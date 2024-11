Kidobni kár: újítsd fel régi bútoraidat saját kezűleg! Praktikus tanácsok a vidéki mestertől

A közelmúltban felfutott bútorfestési divatnak, a retro és a vintage lakberendezés népszerűségének köszönhetően egyre elterjedtebb a régi bútorok újrafelhasználása. A régi mesterek, az egykori használók iránti tiszteletből, és a környezeti fenntarthatóság felől nézve is üdvözölhetjük ezt a trendet. Szakértők segítségével most azt vizsgáltuk meg, mire érdemes figyelni, ha kidobás helyett inkább saját kezűleg szeretnénk újjávarázsolni megkopott bútorainkat.

Az antik bútorok felújítását most nagyvonalúan kihagyjuk a vizsgálódásból, az más terület, és más szemléletet igényel. A nagymamától örökölt ónémet, vagy art deco garnitúra felújítását bízzuk megfelelő referenciával bíró szakemberre! Így is elég felújításra, újragondolásra alkalmas berendezési tárgyat találunk a világban: az internetes piactereken, lomtalanításkor, vagy a kerti sufnikban, pincékben, padlásokon. Lássuk is, mire érdemes figyelni, ha sajnáljuk kidobni régi, kopottas szekrénysorunkat vagy megunt konyhai székeinket! Első körben a Faktúra Bútor szakértőjét, a Vas megyében élő Horváth Péter kézműves bútorkészítőt kérdeztük arról, hogyan érdemes hozzáfogni a bútorfelújításhoz:

Mindenekelőtt – közölte a szakember - nem árt tisztába tenni a címben szereplő fogalmakat, még ha nagy is az átfedés közöttük:

A bútorfelújítás, ha szó szerint vesszük (nem vesszük szó szerint, csak egy kicsit), a tárgy eredeti állapotához való közelítést jelenti. Persze elég rugalmas az értelmezés, főleg, ha magunk esünk neki a szomszéd padlásáról mentett éjjeliszekrény gatyába rázásának – magyarázta a kézműves bútorkészítő.

A bútorfestés pedig – az, ami a neve. Ahogy a szakember fogalmazott:

Annyira azért pontosítsunk, hogy korábban, hagyományosan a festett bútor alatt a festett ornamentikával díszített bútort értették. A mostani DIY (csináld magad) hullám viszont leginkább a kopott felületű, vagy a divatból kiment bútorok felületeinek az átfestésével operál – gyakran tényleg látványos eredménnyel, már-már ciki tárgyaknak ad új személyiséget. (A rendszerváltást követően például, de azóta is rengeteg fenyőbútor készült szakszerűtlen anyagválogatással. Az karakteres rajzolatú fából erősen profilozott elemeket készítettek, ahol a faerezet és a tagolások vizuálisan egymás ellen dolgoztak, zavarossá téve az összhatást. Ezeknek a bútoroknak az esztétikai minősége több kategóriát javul, ha festett felületeket kapnak.)

Persze felújíthatunk egy bútort úgy is, hogy a folyamatban helyet kap valamennyi festés is, és a bútorfestés is sokszor kezdődik azzal, hogy a szerkezetet, a felületeket rendbe tesszük – felújítjuk. Szóval nem különül el a kétféle tevékenység, és nem is kell, hogy éles határvonal legyen köztük.

Szétesik – nem esik szét – első lépés a szerkezet rendbe tétele

Akár felújítani, akár átfesteni akarunk egy régi berendezési tárgyat, az első vizsgálatunk tárgya a szerkezet kell, hogy legyen. A Faktúra szakembere szerint addig nem ajánlatos a kozmetikázással (a felületek csinosításával) foglalkozni, amíg az asztal lába lötyög, és szorul a komód fiókja. Szerencsénk van, ha ezzel nincs sok gondunk. De könnyen előfordulhat, hogy szakemberre szorulunk.

Ne feledjük, a bútorszerkezetek tervezése, elkészítése egy olyan szakma, amit nem lehet egy vasárnapi ebéd közben elsajátítani. (De egy háromnapos tanfolyamon sem.) A faanyag és a különféle bútorlapok, ragasztóanyagok viselkedését ismerve lehet a megfelelő javítást megtervezni és megcsinálni. Mindenkit óvok attól, hogy a népi gyógyászatban elterjedt szegezéssel, csavarozással, sarokvasakkal próbáljon stabillá tenni egy ingatag széket. Lehet, hogy a vacsorát kibírja, de a reggeli kávézás közben már cserben hagyhat.

- hangsúlyozta a szakember, aki hozzátette, a bútorok szerkezetének a javítási módszerei, az ahhoz használható anyagok ismerete lexikonnyi tudás!

Ha szerencsénk van, és stabil a bútorunk, vagy nem túl sok munkával sikerült azzá tennünk, sorra keríthetjük a felületek szépítését.

