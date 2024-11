Ez maga a borzalom: szexuálisan bántalmazta, majd megerőszakolta a tinilányt egy 62 éves férfi

Szexuálisan kizsákmányolta, majd később megerőszakolta a gyermekotthonban élő tinilányt egy 62 éves nyíregyházi férfi. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a lány még csak 14 éves volt, amikor megismerkedett a férfivel.

A terhelt szívességeket tett a kiskorúnak; autójával gyakran elvitte őt oda, ahová kérte, gyorsétterembe mentek, vagy egyszerűen csak céltalanul kocsikáztak. A fuvarokért és az étkezésekért a férfi kezdetben nem kért semmit, ám amikor a kapcsolatuk bizalmassá vált, nyíltan közölte a lánnyal, hogy mindezért cserébe szexuális ellenszolgáltatást vár tőle - írta a 24.hu.

A lány eleget tett ennek, s a szexuális aktusok többnyire a férfi autójában történtek. A 62 éves férfi hosszú időn át kihasználta a most is csupán 16 éves lány kiszolgáltatott élethelyzetét és az anyagi korlátait. A lánynak azért tett szívességeket, hogy cserébe szexuális cselekményt végezzen.

Ahogy rendszeressé vált közöttük a szexuális kapcsolat, a férfi pénzt adott, illetve mobilt ajándékozott a lánynak az együttlétekért, de felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel is ellátta a lányt. A férfi a lány prostitúciós tevékenységét is segítette, autójával gyakran ő vitte el a kuncsaftokhoz. Kapcsolatuk utolsó együttléte a lány akarata ellenére történt, a férfi megerőszakolta a lányt. A rendőrség vizsgálja, hogy az elfogott férfinek vannak-e más hasonló áldozatai is.

P. L.-t gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, szexuális kényszerítés bűntette, prostitúció elősegítésének bűntette, valamint szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki és vették őrizetbe. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a bíróság elrendelte a letartóztatását.

