Gyűjtsd be ingyen a tél csodanövényét: így készíthetsz belőle te magad is otthon köptetőt

Ismered a tölgyfazuzmót? Ez a különleges zuzmó nemcsak a természetes gyógyászat csodaszere, hanem az egyik legjobb otthon elkészíthető köptető alapja is – hozzuk is mindjárt a receptet hozzá!

A zuzmókat a hagyományos gyógyászatban a világ minden táján használják. Az izlandi zuzmóról például már mindenki hallott - jellemzően légúti megbetegedéseknél alkalmazzák. De ki gondolná, hogy erre a célra a sima tölgyfazuzmó is teljesen megfelel?! Egy TikTokról lestük el a zuzmós köhögéscsillapító titkát és receptjét – amit egy videó kíséretében, a cikk végén meg is osztunk veletek!

De mi fán terem ez a zuzmó?

A tölgyfazuzmó (Evernia prunastri) egy roppant izgalmas növény, amely valójában nem is moha, hanem egy alga és egy gomba szimbiózisa. Világszerte elterjedt, jellegzetes, leveles zuzmófaj, amely fák kérgén, különösen tölgyeken nő. Lassan növekvő faj, amely érzékeny a légszennyezésre, így a levegőminőség indikátoraként is szolgál. Táplálékot és élőhelyet biztosít rovarok és más élőlények számára.

Felszíne felegyenesedő, bokros, puha szürkészöld, fonákja szennyesfehér elágazó, hasadozott. Lemezei 4-8 centiméter hosszúak. Drogja (Lichen quercus) lichenol everniasav-metilészter tartalmú illóolajat, orcint és szénhidrátot tartalmaz.

Bár sokan csak dekorációs célokra ismerik, a tölgyfazuzmónak számos felhasználási módja van, többek között leggyakrabban a parfümgyártásban használják. Jellegzetes, fás, mohás illata van. Fixálóként is szolgál, ami segít megőrizni a parfüm illatát.

A természetgyógyászatban is kiemelt szerepe van, mert:

A tölgyfazuzmó köptető és nyákoldó hatású, így segíthet a köhögés és a hörghurut tüneteinek enyhítésében. Sebgyógyítás: Külsőleg alkalmazva segíthet a sebek gyógyulásában, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatása miatt.

Gyakran használják dekorációs célokra is, például koszorúk, virágkötészeti alkotások vagy terráriumok díszítésére. A tölgyfazuzmóból természetes festékanyagot is nyernek, amelyet főként barna és zöld árnyalatok elérésére használnak. De a tölgyfazuzmót potpourrikba és füstölőkbe is keverik jellegzetes illata miatt.

De lássuk is, hogyan készül a köptetőt?!

A recept pofonegyszerű: a cukrot először karamellizáljuk. Amikor színe lesz, egy kis vízzel hígítjuk, majd ebbe rakjuk bele a zuzmódarabokat. Miután felforrt, hagyjuk kihűlni, szűrjük át, és tegyük egy kis üvegbe, és már kész is

Segítségként pedig hozzuk is a fent említett videót:

