosan használjuk a fűszereket is!

Egy csipetnyi fahéj a reggeli kávéba. Egy marék frissen aprított bazsalikom a tésztára. A gyógynövények és fűszerek szinte bármilyen ételt képesek feldobni. Fontos viszont tudni, hogy egyes gyógy- és fűszernövények nagy adagokban mellékhatásokat okozhatnak, vagy kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel.

Éppen ezért figyeljünk arra, hogy tartsunk mértéket, és beszéljünk kezelőorvosunkkal, az általunk szedett gyógynövény-kiegészítőkről is, alkalmazásuk előtt.

Melyek a legegészségesebb fűszerek?

Az Eating Well cikke szerint használhatunk kis mennyiségű fűszert a főzéshez, de ezek általában gazdagok antioxidánsokban, amelyek támogatják szervezete védekezését a fertőzések, a rák és a krónikus betegségek ellen. Bár több kutatásra van szükség (valamint nagyobb tanulmányokra) ahhoz, hogy ezt biztosan ki lehessen jelenteni, de a kutatók szerint egy dolog világos: ezekből a kulináris fűszerekből érdemes többet fogyasztani, mert jótékony hatásuk lehet a szervezetre.

Fekete bors: Egy 2019-es tanulmány szerint a piperin, egy természetben előforduló vegyület, amely csökkentheti bizonyos rákos megbetegedések kockázatát, beleértve a mell-, tüdő-, prosztata-, petefészek- és emésztőrendszeri rákot. Számos mechanizmus játszik szerepet, de a piperin egyik legfontosabb előnye, hogy beindíthatja az apoptózist, egy olyan biokémiai folyamatot, amely arra utasítja a sejteket, hogy pusztuljanak el, mielőtt esélyük nyílik arra, hogy daganatokat képezzenek.

Cayenne bors: A kapszaicin a cayenne borsban található növényi vegyi anyag, amely a paprika erejét adja. És jót tehet a szívednek. A 2021-es Annals of Medicine and Surgery szerint a chilipaprikát fogyasztóknál 25%-kal csökkent a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata azokhoz képest, akik ritkán vagy soha nem ettek csípős paprikát. A kapszaicin aktiválja a szervezet bizonyos receptorait, amelyek fokozzák a zsíranyagcserét, ami segíthet az egyének egészséges testsúlyának megőrzésében, csökkentve a szívbetegség egyik kockázati tényezőjét . Ezenkívül a kapszaicin elősegítheti a véralvadást is, ami támogatja a szív egészségét.

Kardamon: A kardamom egy aromás fűszer, amelyet többek között a közel-keleti, indiai és arab konyhákban használnak. Magas antioxidáns tartalma miatt számos egészségügyi előnnyel járhat. A Systematic Reviews in Pharmacy 2020-as tanulmánya megállapította, hogy a kardamom segített csökkenteni a vérnyomást a magas vérnyomásban szenvedő betegeknél. Míg más tanulmányok a kardamom gyomor-bélrendszeri kellemetlenségekre, 2-es típusú cukorbetegségre és vércukorszintre és még sok másra gyakorolt ​​hatását vizsgálták, a Nutrition Today 2022-es áttekintése szerint további kutatásokra van szükség az ajánlások megfogalmazása előtt.

Fahéj: Az American Heart Association azt javasolja, hogy édes fűszereket, például fahéjat használjon az ízesítéshez a cukor és más édesítőszerek helyett. A Centers for Disease Control and Prevention szerint a legtöbb amerikai a hozzáadott cukor ajánlott határértékénél többet eszik, ami hozzájárulhat az elhízáshoz, a cukorbetegséghez, a szívbetegségekhez és más súlyos állapotokhoz. Egyes tanulmányok azt sugallják, hogy a fahéj segíthet csökkenteni az éhgyomri vércukorszintet és mérni az inzulinrezisztenciát 2-es típusú cukorbetegségben és prediabéteszben szenvedőknél a Diabetes Research and Clinical Practice 2019-es számában megjelent 16 tanulmány metaanalízise szerint. Lehetséges, hogy a fahéj javítja az inzulinérzékenységet, ami a fent említett előnyökhöz vezet.

