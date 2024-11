Ijesztően viselkedik a partnered? Ez a 10 jel arra utal, hogy bántalmazó kapcsolatban élsz

November 25-e a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja: a nők elleni erőszak napjainkban is az egyik legégetőbb társadalmi probléma. Világszerte minden harmadik nő szenved el élete során legalább egyszer fizikai vagy szexuális bántalmazást, amelyet az esetek legnagyobb részében az aktuális vagy volt férj, vagy intim partner követ el.

A WHO adatai szerint több, mint 640 millió 15 éves vagy idősebb nő (26%) volt már kitéve kapcsolati erőszaknak. Fontos tudnunk a bántalmazó kapcsolatok dinamikájáról, hogy a legtöbb esetben nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki, általában apró gesztusokkal, jelekkel kezdődnek, amelyek lassan fordulnak egyre komolyabbá.

Nehéz felismerni a bántalmazást

Tovább nehezíti a bántalmazás jeleinek felismerését egy kapcsolatban, ha az elkövetők a kényszerítő, irányító viselkedésüket és a szóbeli bántalmazást szeretetnek és védelemnek próbálják álcázni. Azonban, még ha a bántalmazás nem is fajul fizikai erőszakig, akkor is jelentős pusztítást végezhet az áldozat mentális egészségén és jólétén. A WHO kutatásaiból pedig az is kiderül, hogy a fiatalabbak nagyobb veszélynek vannak kitéve, 19 éves korukra, a párkapcsolatban élő serdülőkorú lányok közül majdnem minden negyedik (24%) szenved el partnere által fizikai, szexuális vagy pszichológiai bántalmazást.

Munkám során nap, mint nap találkozom ezekkel az elrettentő adatokkal, amelyek minden nap arra ösztönöznek, hogy még elkötelezettebben folytassuk a nők támogatásáért végzett munkánkat. A bántalmazás első jeleinek felismerése nagyon nehéz lehet, ezért is elengedhetetlen, hogy minél előbb, már tinédzser korban kezdjük el ezen jelek tudatosítását. Magánéletemben is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy gyermekeimnek is átadjam a legfontosabb üzeneteket, hogy a bántalmazás semmilyen formája nem elfogadható és olyan szeretetet keressenek másokban, amely támogató, nem pedig fojtogató

– nyilatkozta Kósa Anita, az AVON Magyarország szóvivője.

A bántalmazó kapcsolatok leggyakoribb korai figyelmeztető jelei:

1. Korlátozza mire költhetünk

A gazdasági erőszak első jele lehet, ha partnerünk megkérdőjelezi költéseink létjogosultságát és azt, hogy el tudjuk egyedül dönteni, mit szeretnénk megvásárolni a keresetünkből, esetleg arra kötelez, hogy minden pénzünket csak a közös családi kiadásokra költsük. Minden esetben jogunk van ahhoz, hogy saját keresetünk fölött önállóan rendelkezzünk!

2. Leépíti önbizalmunkat

Árulkodó jel lehet, ha partnerünk rendszeresen gúnyolódik rajtunk mások társaságában, vagy gyakran megkérdőjelezi véleményünket. A megjelenésünk kigúnyolása tapasztalataink meghazudtolása, vagy érzelmeink bagatellizálása folyamatosan rombolja önbecsülésünket, amelynek következtében úgy érezhetjük mindenben partnerünk segítségére szorulunk. A partnereinknek a legnagyobb támogatóinknak kell lenniük, nem pedig olyanoknak, akik visszatartanak, elnyomnak minket!

3. Nyomon követi tartózkodási helyünket

Vékony jég húzódik a biztonságunk érdekében engedélyezett, valamint a folyamatos ellenőrizhetőség céljából történő helymegosztás között. Amennyiben partnerünk visszaél helyzetünk megosztásával, váratlanul megjelenik, ahol éppen vagyunk, kérdőre von tartózkodási helyünkkel, programjainkkal kapcsolatban, esetleg kényszerít arra, hogy megosszuk vele mikor, merre járunk, valószínűleg nem gondoskodó, védelmező szándékkal figyel minket. Amennyiben eleinte bele is egyezünk helyzetünk megosztásába, ne feledjük, hogy bármikor jogunk van ezt visszavonni!

4. Nyomon követi, esetleg korlátozza telefon és közösségi média használatunkat

A digitális világ életünk hatalmas részét képezi, segít kapcsolatban maradni és kifejezni magunkat, azonban néhány bántalmazó úgy érzi, joga van ellenőrizni, hogyan használjuk a technológiát, beleértve a saját közösségi média felületeinket is. Aggodalomra adhat okot, ha partnerünk megpróbálja megszabni, kivel beszélhetünk, vagy mit posztolhatunk közösségi média felületeinken, hiszen ezáltal a barátainktól és kapcsolatainktól való elszigetelődés veszélyének tehet ki minket. Habár minden esetben érdemes tudatosan és elővigyázatosan használnunk social media platformjainkat és nem közzétennünk magánéletünk részleteit, nem szabad elfogadnunk, ha partnerünk felügyelni vagy korlátozni szeretné telefon- és internethasználatunkat!

