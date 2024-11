Elképesztő, milyen hatással lehet rád a reggeli séta: ezért érdemes a reggeli rutinba illeszteni

Ha jó lendülettel kezded a napot, az pozitív hangot adhat a nap további részére. Ami a mentális egészséget illeti, az egészséges reggeli rutin segíthet feljavítani a hangulatunkat is. Viszont igazi kihívás annak meghatározása, hogy mely reggeli szokások a legjobbak lelki jóléte szempontjából. Az Eating Well cikke szerint, van egy olyan szokás, amihez nem kellenek drága kiegészítők, hiszen mindenki számára elérhető hobbi, ráadásul ingyen van. Ez az a szokás, amelyet érdemes beépíteni a reggeli rutinunkba, hogy segítsen kezelni a stresszt és a szorongást, és növelje energiaszintünket. Hogy mi is ez? Lássuk!

Ahogy a portál írja, kutatások igazolták, hogy a szabadban töltött idő a természetben való sétával kombinálva jelentősen javíthatja a hangulatot és az általános jólétet. A természetes fénynek való kitettség reggelente segít szabályozni a cirkadián ritmust, ami jobb alvásminőséget és egyenletesebb hangulatot eredményez a nap folyamán. Egy tanulmány például arra is rávilágított, hogy a szabadban, tudatosan végzett séta jelentősen javította az alvásminőséget és a hangulatot azon egyetemisták körében, akiknek alvási nehézségei voltak a COVID-19 idején. Itt kell megjegyezni azt is, hogy a testmozgásnak mindenféle mentális egészségügyi előnye van. A fizikai aktivitás endorfinokat és szerotonint szabadít fel, amelyekről ismert, hogy javítják a hangulatot és csökkentik a stressz, a szorongás és a depresszió tüneteit. 5 ok, amiért a szabadtéri séta a legjobb szokás a hangulatod javítása érdekében 1. Csökkentheti a stresszt A kutatások azt mutatják, hogy a szabadban, különösen a természetben töltött idő jobb hangulattal, valamint kevesebb szorongással és stresszel jár - mondja Rachel MacPherson, a CPT ACE-tanúsítvánnyal rendelkező személyi edző. A természetes környezetben való séta jobban csökkentheti a kortizol, a stresszhez kapcsolódó hormon szintjét, mint a beltéri tevékenységek, például a futópadon végzett mozgás. Az alacsonyabb kortizolszint javítja a hangulatot, és segít abban, hogy nyugodtabb gondolkodásmóddal közelítsd meg a napi kihívásokat. Ha jól és kevésbé feszülten kezded a napot, a nap további részében sokkal jobban érzed majd magad - teszi hozzá. 2. Javíthatja az alvás minőségét Amikor séta közben természetes reggeli fényben járkálunk a szabadba, segíthet szabályozni szervezetünk belső óráját és az alvás-ébrenlét ciklusát – más néven a cirkadián ritmust - magyarázza MacPherson. Ez a szabályozás mélyebb, helyreállítóbb alváshoz vezet, ami döntő tényező a hangulatszabályozásban. Ha a cirkadián ritmusunk szabályozott, akkor jobb lesz az alvásunk minősége is, ami viszont javítja a hangulatot és a mentális állapotunkat a nap folyamán - mondja. 3. Támogathatja a mentális egészséget A rendszeres reggeli természetjárás segít kivédeni a depresszió és a szorongás tüneteit - mondja MacPherson. Tanulmányok azt mutatják, hogy a zöld területeken való séta megnyugtató hatással lehet, ami megkönnyíti a negatív gondolatok és érzelmek kezelését - teszi hozzá. 4. Növelheti az energiaszintet Ha a reggeli séták során természetes fényben megyünk ki a szabadba, éberebbnek és jobb hangulatúnak érezhetjük magunkat - mondja MacPherson. Még a rövid séták is lelki lendületet adhatnak, így energikusabbnak érezhetjük magunkat és jobb állapotban vágunk neki a napi feladatok megoldásának. Így, ha produktívabb vagy és kevésbé mogorva, jobban fogod érezni magad és a teendőid listáját is gyorsabban vagy épp könnyedebben pipálhatod ki - teszi hozzá. 5. Elősegítheti a tudatosságot és az ellazulást A szabadban végzett séta koncentráltabb tevékenység lehet, amely segít megtörni a negatív gondolatok körforgását, és könnyebbé teszi a pozitív érzelmek átélését - magyarázza MacPherson. A tudatos séta, különösen a természetben, békét és kikapcsolódást hozhat, rövid és hosszú távon javítja a hangulatot - emeli ki. Címlapkép: Getty Images