Szegfűszeg: A szegfűszeget édes aromás fűszerként értékelik, amely meleget és ízt biztosít a különféle receptekhez. A hagyományos kínai gyógyászatban évek óta használják, számos lehetséges egészségügyi előnnyel rendelkeznek. A szegfűszeg egy eugenol nevű vegyületet tartalmaz, amely természetes antioxidánsként működik . Az eugenolról kimutatták, hogy segít csökkenteni a gyulladásos betegségek, például az ízületi gyulladás kockázatát azáltal, hogy csökkenti az oxidatív stresszt és a gyulladásos reakciókat a szervezetben. A szegfűszeg kiváló forrása a béta-karotinnak is, ez adja gazdag, sötétbarna színét. A szervezetben a béta-karotin A-vitaminná alakul, amely fontos tápanyag a szemünk egészségének megőrzéséhez.

Koriander: A koriander növény szárított magjait kolbászokban és curryben, levesekben és pörköltekben találjuk meg. A Food Research 2018-as áttekintése szerint a korianderben található figyelemre méltó vegyület a linalool, egy antioxidáns, amely rákellenes tulajdonságokkal bír, és megvédheti az agyat a kognitív degenerációból eredő betegségektől, például az Alzheimer-kórtól, valamint az olyan hangulati rendellenességektől, mint a szorongás. Egyes kutatások szerint a koriander növény erősebb antioxidáns, mint a C-vitamin.

Fokhagyma: Erőteljes bioaktív vegyületeivel és egyéb tápanyagaival a fokhagyma sokkal többre is jó lehet, mint a vámpírok elűzésére. A fokhagyma kivonatokkal, porokkal és kiegészítőkkel végzett kezelésekről kimutatták, hogy jelentősen csökkentik a magas vérnyomást. A Kísérleti és Terápiás Orvostudományban 2020-ban a több mint 550 magas vérnyomásban szenvedő ember bevonásával végzett 12 vizsgálat egyik metaanalízise szerint a fokhagyma-kiegészítők körülbelül 8, illetve 5 ponttal csökkentették a szisztolés és 5 ponttal a diasztolés vérnyomást, ami hasonló a magas vérszintre jellemző tipikus eredményekhez.

Gyömbér: A gyömbér köztudottan enyhíti a hányingert a gyomorban. A Food Science & Nutrition 2018-as áttekintése szerint a tanulmányok azt mutatják, hogy segíthet csillapítani a reggeli rosszullétet, valamint a műtéti, kemoterápiás és utazási rosszullét okozta hányingert. Migréned van? A The American Journal of Emergency Medicine 2021-es metaanalízise szerint ez a fűszer teljesen természetes megkönnyebbülést nyújt. A gyömbér speciális fájdalomcsillapító vegyi anyagokat, úgynevezett gingerolokat és shogaolokat tartalmaz, amelyek hasonló módon hatnak mint egyes gyógyszerek, például az ibuprofén. Ezenkívül a gyömbér fájdalomcsillapító tulajdonságai kiterjedhetnek a menstruációs és az osteoarthritis fájdalomcsillapítására is, bár további kutatásra van szükség ezzel kapcsolatban.

Oregánó: A Rochesteri Egyetem Orvosi Központja szerint ezek az apró, de hatalmas levelek számos tápanyagot tartalmaznak, beleértve a K- és E-vitamint, a kalciumot, a vasat, a mangánt és a rostokat . Az oregánó egy gyógynövény, amelyet gyakran használnak olyan ételekhez, mint a pizza és a tészta. Amellett, hogy ízt kölcsönöz az ételeknek, évezredek óta használják egészségügyi állapotok kezelésére. Az oregánó gazdag antioxidánsokban – különösen karvakrolban és timolban. A Phytotherapy Research 2018-as áttekintése szerint a carvacrol az oregánóban a legnagyobb mennyiségben előforduló vegyület, és kimutatták, hogy segít megállítani számos különböző típusú baktérium növekedését. A timol egy természetes gombaellenes komponens, amely segít az immunrendszer támogatásában azáltal, hogy fokozza az antitestek termelését, mondja a Frontiers in Pharmacology 2017-es áttekintése. Erőteljes antibakteriális tulajdonságai mind a gram-pozitív, mind a gram-negatív baktériumok ellen küzdenek. Sőt, az oregánóban lévő antioxidánsok gyulladás- és rákellenes tulajdonságokkal is rendelkeznek – állítja a Plants 2018-as tanulmánya. Az antioxidánsok megakadályozzák a szabad gyökök által okozott sejtkárosodást, segítve a szívbetegségek, a stroke és a rák megelőzését.

