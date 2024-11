Az egészséges konyha titkos sztárja: fedezd fel a világ legapróbb szuperélelmiszerét, a teffet!

Mérete alig nagyobb egy mákszemnél, de tápértéke kiemelkedő. Az etióp konyhában az "injera" nevű savanykás, lapos kenyér alapanyaga, de lisztként, teljes magként vagy pehelyként is elérhető. Lássuk is, hol terem a teff, és miért is áldás a fogyasztása?