Ha festeni akarunk, több szempontból is könnyebb helyzetben vagyunk

A kézműves bútorkészítő szerint, ha festeni akarunk, nem kell a felületeket teljesen hibátlanná és karcmentessé tennünk, sőt, a festékek java része jobban tapad, ha az alap kicsit durvábban van csiszolva:

Kiválóan takaró, jól terülő festékanyagok állnak a rendelkezésünkre. Általában azt lehet mondani, a vizes bázisú festékek gyorsabban száradnak, mint a szintetikus oldószeresek. De tudnunk kell, hogy ezek valamivel gondosabb felület-előkészítést igényelnek. (Kivétel a krétafesték.) Jól terülnek, de a vizes lakkal/festékkel kezelt felület sohasem lesz teljesen tükörsima. Ez viszont előnnyel is jár. Mivel maga az anyagszerkezet ad egy kicsit „sprőd” felületet, az ecsetnyomok, a festőhenger nyomai nem észrevehetők.

- tette hozzá.

Natúr felületek – tömör fa és furnérozott - mi a különbség?

Csak nagyon röviden: a furnér általában 0,5-2 mm vastag falemez, amit kevésbé értékes fa lapra, vagy faforgácslapra ragasztanak. Laikus szem számára ezek a lapok is faanyagként jelennek meg.

Ahogy a bútorkészítő kiemelte, ha természetes, vagy pácolt színű fa felületet akarjuk megtartani egy felújítandó bútornál, nagy szükség lesz a türelemre és az alaposságunkra. Minél tagoltabb egy bútor felülete, annál több türelemre, és annál több alaposságra. A szakma nagy öregjei szerint itt még a fű sem segít, a sör pedig kimondottan ellenjavalt.

Ép, csak kicsit karcos bútoroknál elég, ha tisztítás után kicsit átdörzsöljük a felületet bútorápolóval. Még lakkozott felületeken is gyakran jó eredményt adnak a viasz, vagy olaj-viasz alapú ápolószerek. Ezek eltömítik a lakk apró karcolásait. Hasonló eredményt lehet elérni akár dióbéllel is.

A szakember szerint ha karcos, repedezett lakkfelület, vagy foltosodás van a felújítandó bútorunkon, akkor van igazán nehéz dolgunk. A lakkréteg többféleképpen távolítható el, a durvább módszerek a hőlégfúvós (plusz véső, spakni), vagy a vegyszeres:

Hőlégfúvó használatánál nagyon óvatosan kell melegítenünk az eltávolítandó lakkot/festéket, hogy az alatta lévő fa ne színeződjön el. Ha nem akarjuk a vegyszer gőzét (kromofág), vagy a festékből kimelegített anyagokat belélegezni, dönthetünk úgy, hogy inkább a lecsiszolt lakk porát lélegezzük be: eltávolíthatjuk a lakkréteget csiszolással és kaparással is. Ennél a munkánál, sík lapoknál jó szolgálatot tehet egy excenter csiszológép. De a sarkokat, tagolt részeket csak aprólékos kézi munkával tudjuk megtisztítani.

- tanácsolta.

Lakk, vagy olaj, esetleg viasz? Mit használjunk?

Ha sikerült egy szép fafelületet megtisztítanunk/elővarázsolnunk, és érdemesnek tartjuk arra, hogy hosszú távon gyönyörködjünk benne, a leginkább természetes megoldás az olajozás, vagy az olaj-viasz felületkezelés. (Ez mindenképpen meghaladja egy cikk kereteit, de az alábbi blogbejegyzésben minden le van írva.)

A faápoló olajok – a szakember szerint - általában elmélyítik, tüzesebbé teszik a fa színét. De van olyan, fehér pigmenttel kevert olaj, aminél ez a hatás visszafogottabb.

Ha a viaszoknál keményebb, víztaszítóbb felületre vágyunk, lakkozhatjuk is a tárgyakat, de ezt valamivel nehezebb szépen kivitelezni. Fontos tudni, hogy a vizes bázisú lakkok visszafogottabb színű, opálos fényű felületet eredményeznek. Az oldószeres lakkok jobban visszaadják a fa saját színét.

- magyarázta a Faktúra Bútor szakértője, aki még hozzátette, a lakkokat mindenképpen több rétegben, a rétegek között csiszolva kell felvinni a felületre.

Kisokos - íme, néhány alapfogalom: Festék: olyan felületkezelő anyag, ami az alatta levő fa színét teljesen eltakarja. Homogénebb faanyagoknak az erezete sem üt át rajta, de például a tölgy vagy a dió durvább rostszerkezete látszik alatta.



Pác: A fa színét megváltoztatja, de a rostszerketzet, és többnyire a rajzolat is jól lászik alatta.



Lazúr: Valahol a festék és a pác között van. Elszínezi a fát, de a felületén is képez egy áttetsző réteget.