Paprika: A paprika leginkább arról ismert, hogy feldobja az ételeket, de kapszaicint is tartalmaz, amely a paprikában található vegyület, amelyről kimutatták, hogy antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású. A kapszaicin jól ismert fájdalomcsillapító tulajdonságairól. Úgy fejti ki hatását, hogy befolyásolja a neurotranszmittert, amely fájdalomjeleket továbbít az agynak, ami csökkenti a gyulladást és a fájdalmat. Miután a kapszaicint kivonták a borsból, számos termékhez, például krémekhez és gélekhez adható a hatékony fájdalomcsillapítás érdekében.

Borsmenta: Rossz napod van? Főzz egy csésze borsmenta teát. A kutatások szerint a mentás aroma segíthet javítani a hangulatot és élesíteni a homályos gondolkodást – állapítja meg az American Journal of Plant Sciences 2019-es tanulmánya. Egyes tanulmányok azt sugallják, hogy a gyomorpanaszokat is csillapíthatja, beleértve a kemoterápiában részesülő betegeket is, a Complementary Therapies in Medicine 2021- ben elvégzett randomizált, kontrollos vizsgálata szerint. A bizonyítékokon alapuló kiegészítő és alternatív gyógyászatban 2020-ban elvégzett egyik kis tanulmány szerint a sebészeti betegek, akik borsmenta teát ittak és szagoltak a beavatkozás után sokkal kevesebb hányingerről számoltak be, mint a kontrollcsoport.

Rozmaring: A mentafélék családjába tartozó rozmaring íze és illata miatt egyaránt nagyra értékelik. Tanulmányok kimutatták, hogy fás illata javítja a koncentrációt és javíthatja a hangulatot. Egy műszakos munkára tervezett ápolónőkön végzett vizsgálatban a rozmaringolaj 5-10 perces, 2 órás időtartamon keresztül történő belélegzése hatékonyan növelte az éberség érzését, miközben csökkentette az álmosságot.

Kurkuma: A National Center for Complementary and Integrative Health szerint a kurkuma Délkelet-Ázsiában őshonos növény, és hosszú múltra tekint vissza az indiai ayurvédában és a hagyományos kínai orvoslásban. A kurkumán belül egy specifikus gyulladáscsökkentő vegyület található a rizómában: a kurkumin, amely a fűszer híres élénksárga árnyalatát adja. A Nutrition Today 2020- ban megjelent tudományos cikke szerint a kurkuma ígéretes bizonyos gyulladásos állapotok, például a 2-es típusú cukorbetegség, a metabolikus szindróma és az ízületi gyulladás kezelésében. Az egyik probléma azonban az, hogy a kurkumin nem túl biológiailag hasznosítható, vagyis a szervezet számára nem tudja jól használni. Emiatt nem vonható le következtetés arra vonatkozóan, hogy magának a fűszernek a konyhájában való használata mérhető egészségügyi előnyökkel jár-e (például egészségügyi problémák kezelésében). Ennek ellenére még mindig érdemes fűszerként hozzáadni az ételekhez önmagában vagy currypor részeként, nem csak íze és színe miatt, hanem egy általános gyulladáscsökkentő étrend részeként is. A kurkuma és a fekete bors párosítása elősegíti szervezetünk azon képességét, hogy felszívja a kurkumint, és hasznot húzzon belőle.

Za’atar: Ez egy közel-keleti fűszerkeverék, amely régóta jelen van a térség kulináris hagyományaiban. Az arab világban, különösen Libanonban, Szíriában, Jordániában és Izraelben népszerű. A za’atar név magára a fűszerkeverékre és egyes növényfajtákra is utal, amelyek a keverék alapját képezik. A történelmi feljegyzések szerint a za’atar használata több ezer évre nyúlik vissza. A za’atart és összetevőit évszázadok óta használják gyógyászati célokra is. A kakukkfűről, az oregánóról és a sumacról ismert, hogy antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek. A hagyományos arab orvoslásban a za’atart gyakran alkalmazták megfázás, köhögés és egyéb légúti megbetegedések kezelésére. A za’atar receptje régiónként és családonként változhat, de az alapvető összetevők általában a következők: kakukkfű, szezámmag, sumac, só. Néhány változat tartalmazhat oregánót, majoránnát, koriandert, köményt vagy más helyi fűszereket is.

