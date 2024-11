24 milliárdos ingyenpénzt kapnak a hazai horgásztavak: fejlesztés indul a makoncai tónál is

A közelmúltban jelent meg a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 (NHTS) elfogadásáról és megvalósításáról szóló kormányhatározat, amelynek Nógrád vármegyei érintettsége is van. A kormány közel 24 milliárd forintot biztosít a program megvalósítására, amely keretösszegből Maconkán is horgászturisztikai szolgáltatási pontot alakítanak majd ki - adta hírül a Nool.hu.

A Magyar Közlönyben megjelent, hogy november 6-án a kormány elfogadta a – a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ) közösen megalkotott – Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amelynek megvalósításához összesen több mint 23,938 milliárd forint hazai forrást biztosít. Ennek kapcsán dr. Dérer István, a MOHOSZ nemrég újraválasztott elnökhelyettese, a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) főigazgatója a Nool.hu-nak elmondta:

a bátonyterenyei Maconkai-víztározó és tórendszere az NHTS egyik kiemelt horgászturisztikai fejlesztési pontja lesz.

A MOHOSZ elnökhelyettese, aki egyben a Maconkai-víztározót és tórendszerét hasznosító Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület elnöke azt is közölte, hogy megépítendő kiemelt horgászturisztikai szolgáltatási pontok – így a maconkai is – természetközeli, közösségi élményközpontok formájában a térség valamennyi lakóját, valamint az aktív turizmus követőit is befogadják majd.

Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi fog épülni Maconkán, és mekkora összeget fordíthatnak a fejlesztés megvalósítására, dr. Dérer István aláhúzta: a megítélt összegből egyenként is jelentős, több százmillió forintos beruházás keretében jönnek létre kiemelt horgászturisztikai szolgáltatási pontok.