Furnér: 0,5-2 mm vastag falemez. Olcsóbb faanyagokat vagy agglomerált lapokat (forgácslap, MDF lap) borítanak be vele. A bútorok hátfalaként gyakran alkalmazott farostlemezzel szokták keverni, pontosabban a farostlemezt szokták „furnér” vagy „funér” névvel illetni.

Milyen eszközökre lehet szükségünk a felújításhoz?

A Praktiker saját tapasztata is az, hogy az utóbbi években jól érzékelhetően egyre népszerűbb a „csináld magad – do it yourself” szemlélet. Noha a bútorfelújítás nem tartozik a legegyszerűbb feladatok közé, mégis sokan belevágnak – közölte a HelloVidékkel Székely Tamás, a barkácsáruház-lánc szakértője.

Ahogy Székely Tamás kiemelte, a bútorfelújításban különösen fontos a festékek szerepe.

Nincs azonban kifejezetten bútorfesték kategória - olyan festékek vannak, amelyek alkalmasak fa és/vagy fémfelületek felújítására, átfestésére. Ilyenek például a különféle krétafesték sprayk vagy a lazúr- és zománcfestékek. Egyre több gyártó vállal garanciát arra, hogy terméke emberre ártalmatlan, ezért ajánlott felújításokhoz vagy akár gyerekjátékok átfestéséhez is.

A különféle fa- és fémfestékek, pácok évről évre a legkeresettebb termékek közé tartoznak a barkácsáruházban. A bútorfelújítók között olyanok is vannak, akik a különlegesebb technikák iránt érdeklődnek, így ma már a Praktiker szakértői is megválaszolnak kérdéseket például a vintage vagy a minimalista stílus technikákkal kapcsolatban.

A különböző márkájú, színű akril festékektől a krétafestékeken át többek között a már említett lazúr festékekig sokféle termék közül válogathatnak a vásárlók, attól függően, hogy milyen alapanyagból készült bútorhoz keresik, mi az elképzelés a felújítás során. A Praktiker választékában és megújult webshop applikációjában megtalálhatók például a felület előkészítéséhez szükséges alapozók, vagy a fafelületek kezelésére szintén alkalmas lakkok, illetve a festéshez szükséges eszközök, így ecsetek, hengerek, csiszolópapírok, maszkolószalag, és a sort hosszan lehetne folytatni. Szintén a kínálat részét képezik többek között a különböző faragasztók, amennyiben szét kell szedni és újra kell illeszteni a bútor részeit. Áruházainkban vásárlás előtt minden esetben érdemes szakértő munkatárs segítségét, tanácsát kérni.

- tette hozzá a Praktiker szakértője.

Ha régi fabútor újrafestése a cél, általánosan elmondható, hogy szükség lehet csiszolópapírra, de akár festékmaróra is. A festék- és lakkréteg eltávolítása után az esetleges hibák kijavítása megoldható például fagittel, amivel ki lehet tömni a repedéseket és kisebb réseket. A hézagok kitöltése után a felületet csiszolópapír segítségével sima felületté kell varázsolni. Ezt követően, ha a festék alapozást kíván, először alapozóval kell lekenni a fát, csak ezután jöhet maga a festés.

Figyelembe véve a bútor felületének adottságait, a festéket ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel. Sima nagy felülethez festőhenger, kisebbekhez inkább ecset javasolt. Hasznos tipp lehet, hogy a szintetikus szálú ecsetek általában puhábbak, mint az állati szőrből készültek, így könnyebben lehet velük festeni.

Bútorfelújítás során olyan eszközökre is szükség lehet, amelyekre először talán nem is gondolnak a vásárlók. Így például védőmaszkra, gumikesztyűre, spaklira, fatapaszra, denaturált szeszre, csavarhúzógépre, fúrógépre is. Minden projekthez más alapanyagok és eszközök szükségesek, ezért javasoljuk, hogy a bútorfelújítók vásárlás előtt lépésről lépésre gondolják át, mi minden kell a munkálatok különböző fázisaiban, és emellett érdeklődjenek szakértő munkatársaktól a barkácsáruházban. Hasznos ötleteket pedig a Praktiker Tippek & trükkök online barkácsmagazinjában is gyűjthetnek.

- tette hozzá a Praktiker.

Mennyibe kerülnek az alapanyagok, és milyen árkategóriákban találhatók?

Ahogy Székely Tamás elmondta, a vásárlók a Praktikerben a legkülönbözőbb árfekvésben, különböző gyártók és márkák termékei közül választhatnak. Általánosan figyelembe kell venni, hogy az adott festék hány négyzetméterre elegendő, milyen a minősége, és hányszor szükséges átfesteni a felvitt réteget. A legkedvezőbbek mindig az ütős áras kategóriába tartozó termékek, emellett a barkácsáruház rendszeresen hirdet akciókat, amiről a helyszínen és online akciós kiadványában ad hírt, illetve a Praktiker Plusz törzsvásárlói programban résztvevők mobilapplikáción kapnak értesítést.

Címlapkép: Getty Images