5. Ellenőrzi öltözködésünket és stílusunkat

A különböző stílusokkal és sminktechnikákkal való kísérletezés az önkifejezés meghatározó módja lehet. Érdemes felfigyelnünk arra, ha párunk korlátozza önkifejezésünket, zavarba hoz mások előtt, kritizálja öltözködésünket, sminkünket, vagy azzal vádol, hogy csak másoknak akarunk tetszeni. Habár a „smink nélkül sokkal szebb vagy” mondatok, öltözködésünk és sminkünk korlátozása eleinte akár bóknak is hangozhatnak, nem szabad hagynunk, hogy önkifejezésünket korlátozzák, hiszen ez szerves része önmagunk elfogadásának, és önbizalmunk növelésének!

6. Életünk minden területén szabályokat szab, amelyeket ő maga nem tart be

Érthető, hogy gyermekkorban előfordulhatnak olyan szabályok az életünkben, amelyeket nekünk be kell tartanunk, míg szüleink az ellenkezőjét teszik, azonban felnőttként egy szerető kapcsolatban ezek árulkodó jelek lehetnek. Minden kapcsolat egyedi, de a szabad akarat, a bizalom, az őszinteség és az egyenlőség minden egészséges kapcsolat alapja. Senki nem írhatja elő számunkra, hogy mit tehetünk és mit nem, vagy kivel találkozhatunk és kivel nem, különösen, ha a másik fél nem tartja magát ugyan ezekhez a szabályokhoz!

7. Szórakozásból ijesztget

Megijeszteni egy tréfa kedvéért, szabálytalanul vezetni az úton vagy fizikai erőszakkal viccelődni csak néhány módja annak, ahogyan egy bántalmazó megpróbálhat hatalmat gyakorolni felettünk. Vegyük komolyan, ha partnerünk gyakran, számunkra kellemetlen, nem vicces módon ijesztget és többszöri komoly kérésre sem hagy fel ezzel a szokásával. Fontos, hogy biztonságban és tisztelve érezzük magunkat!

8. Nem kívánt intim tartalmakat oszt meg, vagy együttlétre kényszerít

A szexuális erőszak semmilyen kapcsolatba nem férhet bele! Ha ismerősünk, barátunk, partnerünk vagy férjünk nem kívánt intim együttlétre, vagy bármilyen szexuális tartalom megosztására kényszerít, érdemes azonnal segítségért fordulnunk. Fontos tudnunk, hogy nem csak az számít szexuális erőszaknak, ha erővel kényszerítenek olyan cselekedetekre, amelyeket nem szeretnénk, sok bántalmazó kérleléssel és érzelmi zsarolással éri el, amit szeretne. Akármilyen kapcsolatban is vagyunk a másik féllel, senkinek nem tartozunk semmilyen kötelezettséggel ezen a téren, ha a múltban esetleg meg is tettünk valamit, nem jelenti, hogy kötelesek vagyunk újra megtenni! A nem az nem!

9. Elszigetel másoktól

Habár elsőre kedves gesztusnak tűnhet, ha párunk azt szeretné, hogy minden időnket csak vele töltsük, ez hamar súlyos problémává válhat. Ha párunk minden lehetséges módon próbálja megakadályozni, hogy találkozzunk, kapcsolatot tartsunk szeretteinkkel, családunkkal, barátainkkal, gyakran kritizálja őket és minden tekintetben próbálja rossz fényben feltüntetni őket, az nagyon erős jelzés lehet arra, hogy próbál minket mindenkitől elszigetelni. A folyamatos elszigetelődés és kapcsolataink megszakítása egyre jobban a bántalmazó partnerünkhöz köthet bennünket és kiszolgáltatottá tehet. Fontos, hogy mindig próbáljunk egyensúlyt tartani társas kapcsolatainkban, ne hagyjuk, hogy kapcsolataink megszakítására kényszerítsenek!

10. Mindig kimagyarázza bántalmazó viselkedését

Ha párunk nem megfelelően viselkedik velünk, és amikor ezt szóvá tesszük mindig kimagyarázza valahogy, minket hibáztat, bennünk kelt bűntudatot, vagy semmibe veszi érzelmeinket, valószínűleg egy bántalmazó személyiséggel állunk szemben. A bántalmazás semmilyen formája nem elfogadható, soha nem lehet a szeretet, a védelem jele, vagy vicc tárgya. Az erőszakos esetek utáni „mézes hetek”, bocsánatkérések és kitüntetett odafigyelés elfeledtetheti velünk az átélt szörnyűségeket és könnyen a megbocsátás útjára terelhet bennünket, de nem szabad bedőlnünk ezen trükköknek! Mindannyian megérdemeljük, hogy biztonságban és tiszteletben éljünk!

